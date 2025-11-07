你登記了嗎？ 普發1萬受惠股5檔
財經中心／廖珪如報導
普發現金提振消費需求，永豐投顧報告維持買進有高現金殖利率的王品（2727），目標價250元（17X2025EPS）；揚秦(2755)調升至買進，目標價140元（20X2026EPS）；雄獅(2731)3Q獲利優於預期，4Q業外有虎航股利挹注，維持買進，目標價由190元（14X2025 EPS）調升到 200元（13X2026EPS），八方雲集(2753)，目標價220元（20X2025EPS）。美食（2723）中國有一次性較大規模閉店損失認列造成 2025 年轉盈為虧，以2026年 EPS來看，PER約 25倍，並未偏低，調降至中立。
產業現況與分析
資料顯示，2025年1-7月來台人數391萬人（+11%YOV）•目標900萬人以上：2025年1-7月各國來台人數391 萬人仍低於2019年同期的608萬人，但已較2024年同期增長11%，除了東南亞來台人數減少，其餘都有有恢復成長，觀光局2025年目標900萬人以上，研究部預期人數落在680-700萬人。
2025年1-7月出境人數1018萬人（+11%YoY），超越2019年同期的10%：7月受到日本地震傳聞干擾，國人改往韓國、香港、越南和泰國旅遊，2025年1-7月累計出境人數1018 萬人已經超越2019年同期的10%，目前仍以日本佔比38%最高，其次為中國17.7%、韓國和香港各佔 10%和9%，隨著航空公司持續加開航班，出境旅遊人數保持高度增長，市場預期 2025 年出境旅遊人數 1850 萬人（+9.8%YoV），有利於旅行社。而台灣餐館營收成長放緩：2025年1-7 月餐飲營收7,159億元（+2.4%YOY），其中餐館營收4,176 億元（-1.5%YOV） .連續兩年高成長下，今年餐館營收相對去年小幅下滑。
殖利率、配息分析
現金殖利率推估，永豐投顧預估美食-KY 的配息率最高達九成，殖利率約5.9%，顯示獲利穩定且股東回饋慷慨。王品 配息率略低於美食-KY，但殖利率仍達5.7%，維持高現金回饋特性。雄獅 配息率高達89.1%，反映疫情後旅遊需求復甦帶來的獲利回升。八方雲集 雖仍發放現金股利，但配發率及殖利率相對保守，顯示公司傾向保留盈餘以支應展店與海外擴張。
整體而言，永豐投顧報告評估，這四家公司平均殖利率約 4.6%，屬穩定配息族群，其中美食-KY與王品具領先水準。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
川普關稅若敗訴 Plan B情境推演曝光
全球都想學 擺脫中國稀土控制的他
最新報告來了！ 機器人商機一次看
其他人也在看
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 天前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 17 小時前
10月營收年增262%！外資大砍刀不留情…單日猛倒這「記憶體指標廠」2.6萬張 提款近40億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日隨美股回落，加權指數開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發1萬元買00878、0050 、0056哪個好？專家推「神組合」：3年有望漲逾3成
普發1萬元怎麼用最划算？大華銀投信今（6）日建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合。像是大華優利高填息30(00918)、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）搭配元大台灣50（0050）等，放三年有望漲逾三成。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 2 天前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 1 天前
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 1 天前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／科技業慘澹…美股開盤4大指數、熱門科技股都跌了
美國企業裁員數據惡化，加上AI、科技股估值過高的風險仍在，上個交易日市場情緒似乎以避險為主，4大指數均以下跌作收。科技股方面，傳出美國政府不允許輝達把晶片賣到中國，反而是超微獲准。還有特斯拉通過近1兆美元的長期薪酬計畫等，這幾檔是否能在股市中突破？待觀察。今（7）日美股開盤，4大指數，輝達、超微等熱門科技股均走跌。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
全民繳「配息稅」？健保補費新制挨轟/AI族群回神 台積電穩盤台股多頭續強/記憶體扮盤面主秀 旺宏南亞科爆量吸金｜Yahoo財經掃描
美股周三全面收紅，主因美國最高法院對川普關稅政策提出強烈質疑，市場預期部分關稅有望鬆綁，加上ADP就業數據優於預期，激勵買盤回流。道瓊指數上漲0.65%；標普500指數上漲0.37%；那斯達克指數漲0.65%；費半大漲3.02%。美光在DDR5記憶體價格暴漲25%的題材推動下飆漲8.93%，創歷史收盤新高；AMD走揚2.51%，但輝達因成本墊高回跌1.75%，台積電ADR小跌0.14%。特斯拉則於股東會前夕股價強彈4%，再創近期高點。亞股方面同步反彈，日股勁揚671點至50,883點，韓股小漲；港股強勢走揚，陸股小幅走升，整體市場信心回穩。台股今（6）日隨美股走強開高震盪，加權指數終場上漲182.39點收27,899.45點，成交金額5,000.68億元。權王台積電(2330)小漲5元收1465元，鴻海(2317)、廣達(2382)亦有收紅表現。盤面焦點集中在記憶體與高價股族群，旺宏(2337)亮燈漲停、南亞科(2408)上攻至148元、力積電(6770)續漲；高價股信驊(5274)漲停創高、世芯-KY(3661)、創意(3443)同受ASIC題材激勵大漲。整體來看，AI與記憶體雙主軸領軍，多頭氣勢再起。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
小資族注意！二代健保擬改「年度結算」制 股民大反彈
即時中心／林耿郁報導小資族注意！衛福部長石崇良4日接受媒體專訪時表示，將推動修法，未來銀行存款利息、股利等收入，將改採「年度結算」制度；只要「年總收入」超過2萬元，一律課徵2.11%補充保費。消息一出引發股民憤怒，砲轟「一頭牛要剝幾層皮？」民視 ・ 1 天前
明年經濟成長率恐「不保三」！台經院點3原因:從6％變2.6％
台灣經濟研究院今（6）日公布2026年經濟成長率(GDP)預測，預期明年成長動能將趨於平緩，GDP可能「不保三」，約落在2.6％左右，但整體穩健。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
搶救0050！「國家隊」急砸9.5億收購 入手3檔主動式ETF逾2.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（5）日開低走低，終場加權指數收在27717.06點，崩跌399.50點，跌幅1.42%，成交量為5946.14億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
旅天下通過上櫃案 最快明年第一季上櫃交易
櫃買中心6日召開上櫃審議會，通過旅天下（6961）上櫃申請案。依照目前時程推估，若一切順利，最早可望於明年第一季正式上櫃交易。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前