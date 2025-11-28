你的屁正常嗎？醫揭「生化武器級」異味恐是腸道失衡警訊

人體一天正常放屁約10至25次都屬健康範圍，放屁實際上是腸道菌進行生命化學反應的副產品。黃軒醫師表示，放屁主要來自三種來源：吞入的空氣、腸道菌發酵食物纖維，以及腸黏膜吸收不完全的碳水化合物。

放屁突然變得頻繁伴隨腹脹和腹痛，可能是暫時性乳糖不耐或FODMAP不耐症。（圖／Photo AC）

「放屁多通常代表腸道菌工作很認真。」重症醫師黃軒解釋，腸道細菌會將食物轉化為二氧化碳、氫氣、甲烷及少量硫化物，其中硫化物正是造成氣味的主要來源。

黃軒醫師特別提醒民眾注意五種可能代表身體出現問題的放屁狀況。首先是突然變得頻繁伴隨腹脹和腹痛，可能是暫時性乳糖不耐或FODMAP不耐症，常見於食用牛奶、洋蔥、蒜和麵粉類食品後。

其次，氣味特別難聞如「生化武器」級別，可能是因為高蛋白飲食或腸道菌組成失衡。第三種警訊是放屁過多並伴隨腹瀉，可能是腸躁症、腸道感染或食物中毒的徵兆。黃軒醫師引述醫學研究表示，腸躁症患者的腸道氣體量可高達常人的2至3倍。

放屁過多並伴隨腹瀉，可能是腸躁症、腸道感染或食物中毒的徵兆。（圖／Photo AC）

第四種異常情況是進食後立即大量放屁，可能是小腸細菌過度生長症（SIBO），患者常有腹脹、便秘或腹瀉交替等症狀。最後一種值得警惕的是放屁突然減少但腹脹加劇，可能暗示腸阻塞、嚴重便秘或腸道動力異常。

「如果連打嗝都變少、肚子變硬又疼痛，應立即就醫。」黃軒醫師強調。他建議民眾可進行自我檢查，若出現放屁量明顯變化、大便形狀改變、伴隨腹痛、特定食物後症狀加劇等七項指標中有兩項以上，建議尋求腸胃科醫師協助。

進食後立即大量放屁，可能是小腸細菌過度生長症（SIBO），患者常有腹脹、便秘或腹瀉交替等症狀。（圖／Photo AC）

針對如何改善放屁問題，黃軒醫師提出五項建議：減少食用FODMAP類食物、慢慢進食避免吞入空氣、減少飲用氣泡飲料、高蛋白飲食者應增加蔬菜與益生元纖維攝取，以及維持規律排便和適度運動促進腸道蠕動。

「放屁其實是人體最誠實的腸道報告。」黃軒醫師總結道，「它會告訴你吃錯了什麼、腸道菌是否失衡、腸子是否運作正常，這些都會通過放屁的變化反映出來。」

