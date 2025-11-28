你的童年在這邊！梅西百貨感恩節大遊行登場，魯夫、小小兵、蜘蛛人、瑪莉歐、皮卡丘齊聚紐約

感恩節（Thanksgiving Day）、每年11月第4個週四，身為美國本土最重要的節日之一，除了吃火雞的傳統外，在東岸大城紐約，還有一項全球知名的傳統節目，那就是由梅西百貨（Macys）舉辦的「感恩節大遊行」（Macys Thanksgiving Day Parade）。

這個活動最早在1924年開始、迄今為止已有超過百年歷史，集結當下各種品牌及流行文化，透過花車、巨型氣球、舞蹈表演等形式，在曼哈頓（Manhattan）鬧區街道登場，除了吸引大批遊客湧入現場參與，如今也透過電視、網路轉播，成為感恩節最重要的特色之一。

美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場，圖為七龍珠悟空的巨大玩偶。（美聯社）

美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場，圖為《愛探險的Dora》巨大玩偶。（美聯社）

美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場，圖為巨大史努比玩偶。（美聯社）

美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場，圖為「遜咖日記」主角巨大玩偶。（美聯社）

美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場，圖為史瑞克巨大玩偶。（美聯社）

美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場，因為《Kpop 獵魔女團》成名的韓國老虎玩偶也參加。（美聯社）

美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場，圖為巨大的小小兵玩偶。（美聯社）

美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場，圖為海賊王巨大魯夫玩偶。（美聯社）

美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場，圖為巨大米妮玩偶。（美聯社）

美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場，圖為巨大巴斯光年玩偶。（美聯社）

美國紐約2025年梅西百貨感恩節大遊行再次登場，圖為巨大海綿寶寶玩偶。（美聯社）

根據梅西百貨規劃，遊行從紐約中央公園（Central Park）西側的77街與中央公園大道（Central Park Ave.）路口出發，向南前往第6大道（6th Ave.），整個遊行活動耗時3小時，在完成4公里多的遊行路途後，最後抵達梅西百貨前方廣場。遊行隊伍除了各種形象的大型氣球玩偶外，還有樂儀隊、小丑、紐約市警局馬隊、高蹺舞者等多種表演，就是一場盛大節慶嘉年華。

