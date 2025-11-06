你有潔癖嗎？ 醫師解析「強迫症」與「強迫人格」特質
【NOW健康 楊芷晴／台北報導】有些人愛乾淨到讓人佩服，但若「清潔」成為焦慮來源、甚至干擾生活，可能就不只是單純的潔癖。臺北市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻醫師提醒，所謂的「潔癖」有時其實是強迫症或強迫人格的表現，兩者雖名稱相似，實際上卻是不同的心理狀態與治療方向。
檢查地板十幾次仍不放心 「強迫症」患者的內心拉鋸
一名年近六旬的家庭主婦A君，長年陷入莫名焦慮與失眠。她每天最耗時的事，不是煮飯或打掃，而是「檢查家中地板是否有落髮」。即使剛檢查過、確定地板乾淨，幾分鐘後仍忍不住再度查看，反覆十多次才罷休。甚至外出買菜途中，也會突然折返家中再次檢查。
雖然外人認為她是「潔癖」，但實際上除了地板一塵不染外，家中其他地方反而因為她沒空整理而雜亂不堪。這類重複、無法控制的行為，正是強迫症（Obsessive-Compulsive Disorder, OCD）的典型表現。
楊逸鴻醫師說明，強迫症患者常出現強迫思考與強迫行為，即明知不合理、卻無法停止的念頭或動作。若症狀造成生活困擾，建議接受治療。過去治療以心理諮商為主，效果有限；隨著精神科藥物進步，現今多採用抗憂鬱劑為主的藥物治療，有時輔以抗焦慮或抗精神病藥，效果良好。大多數患者經一年穩定治療後，大腦功能可恢復平衡，並逐步停藥。
一塵不染也焦慮不安 「強迫人格」追求秩序性完美壓力
另一位年近六旬的主婦B君，同樣重視整潔，卻與A君不同。她檢查地板後若沒發現髮絲，一天內就不再重複檢查，但她對整體秩序要求極高：桌椅要對齊、毛巾四角要平整、冰箱內食物要分類排列。家中總是一塵不染，但她常為趕進度、力求完美而焦慮不安，甚至因家人打亂秩序而動怒。
楊逸鴻醫師指出，這類情況屬於強迫人格（Obsessive-Compulsive Personality）。患者多追求秩序、完美與控制感，有時甚至表現在「囤物」傾向，捨不得丟東西、覺得物品將來一定有用。雖不一定需要治療，但若已造成家庭衝突或生活壓力，仍建議尋求協助。
治療方式以心理治療為主，必要時可搭配抗焦慮劑、抗憂鬱劑或安眠藥，效果通常良好，症狀穩定後可逐步停藥。
強迫症狀是大腦暫時失衡 懂得放手也是健康的一種能力
楊逸鴻醫師提醒，強迫相關問題並非意志薄弱或「太愛乾淨」，而是大腦功能暫時失衡的表現。若過度追求完美、整潔或檢查行為，已導致焦慮、失眠或家庭緊張，就應及早尋求專業協助。
楊逸鴻醫師強調，潔淨與秩序本身沒錯，但當它變成壓力，就需要學習適度放手。在專業治療與家人理解的支持下，多數患者都能恢復平衡、重新找回自在的生活。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸秋冬慎防腦中風！醫提醒注意保暖 維持血流暢通是關鍵
▸換季擦再多保養品也難吸收？ 無針導入保養告別敏感肌
其他人也在看
新北河濱公園禁止微型電動二輪車 最高罰1,200元
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市高灘地工程管理處為維護新北河濱公園內民眾安全，已公告禁止微型電動二輪車進入，宣 […]民眾日報 ・ 22 小時前
23歲女肛門常出血竟直腸癌！全球罕見「子宮轉置」術救了她
年僅23歲、剛大學畢業的程同學，本該迎接人生新階段，卻因連續數月肛門異常出血就醫，意外發現自己罹患第三期低位直腸癌。傳統骨盆放射治療雖能控制腫瘤，卻可能對卵巢與子宮造成不可逆損傷，使年輕患者失去自然生育能力。為保留生育希望，亞東醫院婦產部與直腸癌團隊突破傳統治療框架，成功完成全台首例、亞洲第二例「子宮轉置手術」，完整保留她的子宮及卵巢功能。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
台灣遵守「一中」才能出席深圳APEC？陸委會舉2014為例：狀況不會好
