你的人生為何和十年前想的不一樣？心理學家建議「務必改變這件事」

【健康醫療網／編輯部整理】我可以很有信心地說，你現在的生活，和自己十年前想像的不一樣。

暢銷書作家賽斯．高汀（Seth Godin）就曾經用「蘋果樹」作比喻，人為何難以掌握未來。他的意思大概是：

如果你今天在果園播下蘋果樹的種子，十年後幾乎能確定會生出蘋果樹。然而，你有辦法知道那些蘋果樹會長成什麼樣子嗎？樹枝會如何彎曲？樹上會結多少蘋果？樹木會長多高？

沒有人可以。因為我們不可能預測到那麼複雜的未來。

那麼，我們的人生會不會也是如此呢？當你開始做一件事情之前，你不會知道結果是如何。你或許能預期大致的情況，但過程的發展往往與自己想像的不同，結果更可能出乎意料。

別急著否定自己 因為你還不知道自己的潛力

以我自己來說，如果早知道現在會以寫作維生，我當初就不會進入科技業工作了；如果早知道合夥創業會失敗，我當初也不會投入資金了。只是，這些都是「早知道」，我不可能事先就知道。

令人玩味的是，如果我沒有在科技業工作過，沒有跟人合夥創業過，我可能也不會走到今天。

這也是為何當我們設想自己的未來時，不應該站在負面的立場，認為自己做不到，感嘆資源太少。因為你根本不知道自己的潛力在哪裡。

現在，你可能會想：這聽起來像是激勵演講中才會出現的話。但此刻我的語氣其實很平靜。我不是要你那麼熱血，我並非要你有不切實際的幻想。

我要表達的是，從心理學的角度來說，人確實容易低估自己。舉凡「冒牌者症候群」、「自我設限行為」等研究，都是在描述人會如何低估自己的能力。

這是人類的本能，是演化出來的保護機制。在遠古時代，謹慎地評估環境，不要莽撞地前行，是為了避免自己成為野獸口中的食物。不過，現今的生活環境並沒有那麼多的生命威脅，低估自己能力的做法已經不再適用。

得先相信自己會成長 最值得投資的是你自己

巴菲特「投資你自己」的背後故事，他說，世上少有人能夠完全發揮潛力，所以我們才應該投資在自己的成長上，儘量達到那個「理想中的自己」。

在另一個場合中，巴菲特也從通貨膨脹的角度闡述，如果能在工作上精進自己，就不用擔心通膨的問題。因為通膨是經濟成長的代價之一，真正該擔心的不是通膨，而是自己有沒有跟著經濟一起成長。

而要能跟上經濟的成長，你要先相信自己會成長。

你也許會懷疑自己的能力，但請不要懷疑你還可以努力。你也許困惑自己擅長做什麼，但你還是可以繼續做好手上的事。你也許無法預測自己的未來會變得如何，但你可以設定將來自己想成為什麼樣的人。

改變自我評價 決定十年後的你

《原子習慣》是一本非常實用的書，至今已在全球售出超過兩千萬本。我認為書中值得推崇的部分，是「身分認同」這個觀念。

在書中，作者詹姆斯．克利爾（James Clear）寫道：

「（改變身分認同）的重點是改變你的信念：你的世界觀、你的自我形象、你對自己與他人的評價。你抱持的信念、假設及偏見多半與這個層次有關。」

改變你對自己的評價，這句話的威力很大。

我們可以認為自己辦得到，也可以認為自己辦不到，兩種想法都是對的。

我們預測不到未來，但依然能實現更好的未來，這兩種信念也不衝突。

縱使我們無法知道蘋果樹會長成什麼樣子，但在你用心照料下，它依然會成為蘋果樹，而且結出的果實數量往往比想像中還多。

同樣地，縱使你不知道自己的未來會是什麼樣子，但在你用心生活下，你也會成為比想像中更好的自己，收穫也往往比你預期的還多。

不要把錯誤的身分認同，套用在自己身上。不要去預測自己的未來，而是預期未來的自己。你可以問自己：希望成為什麼樣的人？想擁有什麼樣的身分認同？

無論你的答案是什麼，你都是對的。

最後，如果想要在十年後更接近理想中的自己，就不能忘了在今天播下種子，開始細心照料。

本文來源：《讓未來，變成自己喜歡的樣子》，方智出版社

