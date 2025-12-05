你父親殺了我哥哥！普丁「22歲神秘私生女」巴黎街頭遭嗆 急喊一句話就開溜

普丁「22歲神秘私生女」巴黎街頭遭嗆聲，急喊「我真的很抱歉，我無法負責」就開溜。圖／翻攝自X、東方IC

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）22歲的神祕私生女近日在巴黎街頭遭一名烏克蘭記者突擊攔訪，對方痛斥普丁發動戰爭奪走無數生命，甚至當面質問她「是否支持父親的戰爭？」面對尖銳問題，她僅以「我真的很抱歉，我無法負責」回應，隨即匆匆離開。

普丁私生女遭突擊採訪 記者當街怒喊「妳父親殺了我哥哥」

根據《每日郵報》報導，俄羅斯總統普丁的神祕私生女露伊莎羅佐娃（Luiza Rozova，本名 Elizaveta Krivonogikh）近日在巴黎遭遇烏克蘭《TSN》記者斯維亞特年科（Dmytro Sviatnenko）的突擊式訪問。記者的兄長沃洛迪米爾（Volodymyr）於11月遭俄軍飛彈奪走性命，他因此決定親自找到普丁女兒，要求她向父親喊話，停止殺戮。

廣告 廣告

在巴黎街頭，斯維亞特年科當面告訴露伊莎，「3週前，你的父親殺死了我的兄弟」，他質疑她為何能在被普丁口中「充滿仇恨」的歐洲生活。當他追問是否支持普丁政策時，露伊莎以「我沒有允許你拍攝」試圖迴避，但記者反擊，「基輔正在停電、遭空襲警報，我們沒有人被詢問過。」

被逼問立場 她冷回：那跟我有什麼關係？

當記者逼問她是否支持普丁時，她僅回「那跟我有什麼關係？」記者提醒她「至少可以打電話叫父親停止轟炸基輔」，她口頭答應「當然」，但語氣顯得敷衍，彷彿認為根本不可能。記者進一步表示：「妳去基輔，比愛國者防空系統還有效。」甚至提議她前往前線波克羅夫斯克，或許能使戰事結束。露伊莎反問「你能想像嗎？我怎麼可能去那裡？」即便記者提出可自掏腰包購買機票，她仍回「我很遺憾，我幫不了你，我真的很抱歉。」

露伊莎被指是普丁與清潔工出身、後成為億萬富豪的斯維特蘭娜克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）婚外情所生。圖／翻攝自IG

否認與家人討論戰爭：我無法為此負責

當被問到家族是否在餐桌上討論戰爭時，露伊莎表示無法回答，只說「我真的很抱歉、很遺憾正在發生的事情，但我無法為這種情況負責。」最後她以一句「祝你有個愉快的夜晚」結束對話。

為何住在巴黎？她回：我從小就不住莫斯科

記者也質疑她為何住在巴黎而非俄羅斯。露伊莎回應，她來自聖彼得堡，而非莫斯科，並稱自己學生時期便在巴黎生活。她目前住在法國，以「Rudnova」這個與普丁密友相關的姓氏，在兩家藝術畫廊任職。

身世敏感 俄媒全面封鎖相關資訊

露伊莎被指是普丁與清潔工出身、後成為億萬富豪的斯維特蘭娜克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）婚外情所生。雖然普丁從未承認，但其身世於2020年遭調查記者揭露後，就成為敏感話題，在俄國媒體中幾乎被全面封鎖。



回到原文

更多鏡報報導

買房被收120萬仲介費！網怒「房價漲10倍、制度停在20年前」 必學7招成功砍價

他頸椎扭傷貼止痛貼布！不到1個月竟「腎功能惡化」 藥師提醒2族群需慎用

爸媽都黃種人竟生出「金髮藍眼」混血娃！1原因成關鍵 網全羨煞：前世修了多大的福