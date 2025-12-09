你的故事我的夢 12/13衛武營開演

《你的故事我的夢》將於12月13日移師高雄衛武營國家歌劇院演出。

本報綜合報導

改編自瓊瑤經典小說《窗外》與《一簾幽夢》的全新舞台劇《你的故事我的夢》，將於2025年12月13日移師高雄衛武營國家歌劇院演出。該劇巧妙融合兩部作品的愛情故事，以角色的情感選擇與成長為核心，並隱約融入瓊瑤筆下的「白狐傳奇」元素，引領觀眾穿越命運，思考如何愛與被愛。

本劇由郎祖筠催生，她坦言十多年前便想將瓊瑤作品搬上舞台，如今終能圓夢。演員陣容堅強，集結隋棠、莊凱勛、李千娜、曾少宗、林雨宣、湯志偉、周丹薇等實力派演員。李千娜飾演《窗外》的江雁容，深感榮幸能詮釋瓊瑤首部長篇小說的女主角；林雨宣則挑戰《一簾幽夢》的汪紫菱，期望以更現代、貼近生活的表演方式，賦予經典角色新生命。周丹薇亦感慨表示，多年後終有機會參與瓊瑤作品，必將全力以赴。

該劇日前於台北表演藝術中心舉行世界首演，星光場上眾星雲集，包括曾與瓊瑤合作、見證華語影視黃金年代的林心如、李國超、趙永馨等人齊聚，宛如一場溫柔的時光倒流。林心如觀劇時彷彿重回青春歲月；新生代演員如雷嘉汭、葛兆恩等人，則震撼於瓊瑤式情感的直白與浪漫。

劇中更特邀「第一代瓊瑤女郎」歸亞蕾擔綱聲音演出，以其細膩嗓音串聯情感脈絡，喚醒觀眾的集體記憶。歸亞蕾演藝生涯始於瓊瑤電影《煙雨濛濛》，並以此榮獲金馬影后，此次「以聲重返」舞台，格外具有時代意義。

《你的故事我的夢》以經典文學為骨、當代舞台語言為血，不僅重現懷舊情懷，更對愛與勇氣提出新詮釋。在速食愛情當道的今日，此劇以深情筆觸提醒觀眾珍惜真摯情感，重新叩問愛的本質。購票請洽寬宏售票系統（https://share.google/fk37jgbWO1vfxZIwf）。