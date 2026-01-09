你有這9症狀？恐為心肌梗塞！醫師提供保命自救方法，冬天必看





冷氣團接連報到，氣溫溜滑梯，除了要注意保暖，更不可輕忽心臟健康！低溫容易造成血管收縮、血壓上升，加上天冷汗流得少、喝水量也跟著減少，更容易增加心臟負擔。若本身又有不良的飲食和生活習慣，心肌梗塞的風險更是大幅提升，不得不慎！

心肌梗塞高風險族群注意！「血液循環不良」是疾病的開端

竹文西醫診所鄭厚建醫師表示，冬天好發心肌梗塞，這是因為氣溫下降時，心臟的冠狀動脈會冷縮，影響血流量減少，進而造成血壓升高和血液黏稠度增加，使得心臟負荷增加，特別是在寒冬半夜裡容易突發心臟疾病。

除了天氣變化的外在因素，內在因素則是來自於冠狀動脈突然阻塞而血流中斷，造成血液無法順利輸送氧氣和營養物質到達心臟和周邊內臟，導致心肌缺氧受損或壞死。心臟是身體循環的中心，倘若心臟血液循環塞住，就無法供應全身氧氣的需求，造成心血管阻塞，進而產生心肌梗塞。

鄭厚建醫師指出，臨床上心肌梗塞的好發族群以60至65歲以上年長者居多，不過近年來也發現愈來愈多年過50歲就出現高血壓、高血糖和高血脂的三高問題，甚至出現尿酸偏高；或是一等親有冠狀動脈疾病家族史，加上本身有抽菸習慣，也是潛在的突發心肌梗塞的高風險族群，必須特別留意。



心血管疾病如心肌梗塞、腦中風，都是從「血液循環不良」開始發生的，本身精熟西醫健康管理、同時擁有中醫師證照的鄭厚建醫師解釋，如果血管狹窄、血流不通暢，如同水溝內汙泥長期淤積，水流終究無法通過。以食衣住行育樂各方面來看，例如健康飲食習慣、控制三高；冬天穿衣注意保暖，避免血壓波動過大；居住環境應乾淨通風，根據醫學研究顯示，PM2.5也是造成心肌梗塞的危險因子之一；出外活動與適度運動如走路、慢跑；正確衛生習慣教育知識的吸收；以及保持愉快心情，長期遵行皆有益於血液循環和血管健康。

出現這些警訊恐為心肌梗塞前兆！醫師提供保命自救方法

然而，有些人平時看起來很健康，卻突發心肌梗塞，往往是因為血液栓子突然脫落，堵塞血管所致。鄭厚建醫師說明，每個人心肌梗塞的症狀不盡相同，通常會出現胸悶、胸口猶如大石壓住，不一定有刺痛或劇痛感，但會覺得胸口喘不過氣，甚至可能冒冷汗，還有人會出現嘔吐、暈眩症狀；或者覺得肩膀部位沉重痠痛，活動幾下又感覺並非肩膀痠痛，以上症狀都可能是心肌梗塞發生的前兆。



一般來說，如果懷疑是心肌梗塞發作，先深呼吸放鬆心情，症狀發作時間不超過5分鐘，經過休息後逐漸緩解，通常心肌梗塞的機率較低；倘若休息後症狀愈來愈嚴重，甚至冒冷汗，建議趕緊撥打119送醫。



在等待醫療救援之前，鄭厚建醫師提供幾個自救的方法，包括可以先吃1顆阿斯匹靈或使用舌下含片，暫時緩解心肌梗塞的症狀，或是傳統醫學在手掌和手肘內側之間分布有手厥陰心包經，藉拍打、按摩這些經絡穴位、搭配深呼吸，有助於調節心臟節律、促進血液循環。



鄭厚建醫師強調，平時維持血液循環很重要，涵蓋降低血液黏稠度和定期監測血壓等方面，包括減少過鹹飲食，均衡飲食、少攝取加工食品，多喝水、多運動如行走、慢跑，促進血液循環；每天早晚定期監測血壓，歐美將血壓標準定在收縮壓130/舒張壓80，提醒民眾留意前期高血壓，若有三高症狀，應積極介入處理。



銀杏葉製劑促進血液循環！預防心血管疾病從夏天開始保養

麗欣藥局王麗華藥師表示，入冬天氣變冷，不少民眾擔心發生心血管疾病，建議可補充如銀杏葉製劑、魚油等成分幫助改善血液循環，銀杏葉能提供血氧，預防血液凝結，能促進末梢血循、腦部循環和預防老年癡呆；魚油則富含Omega-3，能降血脂、血壓。

市面上促進血循的銀杏保健品眾多，王麗華藥師指出，以廣為熟知的循利寧為例，其採用特殊專利萃取技術，銀杏葉萃取物純度相對較高，服用上不只安全有保障，改善情況也受肯定。

▲麗欣藥局王麗華藥師表示，入冬天氣變冷，不少民眾擔心發生心血管疾病，建議可補充如銀杏葉製劑、魚油等成分幫助改善血液循環。（圖／王麗華藥師提供）

冬天低溫血管容易收縮、血壓易偏高，但如果夏天室內外溫差大，也很容易導致血管突然收縮，通常冬天民眾會更關心血管問題，王麗華藥師坦言，其實從夏天就要開始保養了。

王麗華藥師曾遇過1位70歲的阿嬤，手腳會冰冷，尤其早上起床常常感覺腳趾尖麻麻的，約莫20分鐘才會恢復，吃過魚油、紅麴等保健品，感覺效果不明顯，加上阿嬤說自己常常很健忘，於是建議阿嬤服用循利寧，增加血氧量，促進末梢血循，也有助於腦部循環。

阿嬤每天3餐飯後服用1顆，大約1個半月後，不僅末梢血循變好、腳尖麻感改善很多，感覺腦部思路也比較清晰，後續阿嬤改服用滴劑，更好吸收，現在改成每天早晚2次持續保養。

不過，王麗華藥師強調，若平常有服用抗凝血劑或抗血栓藥物，服用銀杏葉類萃取物前須先諮詢醫師或藥師評估；另外，拔牙、手術前1週應暫停服用，孕婦和哺乳媽媽則不建議服用。

鄭厚建醫師重申「預防醫學」的重要性，平時應從食衣住行的健康管理著手，也可適時補充銀杏葉類等保健藥品，促進血液循環，減少身體發炎，進而降低血管阻塞的機率。王麗華藥師提醒，心血管疾病非老人專利，年輕人熬夜晚睡、飲食不節制，也可能造成心血管疾病發作，不可輕忽。

(本文獲「NOW健康」授權轉載，原文刊載於此）





