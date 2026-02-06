「你為什麼把內褲印在胸前？」陳其邁神吐槽張以理 左營年貨大街笑聲不斷

▲張以理超人裝亮相年貨大街，陳其邁笑虧：內褲怎麼穿到胸前？全場笑翻！

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】 今（6）日晚間，2026第三屆高雄左營眷村年貨大街於左營文化園區熱鬧開幕，高雄市長陳其邁親自出席，與地方民眾一同感受濃濃年節氣氛。左營楠梓市議員參選人、前青年局長張以理也到場共襄盛舉，張以理身著日前亮相的新戰袍，這件由張以理發想的戰袍，胸前紅色V字呼應超人力霸王的主題，同時呈現陳其邁子弟兵被市長訓練成超人民代，成為現場吸睛亮點。

▲陳其邁子弟兵現身年貨大街，張以理「超人V字戰袍」意外搶鏡。

活動互動過程中，陳其邁市長看到張以理外套上的字樣，笑著打趣說：「你為什麼要把內褲印在胸前？」張以理立刻回應：「市長啊，這是向超人力霸王致敬啦！」還得意擺出「Team Taiwan」姿勢，引來現場笑聲不斷。

▲從眷村年貨到超人戰袍，張以理左營出擊、陳其邁同台力挺。

張以理表示，左營眷村年貨大街已邁入第三屆，不僅是地方重要的年節活動，更是眷村文化與觀光人潮的結合。今年攤位動線規劃順暢，從傳統臘味年貨、年節糕點、手寫春聯，到文創市集、特色餐車與親子遊樂區，讓大小朋友都能找到樂趣，是非常適合全家大小一起走春的好去處。

▲陳其邁子弟兵張以理以「超人戰袍」展現新世代戰力

張以理也指出，左營是全台保存最完整的眷村聚落之一，建業新村周邊串聯蓮池潭、龍虎塔、春秋閣等景點，透過年貨大街的舉辦，不僅讓民眾採買年貨，更讓更多人重新走進左營、認識眷村文化，這正是地方活動最有價值的意義。 2026第三屆高雄左營眷村年貨大街自2月6日起至2月15日止，平日15:00至22:00、假日10:00至22:00，於左營文化園區（建業新村海平路口與實踐路）舉行，主辦單位邀請全國民眾把握春節前夕，走進左營感受最有年味的眷村市集。 （圖╱張以理競選辦公室提供）