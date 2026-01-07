你的生活，不需要這麼多東西！收納專家分享減物得到的「6種富足」

你有沒有想過，擁有的物品那麼多，為何生活卻沒有比較輕鬆？不如從「少物」開始吧！極簡生活實踐家吳敏恩於《家的樣子，你的樣子》一書中，分享整理背後的生活哲學，並設計21天的整理練習，從玄關、客廳、餐廳、廚房、臥室、兒童房到浴室，循序打造家的秩序感，引導讀者從減物開始，將雜亂的空間轉化為舒適、井然有序的家。以下為原書摘文：







減少物品得到的6種富足



當你回到家中，打開大門的那一剎那，你感覺如何呢？你每天花多少時間在找東西？10分鐘？還是半小時？突然有訪客想造訪，你的家可以接待他們嗎？是不是每年都要花好幾天大掃除，努力收拾仍然看不出效果呢？

你有沒有想過，擁有的物品那麼多，為何生活卻沒有比較輕鬆、你買了那麼多號稱方便的物品，為何家裡卻越住越不方便呢？可見得物品越多，並不會讓人感覺越幸福，想要改變這一切，你可以從「少物」開始。

看到「少物」一詞，也許讓人覺得「這樣生活不會很匱乏嗎？」「我又不是喜歡極簡的人」「我家東西應該不可能變成少物！」那麼，我們換個方式來敘述，「用比以前少的物品，過比以前好的日子。」仔細思考之後發現，在我徹底減少物品的這幾年來，非但沒有感到缺乏，反而體會到種種富足：









時間富足： 物品變少了，需要管理、清洗、維護的時間也減少，就能多出許多可運用的時間，下班後不必急著做家事，出門前不必因為找不到東西而擔心遲到。

情感富足： 把時間投注在身邊的家人，一起生活在清爽舒適的空間裡；或者全家人一起整理，大家都喜歡回到家，喜歡招待親朋好友，對這個家有歸屬感，彼此緊密聯繫。

生活富足： 篩選多次後，最後留下來的少量物品，都是真心喜歡、想要長久使用的好物，每天都被喜歡的物品圍繞，就能更加愛物惜物。

空間富足： 物品比以前少了，空間就比以前多了，以前被雜物占據的空間，現在可以靈活運用，想做什麼都可以，零雜物的空間有更大的自由。沒有什麼物品比空間更珍貴，所以少物雖然失去了物品，卻贏回了空間。

金錢富足： 家裡的東西，夠用就好，日常生活，簡單就好，因為滿足現況，不覺得有匱乏，所以不需要花大錢囤物、不需要花大錢重複購買，浪費掉的錢少了，剩下來的錢就多了。

信仰富足：我是基督徒，我明白我們所擁有的，都是從神而來的，認清這個本質，常常向神讚美感謝，信仰上也會更富足、更喜樂。少物並不是整理追求的目的，它只是一個必然的結果。相信我，在實施少物之後，你也會感受到這股魔力，少物，卻豐盛有餘。看似不足，其實樣樣富足。





整理可以「由外而內」了解自己



你知道自己的家有多少物品嗎？你記得每個抽屜、櫃子、箱子裡裝了哪些東西嗎？整理的目的，即是藉由檢視每樣物品，來釐清它們與使用者的關係，因而更了解自己，需要或不需要，適合或不適合。而這些眾多的物品，大概可以分為以下4種類型：

常用或重要的物品： 這類型物品常常都會使用，在生活中佔有不可或缺的角色，例如手機、錢包、保溫壺、水杯、電腦、衣服包包等。另有一些雖不常用，但卻是重要且須小心保管的物品，例如護照、存摺、印章等。

備用物品： 這類型物品通常是第1類物品的重複，只是準備接替或更新，例如衛生紙、尿布、過季衣物、備用寢具等。

多餘或閒置的物品： 這類型物品雖然完好，但因為是過分囤積或衝動購物下得到的，又或者是別人的贈物，自己卻用不到，所以已經失去它原有的功能，變成閒置的雜物，例如免洗碗筷、沒在用的電器餐具、不穿的衣服鞋子、不喜歡的紀念品等。

垃圾或廢棄物品：壞掉、過期的食物，待修的電器，破損的衣物寢具等，以及囤積在陽台的紙箱、塑膠袋或廢棄物，這些物品已經無法再使用，可以直接捨棄。每個人的家都有這四類型的物品，但擁有的數量不同，就會構成完全不同的居住型態，假設在空間大小固定的狀況下，我們運用後頁的圖示，可以了解「人」、「物品」與「空間」的關係。

整理的第一步，即是辨別自己的住家是何種型態，並誠實面對是什麼原因導致物品的囤積，透過「區分」捨棄不需要的物品，再以簡單有效的收納原則，讓物品有適當的家。

物品適得其所後，加入喜歡的收納用品，增添住家的美感，進而持續達到簡約清爽的目標，這樣的過程可以說是「由外而內」的了解自己。沒有需要挪來挪去的雜物，悠閒的時間變多了，一目瞭然的空間，更有餘裕打造心靈沉靜的生活。

（本文摘自／家的樣子，你的樣子： 少一點擠，多一點你，極簡不是空，是對生活溫柔。21天「減物」整理練習，讓房間、心靈、人生，全部煥然一新！／幸福文化）

