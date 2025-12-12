你沒吃過！ 寶可夢精靈球「佛跳牆」PK天丼LULU豬

年底聯名商品熱潮席捲市場！賣場推出百款「寶可夢」週邊，包含「耿鬼便當袋」、「卡比獸拖拉書包」等實用商品；老店則推出限量「精靈球造型佛跳牆」，還有「午餐肉天丼」搭配「LULU豬」週邊；日本咖啡品牌也找來「酷洛米」助陣，推出台灣限定商品。賣場期望藉此在年底前帶動1至2成業績成長，消費者更直言：「只要是寶可夢相關商品，價格不是問題！」

寶可夢精靈球佛跳牆，推出就引起話題。（圖片來源／老協珍FB）

年底聯名商品熱潮席捲市場，多家業者紛紛推出特色聯名商品搶攻商機。賣場推出百款寶可夢週邊，包含耿鬼便當袋、卡比獸拖拉書包、皮卡丘後背包及行李箱等實用商品。餐飲業者也不落人後，有老店推出寶可夢精靈球造型佛跳牆，限量一整甕；天丼餐廳則與LULU豬聯名，推出午餐肉天丼搭配幸運御守與燈飾；日本名古屋連鎖咖啡品牌也找來酷洛米助陣，推出台灣限定週邊商品，引起粉絲熱烈迴響。

廣告 廣告

寶可夢週邊商品在賣場中掀起一股熱潮，各式各樣的實用商品讓粉絲們目不暇給。賣場推出的寶可夢系列商品包含耿鬼便當袋、卡比獸可拖拉書包、皮卡丘後背包、手提袋，甚至連大人款行李箱都有販售。除了這些百款小物外，賣場還特別推出四款保溫瓶、折疊傘和抱枕等限量週邊，將整個賣場打造成寶可夢樂園。

寶可夢大師出動，賣場聯名推書包和行李箱等商品。（圖片來源／TVBS）

美食界也加入聯名戰局，傳統美食老店推出寶可夢佛跳牆，以精靈球或皮卡丘和伊布造型呈現，限量一整甕。這款特色佛跳牆包含干貝、鮑魚、花菇等食材，搭配老店濃郁湯頭，吸引眾多寶可夢迷前來品嘗。另一方面，天丼餐廳則與LULU豬聯名，主打午餐肉天丼，配料包含米紙、五股、鳳尾蝦等，消費者點購聯名餐或滿額加價就可收藏超萌LULU豬週邊，如幽默幸運燈和幸福御守。

日本名古屋連鎖咖啡品牌則選擇與酷洛米合作，推出台灣限定週邊商品，一推出就引起粉絲暴動。這些聯名商品不僅吸引特定客群，也展現人氣IP的獨特魅力。

聯名IP商機大，還有LULU豬和酷洛米週邊。（圖／TVBS）

賣場公共事務部北區經理張君鴻表示，希望藉由這波聯名商機在年底前帶動1至2成的業績成長。消費者對於這些聯名商品反應熱烈，有民眾表示雖然聯名商品價格較高，但只要是寶可夢相關商品，對粉絲來說價格不是問題。另一位民眾特別喜愛紫色的耿鬼，認為台灣才有這種特別的聯名，連日本也很少有這樣的機會，因此特地前來購買。

這波年底聯名商機顯示，透過結合流行IP與實用商品或美食，業者成功創造獨特的消費體驗，吸引消費者目光並刺激購買慾望。

更多 TVBS 報導

你看了嗎？MyVideo 2025年度影音排行「我獨自升級、寶可夢」全入選

百人排爆！ 寶可夢聖誕新娃PK動漫快閃店

春水堂新店員誤拿「清潔中」熱水瓶 3客喝清潔水下肚

北車變身百億商場！「翻桌率超高」業者調整策略 日吸60萬人流金潮

