你用AI了嗎？資誠調查報告: 驚見台灣家族企業AI應用落後全球

資誠發布《2025全球暨台灣家族企業調查報告》並舉辦論壇，左起資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允、資誠人資管顧公司董事長桂竹安、資誠所長暨執行長徐聖忠、資誠家族辦公室主持會計師洪連盛。資誠提供



資誠（PwC Taiwan）發布全球及台灣「家族企業」調查報告，台灣也有32個家族企業受訪，卻驚見全球有61%受訪家族企業將生成式AI視為企業成長機會，但台灣僅13%，顯示台灣家族企業存在明顯AI落差，AI應用落後全球，未來競爭力隱憂浮現。

資誠發布《2025全球暨台灣家族企業調查報告》，對全球62個地區共1,325個家族企業進行調查，其中也包含32位台灣家族企業受訪者。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，面對地緣政治不穩、缺工、生成式AI等多重挑戰，家族企業正站在歷史性轉捩點上；未來5年，台灣家族企業最重要的首要任務，已從單純獲利轉向強化長期韌性、治理制度與傳承規劃，真正的競爭力，不只在財務報表，更在家族治理制度的成熟度。

廣告 廣告

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛表示，今次調查顯示，僅有25%的企業達成雙位數的營收成長，較兩年前的43%明顯下滑，反映地緣政治、貿易政策不確定性及科技轉型壓力正重塑企業營運環境。對不少企業而言，能夠「原地踏步」已像是一種進步。

在外部衝擊方面，人力與領導力發展（69%）、市場與競爭壓力（66%）、決策制定（53%）、傳承規劃（47%）及公司治理（41%）是台灣家族企業面臨的五大難關。在面對重大市場變革時，有22%的家族企業選擇積極創新，僅3%願意徹底重塑商業模式，顯示多數仍偏向保守，可能低估市場變化速度。

此外，全球有61%將生成式AI視為企業成長機會，台灣僅13%，顯示台灣家族企業存在明顯AI落差，AI應用落後全球，未來競爭力隱憂浮現。

洪連盛指出，在接班現況上，逾六成的台灣家族企業正進行接班傳承計畫，16%打算交給專業經理人，46%打算交給子女或家族成員，但下一代參與意願不足、專業能力落差、傳承與創新平衡困難，已成為最大挑戰。值得注意的是，94%台灣家族成員在家族企業內任職，旁系親屬比例甚至高於創辦人，顯示未來將面臨更複雜的股權、經營權與受益權安排難題。

調查發現，台灣逾5成的家族企業沒有任何家族治理制度，包含家族憲法、股權進退場機制、衝突解決機制等，多數未有白紙黑字的規範，法律不確定性高，傳承風險將隨著家族成員增加而急遽升高。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安表示，這種制度性的空白，在面對日益複雜的家族成員結構時，極易引發「同姓不同命」的內部矛盾，不僅讓非家族的專業經理人感到不公，更會在家族成員之間埋下分裂的種子。

桂竹安表示，面對此困境，根本之道在於將專業的公司治理框架引入家族企業，建立一套適用所有人、透明公開的遊戲規則，如招募標準、薪酬體系、績效考核等，同時打造明確的、不限家族成員的梯隊遴選制度與多元人才發展計畫，有助於領導層平穩交接與培養核心幹部的革命情感與共同語言。

更多太報報導

小額綠電遭業者批與民爭利 台電冤喊：占比微乎其微 絕無破壞行情

房貸政策緊縮衝擊! 房地合一稅上路10來首見下滑

普發現金掰了！時隔5年再見稅收短徵 全年證交稅2928億元創高 娛樂稅也創新高