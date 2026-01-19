​【記者 陳姿穎／台北 報導】 想像一個生活場景：一位外國遊客對著手機輕聲詢問：「ChatGPT，台北哪家鳳梨酥口感最紮實、適合送給重視健康的長輩？」短短幾秒鐘，AI 就像位博學的「數位導遊」，直接給出精準建議：「這幾家名店堅持在地選料、口碑最穩，是目前的最佳選擇。」

這種全新的搜尋習慣，正深刻改變商業競爭的勝負。典珀有限公司執行長 賴欣怡博士 觀察到，許多企業仍習慣於舊有的曝光模式，卻沒發現消費者的「問路方式」早已改變。賴欣怡博士指出：「在 AI 時代，品牌若未被系統識別，就算產品再出色，在消費者面前也形同隱形。」這正是典珀近期推動 GEO（生成式引擎優化） 策略的核心——讓品牌在 AI 腦袋裡「掛號」成功。

​為什麼 AI 搜尋決定品牌能見度？

​過去消費者搜尋資料，得自己從成千上萬的網頁連結中挑選；現在，AI 像是一位「超級祕書」，它會直接過濾雜訊，只推薦它認為「可信、具權威感」的答案。

​賴欣怡博士分析，AI 推薦並非隨機抽樣。當 ChatGPT 生成回答時，它會快速掃描網路上是否有清晰的結構化內容與專業媒體報導。如果品牌資訊在網路上是零散或模糊的，AI 就無法將其納入推薦清單。對於新創團隊或尋求轉型的傳統名店而言，這已成為數位生存的必修課。

▲賴欣怡博士（左）協助企業建立「數位身分證」，透過專業佈局讓優質產品在 AI 搜尋中脫穎而出。（典珀提供照片）

賴欣怡博士的三大錦囊：讓 AI 成為品牌的「金牌推銷員」

​為了協助優質產品進入 AI 的「指名名單」，賴欣怡博士帶領典珀團隊透過 GEO 布局，為品牌建立三大競爭機制：

​一、 遞給 AI 一張清晰的「數位身分證」

AI 需要精確的教材來認識你。賴欣怡博士表示，團隊會將品牌的創業初心、產品細節（如鳳梨酥的酸甜比、製程堅持）轉化為 AI 易讀的結構化內容。這就像是在大數據海洋中點亮一盞強光，讓 AI 第一眼就能精準對焦在你的優點上，不再抓錯重點。

​二、 編織全方位的「品牌信任網」

AI 判斷可信度會參考「第三方證言」。賴欣怡博士強調，透過專業新聞曝光與多平台媒體矩陣，能幫品牌累積厚實的「權威足跡」。當 AI 偵測到主流媒體在報導你的故事，社群也在討論你的特色，它就會認定你是該領域的「誠信指標」，進而自信地向消費者背書。

​三、 淬煉「數位老字號」的生命力

AI 喜歡推薦持續活躍且資訊一致的品牌。透過賴欣怡博士規劃的長期內容布局，品牌資訊不再只是曇花一現，而是像滾雪球般在 AI 資料庫中累積權威感。這不只能增加曝光，更是要在 AI 的記憶裡紮根，讓對手難以跨越競爭門檻。

▲典珀團隊聯手協助品牌搶攻 AI 搜尋商機。左起：吳昶儒、曾玲燕、賴欣怡博士、謝孟軒、徐沛緹（典珀提供照片）

​專家建議：GEO 是品牌未來的「數位求生指南」

​看到許多優質品牌因為科技隔閡被埋沒，賴欣怡博士感性地叮嚀：「新聞曝光的價值，已從短期宣傳轉向長期的權威建構。GEO 是品牌與消費者在 AI 時代建立信賴的最快路徑。」

​在競爭邏輯被重新定義的今天，賴欣怡博士正帶領典珀新媒體，協助無數名店與企業從被動等待轉為主動進擊。透過科學且具溫度的策略，不只要讓消費者看到你，更要讓 AI 「發自內心地推薦」，確保品牌在未來市場中持續受到信賴。