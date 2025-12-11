「你比小英還糟糕！」 柯文哲怒轟賴清德：把司法當政治工具傷害無辜人

京華城案，柯文哲出庭。李政龍攝



民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，今（12/11）天起進行言詞辯論，審判長提示證據詢問檢辯意見。柯文哲傍晚出面表示，自己覺得非常難過，政府要對付的只有柯文哲一個人，「何必去傷害這麼多人？」他語帶怒火地說，「政治鬥爭不應該變成這個樣子，我還是忍不住要講，賴清德！不要把司法當政治工具！你比小英（前總統蔡英文）還糟糕！」

柯文哲首先表示，今天是提示證據，法官跟被告溝通，確定哪些證詞、證據資料是有證據能力，將來要在法庭上使用。他提到，以前有審判長說，台灣司法很脆弱，但他覺得一般老百姓面對國家機器是更脆弱。

柯文哲批評，檢察官領國家薪水偵辦他，而且資源無限，今天檢方提的3400項證據，即便超過一年，他都還沒有讀超過1000項，因為資料太龐大沒辦法處理。

柯文哲指出，今天法官有問每個被告，對這段時間偵訊有沒有意見，所有被告都否認犯罪，只有台北市前副市長彭振聲說，自己是最慘的，因為家破人亡，實在不想再講。他直言，這就是最難過的地方，其實政府要對付的只有柯文哲一個人，「何必去傷害這麼多人？」

柯文哲認為，這個案子從檢方向法院申請搜索票，就是「騙票」，法官只能聽檢察官片面之詞，「當時開那個搜索票，檢察官那些理由，後來在起訴書還有出現嗎？很少，幾乎沒有。」他說，檢方騙到搜索票，就到處搜手機、沒收電腦，然後從裡面找資料出來，一直編故事。

柯文哲直言，檢方現在也準備用同樣手法對付黃國昌，而且黃國昌常說自己「D槽」很滿，「越是這樣講，檢方就越有興趣，就找個理由抄你家、抄你協會、辦公室，然後從電腦再找資料來編故事。」

柯文哲說，司法是國家最後一道防線，不可以變成政治工具。司法應當被人民信任，「大罷免大失敗，32比0，檢察官是最重要的因素。」

最後，柯文哲慨嘆，台灣司法終究是要改革，反正真相慢慢都會出來，而他真的很難過，「政府為了要打柯文哲一個人，傷害太多無辜的人。」講完後，柯原本想轉身回北院，但突然再發言，語帶怒火地說，「政治鬥爭不應該變成這個樣子，我還是忍不住要講，賴清德！不要把司法當政治工具！你比小英還糟糕！」

