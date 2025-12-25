你有認出來嗎？野生李多慧「排隊買丹丹」畫面曝 嗔：為什麼台北沒有

李多慧零偽裝在台南排隊買丹丹漢堡，上了高鐵後大快朵頤。翻攝IG/82dahyeda



韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，其親民的性格讓她大受歡迎，近日，李多慧經紀人上傳一段她在台南排隊買丹丹漢堡的影片，片中她好奇詢問「為什麼台北沒有丹丹」，引來網友熱烈討論。

李多慧先前在工作之餘，抽空到丹丹漢堡排隊買美食犒賞自己。畫面中只見她身穿低胸黑色細肩帶背心，傲人身材若隱若現，背部則是大膽挖空，雪白肌膚一覽無遺，下半身搭配的是休閒寬鬆運動長褲。

李多慧在人群中排隊，困惑地詢問「為什麼台北沒有丹丹」，拿到餐點後露出心滿意足的笑容，隨即在高鐵上大快朵頤，展現滿滿的親和力。經紀人透露，李多慧當天一早起床就傳訊息說「我想吃丹丹」，李多慧也在留言處搞笑說：「我每次去台南…去高雄時…特別興奮的原因」。

