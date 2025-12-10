你的故事我的夢 高雄衛武營12/13開演

你的故事我的夢宣傳海報。

本報記者綜合報導

改編自瓊瑤經典小說《窗外》與《一簾幽夢》的全新舞台劇《你的故事我的夢》，將於2025年12月13日移師高雄衛武營國家歌劇院隆重登場。該劇不僅巧妙融合兩部作品，更以「汪紫菱與費雲帆」、「江雁容與李立維」兩場風格迥異的婚禮為核心場景，深刻映照愛情與婚姻的不同樣貌，呈現瓊瑤筆下最動人的情感張力。

本劇由導演郎祖筠催生，她坦言籌備十多年終能圓夢。演員陣容堅強，集結隋棠、莊凱勛、李千娜、曾少宗、林雨宣、湯志偉、周丹薇等實力派演員。李千娜飾演《窗外》的江雁容，深感榮幸能詮釋瓊瑤首部長篇小說的女主角；林雨宣則挑戰《一簾幽夢》的汪紫菱，期望以更現代的表演賦予經典新生命。周丹薇則感慨表示，多年後終有機會參與，必將全力以赴成為優秀的「瓊瑤女郎」。

廣告 廣告

導演郎祖筠透過兩場極致對比的婚禮，揭示愛情選擇的深刻命題。一場是林雨宣與莊凱勛演繹的汪紫菱與費雲帆之婚：無親友見證的極簡儀式中，一道象徵愛情的「紫色珠簾」映照出純粹而堅定的幸福，宛如被命運選中的夢幻瞬間。

另一場則是李千娜與曾少宗演繹的江雁容與李立維之婚：在盛大華麗的眾人祝福下，看似完美的場景卻在笑容縫隙間埋下壓抑伏筆。華麗婚禮反成無形枷鎖，甜蜜與恐懼在舞台上形成強烈對比。

郎祖筠指出，這兩場婚禮是角色命運的分水嶺，「有人在浪漫裡沉醉，有人在選擇中步入牢籠。觀眾將在此看見愛的美好，也直視婚姻的現實。」全劇更以「白狐傳奇」作為命運隱喻，引領觀眾穿梭於愛與選擇的縫隙。

《你的故事我的夢》以經典文學為骨、當代舞台語言為血，在速食愛情盛行的今日，以深情筆觸提醒觀眾珍惜真摯情感，不僅是懷舊重現，更是對愛與勇氣的全新詮釋。演出門票可透過寬宏售票系統購買（<https://share.google/fk37jgbWO1vfxZIwf>）。