你的椅子就是牠的座位！小貓霸佔主人座椅「趕都趕不走」

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

相信各位飼主都一定曾經有過「屬於自己的東西被貓咪搶走」的經歷，近日就有名飼主因短暫離開座位，而失去了自己的座椅，家中貓咪趁主人離席後，立刻抬起屁股跳上椅子，迅速地搶位佔領，整套流程熟練得像極了早已不是第一次執行的慣犯，讓網友們看完紛紛笑翻。

事發當天，該名飼主正電視到一半時，只是想起身上廁所，沒想到才來回不過短短的一分鐘，原以為還正等待著自己的座椅，位置卻早已被愛貓穩穩佔據，而對方不僅毫無愧疚，看起來還格外投入，雙眼直盯螢幕，像是正在追劇到關鍵劇情。

其他飼主也陸續分享自己遇過的類似經驗，都對此感到無可奈何

小貓一整套偷椅子的動作行雲流水，顯然這件事情早已發生過無數次，牠在察覺到主人上廁所回來後，依然保持著端正姿勢，一副神情嚴肅的樣子，就像是坐在自己專屬的頭等席位，讓飼主站在一旁進退兩難，一面想要坐回自己的位置上看電視，一面又不太忍心打擾看得正起勁的貓。

最後飼主還是默默地站在一旁，耐心地等待愛貓終於看膩了才離開，故事曝光後，立刻引起廣大的鏟屎官共鳴，不少人紛紛留言「你的就是牠的」、「椅子本來就屬於貓貓」、「你該慶幸至少上廁所前都有位置坐」、「不多買一張座椅就只能罰站」。