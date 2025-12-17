你的手機該退休了嗎？專家揭5大退役指標：中了一項就別再硬撐

外媒揭5大關鍵徵兆，手機若出現這些狀況，代表壽命已盡該汰舊換新。 圖：Gemini 生成／曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 智慧手機功能不斷升級，價格卻一路攀高，旗艦機款動輒突破 3 萬元，讓不少小資族遲遲不敢換機。但手機撐太久，使用體驗反而更痛苦。外媒《BGR》整理出 5 個關鍵徵兆，提醒消費者，一旦手中裝置出現這些狀況，就代表舊機已走到極限，是時候考慮汰舊換新。

以下是５個該換新手機的徵兆：

1. 操作明顯變慢。開啟 App 動輒等待好幾秒，滑動畫面或打字時頻頻卡住，甚至連拍照都因相機反應遲鈍而錯過畫面，這些狀況都顯示手機效能已接近極限。再加上新一代 App 對處理器負擔更重，若卡頓已影響日常使用，換機往往是最實際的解決方式。

2. 續航力大不如前。手機用久後，電池健康度逐漸下降，實際使用時可能在通話或導航途中突然關機，甚至只是拍照，電量就快速流失。當手機已無法穩定支撐日常需求，使用起來充滿不確定性，也代表它差不多該退役了。

3. 除了硬體老化，軟體支援也是關鍵指標。不論是 Apple 的 iOS 或 Google 的 Android，舊機型都會逐步被停止更新。一旦無法再取得系統升級與安全修補，資安風險隨之升高，部分 App 也可能無法正常使用，到了這個階段，繼續撐著只會帶來更多不便。

4.螢幕受損：也是該換機的重要訊號。不少人手機出現裂痕後仍勉強使用，但這不只影響外觀，細小裂縫也可能讓防水、防塵效果失守，甚至造成觸控不靈，打字或點擊變得困難。若老手機又逢螢幕破裂，與其花錢維修，不如趁機汰舊換新。

5.儲存容量頻頻告急：長期使用下累積的照片、文件與音樂檔常塞爆手機，雖然能透過轉移資料釋出空間，但反覆清理檔案既費時又惱人。與其為了空間斤斤計較，不如直接升級購買新世代機型，通常都能享有倍增的儲存容量，徹底解決空間焦慮。

