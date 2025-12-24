Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
你的睡眠只有 36 分不合格？Apple Watch 量化睡眠品質，教你如何睡得更高分，續航力痛點如何解決？

雙錶策略，日夜無縫偵測不同身體狀況！

睡眠質素直接影響日常生活與工作表現，但你真的了解自己睡得好嗎？在 Apple Watch 更新至 watchOS 26 之後健康數據後，新增的「睡眠分數」就能把你的睡眠品質量化為一個數字，讓你更容易明白昨晚睡得好不好。

在一段時間實測之後，小編發現自己的睡眠評分波動極大，有時低至 36 分，有時則高達 97 分。究竟這些數字背後代表什麼？透過 Apple Watch 的量化追蹤功能，我們能精準掌握睡眠結構，並透過策略性硬件配置解決續航力問題。

實測數據拆解：睡眠分數 (Sleep Score) 點樣計？

Apple 健康 (Apple Health) 將睡眠等級分為「非常高」、「高」、「普通」、「低」及「非常低」五個等級。分數的計算主要由三個核心指標組成：

  1. 持續時間 (Duration)： 這是分數的基石。在實測中，睡足 9 小時 8 分鐘可獲得 50/50 滿分；而僅睡 3 小時 3 分鐘則只獲得 16/50 分。

  2. 就寢時間 (Bedtime)： Apple 非常重視規律性。實測顯示，若比平均提早 1 小時 9 分鐘入睡，可獲得 29/30 的高分；相反，若熬夜比平時遲了 3 小時 21 分鐘，此項得分會直接歸零 (0/30)。

  3. 中斷次數 (Interruptions)： 衡量睡眠的連貫性。即使醒來 5 次（共 19 分鐘），只要整體時間充足，仍能獲得 18/20 的優異分數。

實測結論： 想要獲得 97 分的「非常高」評價，關鍵不在於完全不醒來，而是在於「夠長」且「準時」入睡。

深入睡眠階段：你真的有「修復」到嗎？

除了表面分數，Apple Watch 透過機器學習偵測心率與動作，將睡眠細分為四個階段：

  • 快速眼動期 (REM)： 實測平均為 1 小時 15 分鐘。此階段負責記憶整合及情緒處理。

  • 核心睡眠 (Core Sleep)： 實測平均為 3 小時 13 分鐘。構成睡眠的大部分，幫助身體基礎恢復。

  • 深層睡眠 (Deep Sleep)： 實測平均僅 48 分鐘。這是最關鍵的階段，負責組織修復與生長激素分泌。

  • 清醒時間 (Awake)： 實測平均為 24 分鐘。

如果你的數據顯示深層睡眠比例長期過低，即使睡眠分數及格，醒來依然會感到體力未完全恢復。

解決續航力痛點：24 小時無間斷監控的「雙錶策略」

雖然 Apple Watch 功能強大，但電池續航力往往不足以支撐 24 小時。若白天佩戴 Apple Watch Series 10 或 Ultra 2，晚上充電就會錯失寶貴的睡眠數據。

為了完美實現的量化生活，小編建議可以考慮購入平價版本 Apple Watch SE 3 作為補足：

  • 性價比優勢： SE 系列具備核心睡眠偵測功能，價格卻遠低於旗艦機型，適合專門用於睡眠記錄。

  • 雙錶無縫切換： 只要在 iPhone 的 Watch 應用程式中開啟「自動切換」，系統會根據你佩戴的手錶自動同步數據。

  • 分工合作： 白天使用旗艦機享受最新功能，晚上換上輕巧的 SE 3 睡覺。當你早上起床為 SE 3 充電時，主力錶已經充飽電準備出門。

同時，小編個人比較建議使用「編織單圈手環」或是「運動手環」來用作晚上佩戴 Apple Watch 時的錶帶，因為其布料比較柔軟和也不會有堅硬的錶扣壓住皮膚，更可以減少影響到睡眠品質。

Apple Watch SE 3 優惠

Apple Watch SE 2025
Apple Watch SE 2025

Amazon 限時優惠 8 折 200 美元（約 HK$1,554.94）

立即購買

Apple 香港售價 HK$1,999

立即購買

更多內容：

Apple Watch SE3 露面：兩款尺寸、使用 S10 處理器、支援 5G

Amazon優惠｜Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

在 Apple Watch 上追蹤睡眠並使用 iPhone 上的「睡眠」

在 Apple Watch 上查看你的睡眠記錄

Apple Watch 睡眠追蹤功能說明

