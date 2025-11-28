你的故事我的夢 隋棠演綠萍心碎

改編自瓊瑤經典小說的全新舞台劇《你的故事我的夢》，集結隋棠、林雨宣、李千娜、莊凱勛、曾少宗、湯志偉等實力派演員同台飆戲。

改編自瓊瑤經典小說《一簾幽夢》與《窗外》的全新舞台劇《你的故事我的夢》，近日釋出精彩演出片段。該劇集結隋棠、林雨宣、周丹薇3位全新「瓊瑤女郎」，與莊凱勛、曾少宗、湯志偉等實力派演員同台飆戲，將於2025年12月13日於高雄衛武營國家歌劇院演出。

《你的故事我的夢》巧妙融匯兩大經典，劇中角色在選擇中受傷，在愛情裡成長。此外，瓊瑤小說中的「白狐傳奇」意象也將若隱若現，引領觀眾穿梭命運縫隙，學習愛與被愛的課題。

導演郎祖筠表示，這場戲是角色命運的分水嶺，每個角色都愛得深切，也因此更痛。演出片段中，隋棠飾演的汪綠萍坐在輪椅上，神情堅毅卻難掩脆弱，周丹薇與湯志偉飾演的父母，關懷中透著無奈；曾少宗詮釋的楚濂則充滿隱忍與疲憊。

湯志偉則思考為人父的無奈，「父母的關心往往伴隨著傷害，要同時演繹出愛與不知所措。」周丹薇補充，「母親的角色是深刻的心疼，洞悉一切卻無能為力。」林雨宣飾演的汪紫菱首次踏入莊凱勛飾演的費雲帆投資的餐廳，神情交織不安與好奇。費雲帆的從容與幽默，無形中拉近兩人距離，在細微互動間迸發甜蜜情愫。

兩段演出體現瓊瑤筆下愛情的兩種極致，炙熱灼人的家庭風暴與輕柔似水的命運邂逅。

隋棠坦言，汪綠萍的倔強與自尊讓她在排練中數度心碎，也因此更顯動人。林雨宣則說，紫菱踏入餐廳的那一刻，「無論哪個年齡層的觀眾，都能從那份悸動中找到共鳴。」

本劇陣容堅強，還包括李千娜、蘇育玄、劉黛瑩、王牧語、陳武康、楊宗昇等演員。製作團隊以經典文學為骨、當代舞台語言為血，打造的不只是懷舊盛宴，更是對愛與勇氣的全新詮釋。購票請洽寬宏售票系統（https://share.google/fk37jgbWO1vfxZIwf）。