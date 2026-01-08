你的工作上榜了嗎？美報告揭2030年恐消失7大職業「司機、行員全入列」

國際中心／綜合報導

外媒分析，7種工作在2030年恐消失。（示意圖／Unsplash）

美國理財網站《GOBankingRates》發布最新報告，分析指出在人工智慧（AI）與自動化技術急速演進下，收銀員、銀行櫃員等7大職業恐於2030年前大幅萎縮甚至消失。報告建議勞工應積極學習新技能並善用AI工具，將轉型危機化為職涯契機。

回顧歷史，工業革命與技術進步曾讓專門叫人起床的「敲窗人」、送乳員及電梯操作員等職業走入歷史。報告認為，新一波的自動化浪潮正在重新定義現今的勞動市場格局。隨著大型語言模型技術日趨成熟，AI已具備長時間對話及提供大規模客製化服務的能力，這將加速傳統人力工作被淘汰的速度。報告中也列出至2030年最面臨生存危機的7種職業。

廣告 廣告

首先是收銀員與銀行櫃員。隨著自助結帳系統普及，加上未來「智慧購物車」技術若成熟，消費者在購物過程中即可完成結帳，將大幅削減大型零售商對收銀人力的需求。金融業方面，網路銀行與純網銀的便利性，證實了實體分行的非必要性，金融機構為節省成本關閉分行，直接衝擊櫃員生計。

計程車司機也在名單中。（示意圖／資料照）

在諮詢服務領域，旅行社人員與呼叫中心客服同樣岌岌可危。ChatGPT等生成式AI已能扮演旅遊顧問，結合線上訂房平台，讓旅客能輕易規劃行程；而客服中心則逐漸導入能處理語音互動與基本問題的AI聊天機器人，逐步取代真人客服。

運輸業方面，計程車司機繼面臨Uber挑戰後，將迎來全天候營運且成本更低的自動駕駛車輛競爭。物流端，亞馬遜（Amazon）與沃爾瑪（Walmart）等巨頭持續投資機器人技術，倉儲理貨員的角色正逐漸被高效率的機器人取代。最後，資料輸入員因AI具備快速解讀、整理數據且低誤差的特性，其工作機會也將大幅減少。

報告總結，面對不可逆的職涯轉型挑戰，勞工不應僅是消極擔憂失業，而應主動出擊。建議工作者致力於學習新技能、發展多元收入來源以分散風險，並學會掌握與應用AI工具，將這場科技危機轉化為職涯升級的關鍵跳板。

更多三立新聞網報導

傅崐萁管家應訊後失聯…竟是御用女律師租豪宅助藏匿

欺負台沒好處！外媒籲南非「認清局勢」：關鍵礦產需AI技術支援

綠帽校長抓狂！持扳手偷襲爆頭副校長 出獄吐心聲：坐牢最怕被性侵

阿姨結帳不刷載具突喊「88888」背後真相曝光惹哭網友：最美的新年禮物

