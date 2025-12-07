你的日幣在這裡嗎？日發布「入境消費趨勢調查」 網見第1名不意外

日本觀光廳為了進一步了解外國遊客在日本需求，以12種語言共蒐集24,620份問卷分析發布「入境消費趨勢調查」。示意圖／photoac

看看你的日幣貢獻給哪些廠商！日本觀光廳為了進一步了解外國遊客在日本需求，針對全國25個機場及港口，以及社群媒體等線上調查，以12種語言共蒐集24,620份問卷分析，其中由服飾品牌UNIQLO奪得消費第1、巧克力製造商ROYCE第2，第3名則是保養品牌資生堂Shiseido。

旅遊網紅「旅人老K偏愛日本」在社群分享這份由日本觀光廳發布的「入境消費趨勢調查」，台灣人常見購買品牌上榜包括第5名GU、第6名白い恋人、第7名Nike、第8名寶可夢（Pokémon）、第9名迪士尼（Disney）、第10名日本環球影城（Universal Studios Japan）、以及第11名連鎖折扣店唐吉訶德（Don Quijote）。

服飾品牌UNIQLO奪得日本觀光廳「入境消費趨勢調查」排行第1。示意圖／photoac

另外遊戲企業任天堂（Nintendo）、以貼布聞名的撒隆巴斯（Salonpas）、人氣IP三麗鷗（Sanrio）、精品路易威登（Louis Vuitton）、食品甜點類明治（Meiji）與小樽洋菓子舖 LeTAO，以及近期再度爆紅的三宅一生（Issey Miyake）都榜上有名。

旅遊網紅分享日本觀光廳「入境消費趨勢調查」飲食和購物消費前60名。圖／翻攝自旅人老K偏愛日本

貼文一出引起網友關注，其中「UNIQLO」被網友點名「不愧是第1名」，指出「連我家這種不會亂買的，這次女兒也買了4件」感嘆道「價錢是台灣一半價啊」，另外也有網友震驚道「royce巧克力原來這麼厲害阿」、「吉伊卡哇必須吧」、「我們的消費大多是小七羅森全家」；同時笑說「肯定是JR，比機票還貴」、「沒有萬代，失敗！」、「可惜沒有神社這項目」消費排行引起話題。