2025亞太經濟合作會議（APEC）日前圓滿落幕，明年將在中國深圳舉辦，中國國台辦近日表示，將按照「一個中國」原則和APEC相關規定和慣例處理台灣參會事宜。對此，陸委會副主委梁文傑今（6）日以2014年我方派出前副總統蕭萬長出席在北京舉辦的APEC峰會，遭到中國抗議打壓為例，直言馬英九執政時期尚且如此，「明年APEC的狀況，一定不會比2014年好。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
握力不只影響生活 研究：評估健康狀況重要指標
（中央社記者曾以寧台北5日電）提拿物品、開瓶蓋到打掃家務，都需要握力。董氏基金會引用研究指出，握力不只與生活有關，更是評估身體功能與健康狀況重要指標，與憂鬱症、高血壓、阿茲海默症等有關。中央社 ・ 1 天前
肺癌早期超安靜！醫點名「2族群」務必檢查 早發現存活率高達九成
【健康醫療網／記者陳靖安報導】肺癌連年高居國人十大癌症死因之首，被譽為「隱形殺手」。臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師柯宏叡指出，肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，導致多數患者確診時已屬晚期。然而，若能在第一期就發現，五年存活率可高達九成以上，因此「早期篩檢」成為戰勝肺癌的關鍵。 政府補助每2年免費1次肺癌篩檢 2大族群應把握 為協助民眾及早偵測，國民健康署提供免費「低劑量電腦斷層（LDCT）」肺癌篩檢服務，符合資格者可每兩年接受一次檢查。這項檢查快速、安全、輻射劑量低，是目前唯一經國際實證能有效偵測早期肺癌的工具。 柯宏叡醫師表示，目前政府補助的肺癌篩檢對象鎖定兩大高風險族群： 1. 具肺癌家族史者：45至74歲男性或40至74歲女性，若其父母、子女或兄弟姊妹曾罹患肺癌，即符合資格。 2. 重度吸菸者：50至74歲民眾，吸菸史達20包-年（每日1包持續20年）以上，且目前仍吸菸或戒菸未滿15年者。 根據規定，不論以哪種資格接受篩檢，若目前仍有吸菸行為，皆須同意同步參與戒菸服務，讓篩檢與預防能夠並行，真正降低疾病風險。 定期篩檢＋戒菸最關鍵 九成以上結節屬良性 柯宏叡醫師也指出，若篩檢結健康醫療網 ・ 1 天前
台北開設3處假日輕急症中心
台北市配合衛生福利部全民健康保險署辦理週日及國定假日輕急症中心（UCC），自十一月二日起已於市立聯合醫院廣慈信義門診部（信義區）、聯合醫院林森院區（中山區）及聯合醫院昆明院區（萬華區）等3處設置開辦，提供民眾假日遇有小病、小傷時便利、省時的就醫選擇。假日輕急症中心UCC服務時間為每週日及國定假日上午八時至晚間二十四時，採兩班制運作。民眾若遇有以下狀況：呼吸道症狀（發燒、感冒、頭暈、頭痛及暈眩）、腸胃不適症狀（腹瀉、嘔吐及腹痛）及輕度外傷傷口處理，可選擇就近至UCC看診，不但看診費用比至醫院急診便宜（掛號費八○元、部分負擔一五○元），同時減少候診等待之時間，提升民眾醫療效率，也能把醫院急診留給急重症病人。衛生局呼籲市民假日期間若有輕症不適狀況，可就近至UCC就醫，讓您就醫省 ...台灣新生報 ・ 1 天前
威廉王子重現黛妃34年前經典畫面！ 里約基督像前向母親致敬
英國威廉王子（Prince William）首度到巴西訪問，第3天登上里約熱內盧的基督像（Christ the Redeemer），重現已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）1991年造訪同一地點的經典照片，低調母親致敬，令人動容。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
全台首例子宮轉置手術！ 她23歲直腸癌「暫移子宮」保住生育力
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 23歲、剛剛大學畢業的程同學，正準備迎向人生新階段，卻突然連續數月肛門異常出血，就醫發現竟已罹患第三期低位直腸癌，傳統放射治療雖能控制腫瘤，卻可能對卵巢與子宮造成不可逆的損傷，恐年紀輕輕就失去自然生育能力，所幸醫療團隊突破傳統治療框架，成功完成全台首例、亞洲第二例「子宮轉置手術」，完整保留子宮及卵巢功能。成果更登上國...匯流新聞網 ・ 1 天前
扶輪公益網攜手企業暖捐助輔大醫院 行動鼓勵第一線醫護
