你檢查家裡信箱了嗎？林飛帆提醒：法國也發法版「台灣全民安全指引」

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

國安會副祕書長林飛帆今（21）日公開提醒民眾「檢查家裡的信箱」，原因是政府正向全國900多萬家戶發放《台灣全民安全指引》，只要設有戶籍的家戶都能收到這本小橘書。

國安會副祕書長林飛帆提醒民眾信箱裡有《台灣全民安全指引》。（圖／林飛帆臉書）

林飛帆表示，政府發放這本小橘書，目的是讓全國民眾更清楚在緊急時刻的避難須知，和自救、互救的資訊，這是國際社會正在推動的趨勢。例如長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，芬蘭、瑞典、波羅的海三小國都有發行政府出版的全民防衛手冊。瑞典去年也更新手冊，一樣是家家戶戶普發。瑞典從1943年以來，每一版的全民防衛手冊都告訴人民，一旦瑞典遭到武力攻擊，瑞典人不會放棄抵抗，更不可能投降。

「就在今天，法國政府也正式發表給全法國民眾安全指引，書名叫做Tous Responsables ，意思是人人有責，非常直白了當。法國手冊的內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。」

林飛帆指出，台灣也接上國際趨勢，雖然步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些，不過有開始，總為時不晚，「手冊已經開始正式發放，我也與內政部的同仁前去台北市的幾個里視察發放狀況。這份安全指引將分四梯次於明年1月5日前完成全國發放」。

林飛帆強調「全民有準備，台灣就更安全」，他呼籲已經拿到的朋友，歡迎拍照上傳讓更多人知道這份資訊。如果還沒拿到，可以向里長、里幹事或區公所詢問。若不慎遺失，或是因故沒有拿到，也歡迎向區公所詢問。

