你沒見過的巨石強森！ 《重擊人生》揭開他私密脆弱面

改編自UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾（Mark Kerr）真實人生故事的年度話題鉅作《重擊人生》（The Smashing Machine），由好萊塢超級巨星巨石強森（Dwayne Johnson）領銜主演，他在影壇叱吒多年，向來以「動作巨星」、「無敵硬漢」的形象深植人心，他卻也坦承長年活在外界期待之下，反而變成一種受限、負擔而逐漸感到迷惘。正因如此，他決心踏出舒適圈，徹底打破既有形象，放手一搏將所有情感與人生經驗傾注在本片的演出之中，也讓徹底解放的他坦言：「這是我職業生涯最具挑戰性的一趟旅程。」

《重擊人生》也是巨石強森與艾蜜莉布朗，繼《叢林奇航》後再度攜手合作的新作。戲外是人生摯友的他們，在片中愛得濃烈卻也心碎糾結；極具張力的情感演繹，讓他們一致認同，正因為擁有堅定且默契的友誼，才能無所畏懼地完成本片拍攝。

艾蜜莉對此解釋：「這次要演繹如此複雜、充滿爆發力的情感關係，而不是『電影式戀情』，是真實、難以馴服的互相依存與衝突。因此當你和某個人如此熟悉時，其中蘊含的所有細膩、微妙的情感，都能被引流進角色當中。」巨石強森也感同身受回應：「如果我和艾蜜莉不是摯友，我不知道我們能否走到那種境地。這份親密建立了信任，而信任又讓我們能夠展現脆弱，進而能無所畏懼地到達任何地方。」

真實呈現史上最強格鬥選手崩裂與重生的《重擊人生》，是巨石強森突破動作英雄框架，獻上演藝生涯最深刻演出的轉型之作。多年來以「動作巨星」、「無敵硬漢」形象深植人心、並為觀眾帶來無數票房鉅片的他，近年開始對自我感到迷惘，表示：「有很長一段時間，我好像總是活在別人的期待之下。拍電影的幾十年來，大多不是那種我能卸下無敵形象、外界期待，不再扮演鼓舞人心的英雄強者電影。因此我期待很久，等待著能演出不同的角色。」

這也讓他決心踏出舒適圈，不將票房當成追逐的主要目標，而是迎接挑戰，他對此分享：「這個機會，讓我能去探索並觸及過去從未觸及的面向。我把所有一切，我的心與靈魂都傾注在這次的表演當中，全然敞開自己、撕開內心去演繹。」放手一搏並徹底解放自我的演出，讓他坦言：「這是我職業生涯最具挑戰性的一趟旅程。」他並高興直呼：「這也是我感到最自由與最具成就感的角色，徹底改變了我的人生！」

值得一提的是，本片不僅在金球獎、評論家選擇獎、威尼斯影展等大獎中表現優異，也獲得國際媒體的高度好評盛讚。《綜藝》：「巨石強森在班尼沙夫戴（Benny Safdie）這部犀利而充滿人性光芒的運動傳記片中，帶來令人驚艷的突破演出！」《紐約客》：「這是一場兼具張力與精準度的表演！」《BBC》：「巨石強森在新片中的表現具備奧斯卡水準！」《帝國雜誌》：「像《蠻牛》（Raging Bull）一樣，在擂台上找到簡單而詩意的美感！」

這部改編真人真事、巨石強森與艾蜜莉布朗共同主演，並強勢問鼎本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」雙料提名的《重擊人生》，描述在1990年代的格鬥世界裡，馬克克爾（巨石強森飾演）以毀天滅地的爆發力橫掃擂台，被全球奉為無人可敵的「粉碎機」。為了延續傳奇，馬克與頂尖選手們受邀遠赴日本，在更殘酷的戰場上尋求下一場勝利。然而，真正擊垮他的並非對手，而是「永遠必須最強」的壓力。

這份重擔不僅吞噬他的生活，也撕裂他與女友道恩（艾蜜莉布朗飾演）的關係。爭吵、失控、心碎不斷上演，愛與人生在拳頭之外被擊得支離破碎。身心崩裂的他，為了再度站上擂台，只能依賴麻醉藥撐住破碎的身體，也一步步陷入藥物成癮的深淵。直到一場慘烈的敗北，讓他的名聲崩塌、感情破碎、人生全面瓦解。他再次透過麻醉藥逃避現實，卻因為藥物注射過量倒下，陷入死亡邊緣。此刻，他必須重新面對自我，是被這場毀滅徹底吞沒？還是重新站起，再戰一場比任何比賽都更加殘酷的「反擊人生」？

《重擊人生》即將在2026年1月23日於全台隆重獻映。