國際扶輪3490地區扶輪公益網攜手多家企業今（6）天聯合捐贈衣物物資給輔仁大學附設醫院，實質愛心投入弱勢關懷與醫療支持行動，為醫護人員送上最實際的溫暖與鼓勵。扶輪公益網主委葉淑麗表示，公益不只是一次性的捐助，而是持續的關懷，感謝企業夥伴讓社會更有溫度。自由時報 ・ 23 小時前
前輪船公司董事長黃淑美捲土重來 宣布參選高雄三民區議員
前高雄輪船公司董事長、曾任4屆議員的黃淑美，屬泛綠系統，今（6）日宣布捲土重來參選三民區議員，她在輪船公司拚營運試圖轉虧為盈過程中，站在專業經理人的角色，提出多項改革計劃，還清理內部風紀，親自將涉嫌舞弊的同仁交政風單位查察，深受市長陳其邁肯定。自由時報 ・ 22 小時前
便祕一整天還血便 婦頭暈送醫檢查出大腸癌
一名70多歲的婦人，最近上廁所型態改變卻不以為意，不僅出現血便，有時還便祕一整天沒上廁所。日前在家中因便秘、如廁不順，身體虛弱導致頭暈身體不適，全身無力的被家人送到醫院急診，醫師抽血驗出血紅素過低，檢查出有腸胃道出血，馬上輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，發現有嚴重內痔出血、還罹患大腸癌，胃鏡檢查上消化道也有出血，後續給予治療。大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，患者送到急診室時血壓偏低，根據家屬轉述，患者到院前兩天，一整天沒大便，還有血便、胃食道逆流、頭暈等症狀，身體愈來愈虛弱，因此安排進一步檢查治療。賴大豊說，患者住院期間，進行胃鏡、大腸鏡等檢查，檢查出有出血性胃炎導致上消化道出血，在腸子內也看到至少5公分大小的腫瘤，切下少許組織化驗後，研判是惡性腫瘤，還有嚴重內痔出血，建議接受進一步治療。賴大豊透露，患者雖然多年前有做過腸胃鏡檢查，但是，最近不只排便習慣改變、大便形狀改變，甚至便中有血或黏液，以及長期腹部不適，婦人都沒有放在心上，一直到住院前出血身體虛弱，進一步檢查才發現腸子內有惡性腫瘤。「大腸癌初期症狀不明顯，而且很多人認為，腹痛或大便型態改變，只是短期不適或者吃壞肚子台灣好新聞 ・ 13 小時前
反罷亮票遭要求從重量刑 趙少康：沒有抵死不認罪，何來態度不佳？
中廣前董事長趙少康726投罷免票時涉亮票爭議，傳出檢方以犯後態度不佳，要求從重量刑。趙今受訪喊冤表示，自己一貫尊重司法，檢警詢問都有問有答，也承諾之後不會再犯，沒有抵死不認罪，都這樣還犯後態度不佳？太報 ・ 21 小時前
威廉王子、凱特王妃密友「五星級飯店墜樓亡」！享年45歲 友悼：他像彼得潘
英國社交名流班鄧肯（Ben Duncan）日前從倫敦市中心一家五星級酒店屋頂墜樓，當場身亡，享年45歲。鄧肯生前是一名電視名人，還是威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）在聖安德魯斯大學時期的密友，與英國王室關係密切。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
新北市模範移工選拔開跑 歡迎各界踴躍推薦
記者黃秋儒／新北報導 新北市移工數量近10萬名，為全國第3，已是城市不可或缺的夥伴。…中華日報 ・ 1 天前
鳳凰颱風1特性超危險 專家估經過台灣上空
鳳凰颱風今（6日）凌晨2點生成，路徑備受關注。氣象專家吳聖宇表示，鳳凰預估下周二（11日）北轉接近台灣海峽南部，下周三（12日）經過台灣上空。由於鳳凰屬於大環流系統，就算強度因經過菲律賓而減弱，還是會為台灣帶來明顯風雨。吳聖宇示警，這種環流大的颱風，有時甚至比強度強的颱風還來得危險，來者不善，務必要注意。中時新聞網 ・ 21 小時前
剿滅太子詐騙帝國 親信幹部首曝光1／太子集團二把手辜女 涉刪除通訊紀錄遭收押
北檢偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢方前天（4日）)搜索拘提多人到案，其中在台管理「和平大苑」豪宅的王昱棠、天旭國際公司人資長辜淑雯等5人，被認定涉犯組織，且有串滅證與逃亡之虞，遭檢方聲押禁見，法院今（6日）凌晨裁定辜淑雯羈押，辜淑雯在法警戒護下狼狽上囚車，前往台北看守所。鏡新聞 ・ 21 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前