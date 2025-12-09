你的壓力正在餵養癌細胞！研究揭：腫瘤彷彿充電中

現代人長期處於高壓狀態，身體在緊繃後慢慢失去抵抗力。2025年發表在《Trends in Cancer》的綜論研究顯示，長期神經壓力會替癌症打開能量來源，加速腫瘤生長與進化，這已是分子生物學證實的事實。

現代人長期處於高壓狀態，身體在緊繃後慢慢失去抵抗力。（示意圖／Pexels）

基因醫師張家銘指出，許多人並非突然生病，而是在日子越忙、壓力越大、睡眠不足的情況下，身體開始出現累得快、恢復慢、常發炎、腸胃脆弱、免疫力下降等症狀。過去認為這只是疲勞，但研究已證實長期神經壓力確實會促進癌症發展。

廣告 廣告

張家銘說明，當長期處在壓力、焦慮、熬夜、緊張狀態時，交感神經會持續被啟動，讓身體大量釋放去甲腎上腺素。去甲腎上腺素會直接改寫腫瘤周邊的代謝環境，讓癌細胞更容易取得能量來源，包括葡萄糖、脂肪酸，甚至來自神經系統的粒線體。當神經長期處於戰鬥狀態，癌細胞就像插上延長線一樣開始充電。

張家銘表示，許多患者反映特別容易累、胃不舒服、睡不好，這些看似不嚴重的狀態，在分子層次上已非常明確。在神經壓力高的狀態下，免疫細胞尤其是T細胞會因葡萄糖吸收能力下降而失去殺癌能力，免疫抑制型細胞則被迫轉向脂肪酸代謝，反而更有力地保護腫瘤。神經與膠質細胞開始分泌更多有利腫瘤的代謝物與訊號分子。

在神經壓力高的狀態下，免疫細胞尤其是T細胞會因葡萄糖吸收能力下降而失去殺癌能力。（圖／pxhere）

研究揭露，癌細胞會主動靠近神經，甚至和神經形成類似突觸的結構，直接接收神經訊號。神經細胞還可能把自己的粒線體透過穿膜奈米管轉交給癌細胞。粒線體是細胞的發電廠，神經的粒線體效率特別高，這表示在高壓、低氧、低營養環境中，癌細胞能靠神經外援撐得更久。神經在過勞、熬夜、焦慮、緊繃時最活躍。

張家銘解釋，交感神經長期活化會讓免疫系統進入矛盾狀態。該攻擊時免疫細胞因能量不足而疲乏，該煞車時免疫抑制訊號卻被放大，導致發炎反覆出現但清除異常細胞能力下降。這種環境對癌細胞來說非常理想，有足夠營養、有免疫保護，卻缺乏真正制衡力量。

張家銘認為，神經壓力不只是情緒問題，而是癌症風險管理的一環。當刻意讓神經從戰鬥模式退回來，交感神經輸出下降，去甲腎上腺素減少，癌細胞能動用的能量來源就會變少，代謝方向會被重新校正。

研究揭露，癌細胞會主動靠近神經，甚至和神經形成類似突觸的結構，直接接收神經訊號。（示意圖／Pixabay）

張家銘建議，讓生活有明確節奏比什麼都重要，規律作息往往比完美飲食更能安定神經，因為神經系統要的不是刺激而是可預期的節律。深層睡眠是神經與免疫代謝重新校正的關鍵時段，也是身體把錯亂訊號調回正軌的唯一窗口。

張家銘表示，每天至少給神經一段不被追趕的時刻，慢走、深呼吸、泡溫水都能實際降低去甲腎上腺素輸出，切斷腫瘤可利用的神經能量通道。同時應刻意降低高度刺激的飲食與生活型態，高糖、高油、長時間滑手機都會讓神經長時間處於興奮狀態，等於持續替錯誤的代謝環境加油。

張家銘指出，當神經慢慢安靜下來，體力回來、腸胃穩定、睡眠變深，整個代謝方向會被拉回到對身體有利的一側。

延伸閱讀

預售屋解約量近半年維持高檔 「2縣市」壓力山大

38歲女打瘦瘦針「竟反胖2公斤」 醫：易有壓力、情緒化不適合

普丁高調挺莫迪對抗西方制裁壓力 俄印貿易90%不用美元