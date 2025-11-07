你登記了嗎？ 普發1萬受惠股5檔

財經中心／廖珪如報導

普發現金行情可望帶動內需餐飲股、旅遊類股等。（圖／飯店旅宿業者提供）

普發現金提振消費需求，永豐投顧報告維持買進有高現金殖利率的王品（2727），目標價250元（17X2025EPS）；揚秦(2755)調升至買進，目標價140元（20X2026EPS）；雄獅(2731)3Q獲利優於預期，4Q業外有虎航股利挹注，維持買進，目標價由190元（14X2025 EPS）調升到 200元（13X2026EPS），八方雲集(2753)，目標價220元（20X2025EPS）。美食（2723）中國有一次性較大規模閉店損失認列造成 2025 年轉盈為虧，以2026年 EPS來看，PER約 25倍，並未偏低，調降至中立。

產業現況與分析

資料顯示，2025年1-7月來台人數391萬人（+11%YOV）•目標900萬人以上：2025年1-7月各國來台人數391 萬人仍低於2019年同期的608萬人，但已較2024年同期增長11%，除了東南亞來台人數減少，其餘都有有恢復成長，觀光局2025年目標900萬人以上，研究部預期人數落在680-700萬人。

2025年1-7月出境人數1018萬人（+11%YoY），超越2019年同期的10%：7月受到日本地震傳聞干擾，國人改往韓國、香港、越南和泰國旅遊，2025年1-7月累計出境人數1018 萬人已經超越2019年同期的10%，目前仍以日本佔比38%最高，其次為中國17.7%、韓國和香港各佔 10%和9%，隨著航空公司持續加開航班，出境旅遊人數保持高度增長，市場預期 2025 年出境旅遊人數 1850 萬人（+9.8%YoV），有利於旅行社。而台灣餐館營收成長放緩：2025年1-7 月餐飲營收7,159億元（+2.4%YOY），其中餐館營收4,176 億元（-1.5%YOV） .連續兩年高成長下，今年餐館營收相對去年小幅下滑。

殖利率、配息分析

現金殖利率推估，永豐投顧預估美食-KY 的配息率最高達九成，殖利率約5.9%，顯示獲利穩定且股東回饋慷慨。王品 配息率略低於美食-KY，但殖利率仍達5.7%，維持高現金回饋特性。雄獅 配息率高達89.1%，反映疫情後旅遊需求復甦帶來的獲利回升。八方雲集 雖仍發放現金股利，但配發率及殖利率相對保守，顯示公司傾向保留盈餘以支應展店與海外擴張。

整體而言，永豐投顧報告評估，這四家公司平均殖利率約 4.6%，屬穩定配息族群，其中美食-KY與王品具領先水準。

