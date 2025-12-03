你的故事我的夢12/13登高雄衛武營
本報綜合報導
改編自瓊瑤經典小說《一簾幽夢》與《窗外》的全新舞台劇《你的故事我的夢》，將於2025年12月13日在高雄衛武營國家歌劇院隆重演出。該劇巧妙融合兩部作品，透過「汪紫菱與費雲帆」、「江雁容與李立維」兩場風格迥異的婚禮場景，深刻映照愛情與婚姻的不同樣貌，呈現瓊瑤筆下最動人的核心張力。
劇中一場婚禮，是無視世俗的浪漫童話。由林雨宣飾演的汪紫菱與莊凱勛飾演的費雲帆，在無親友見證的極簡儀式中互許終身。費雲帆特別準備一道象徵愛情的「紫色珠簾」，讓婚禮洋溢純粹而堅定的幸福，彷彿一個被命運選中的夢幻瞬間。這場婚禮雖無人潮祝福，卻充滿沉浸於愛情中的熾熱與憧憬。
然而，另一場婚禮卻呈現截然不同的風景。李千娜飾演的江雁容與曾少宗飾演的李立維，在盛大華麗的儀式與眾人祝福中步入禮堂。看似完美的場景，卻在笑容縫隙間埋下壓抑伏筆。雁容以為自己做出了「勇敢」選擇，實則踏入一段以理性與責任包裹的婚姻。華麗婚禮反成無形枷鎖，甜蜜與恐懼、理想與現實在舞台上形成強烈對比。
導演郎祖筠指出，這兩場婚禮並非戲劇結尾，而是角色命運的分水嶺。「有人在浪漫裡沉醉，有人在選擇中步入牢籠。觀眾將在此看見愛的美好，也直視婚姻的現實。」她形容，汪紫菱的婚禮像一場夢，江雁容的婚禮則是在祝福中開始的壓抑，每個人都可能在其中看見自己的故事縮影。
《你的故事我的夢》以「白狐傳奇」作為命運隱喻，引領觀眾穿梭於愛與選擇的縫隙。全劇集結隋棠、莊凱勛、李千娜、曾少宗、林雨宣、湯志偉、周丹薇等實力派演員同台，以經典文學為骨、當代舞台語言為血，不僅是懷舊重現，更是對愛與勇氣的全新詮釋。演出門票可透過寬宏售票系統購買（https://share.google/fk37jgbWO1vfxZIwf）。
