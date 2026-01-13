「你的第一本寫真集是我的寶物！」巧遇平成日劇天王，高市早苗化身迷妹自曝木村鐵粉

2026年開春最魔幻的「世紀同框」竟發生在萬呎高空！為了支援能登災區，木村拓哉與明石家秋刀魚在飛機上巧遇首相高市早苗。沒想到平日嚴肅的高市首相竟當場化身迷妹，自爆「你的第一本寫真集，是我珍藏的寶物！」

日本搞笑藝人三巨頭之一的明石家秋刀魚（70歲）與「平成日劇天王」木村拓哉（53歲）去年底為錄製節目前往能登半島拍攝外景，竟在飛機上巧遇前往災區視察的首相高市早苗（64歲）。此事由雙方分別在各自的廣播及電視節目中透露，在體育報與網路媒體報導後更引發網路熱議。這場偶遇更意外揭露了「東京鐵娘子」高市早苗當年的少女心，因為她親口對木村拓哉表示「你的第一本寫真集是我的寶物」。

廣告 廣告

這次空中相會的時間點要回溯到2025年12月7日。剛上任不久的首相高市早苗，正啟程前往能登半島地震災區進行視察；日本演藝圈的黃金搭檔——明石家秋刀魚與木村拓哉，也為了富士電視台的新春特別節目《山手與木村的旅行》，正動身前往同一目的地進行支援外景拍攝。這班飛往北陸的常規航班，意外承載了日本當代最具影響力的三位重要人物。

根據木村拓哉在1月11日播出的廣播節目《木村拓哉 Flow》中回憶，當時機艙內的氣氛相當微妙。高市先行發現了同樣來自奈良縣的「同鄉前輩」明石家秋刀魚。基於禮數，身為國家元首的她主動向前致意，輕聲說道：「啊，辛苦了。」

然而，接下來的一幕卻讓坐在一旁的木村拓哉看傻了眼。面對首相的親切問候，這位綜藝界的「搞笑怪獸」完全沒有切換到「敬畏模式」，而是維持招牌的隨興風格，僅僅回了一句：「啊，好勒！（あいよ！）」明石家秋刀魚的回應讓一旁的木村冷汗直流。木村在廣播中苦笑回憶：「那可是總理大臣啊！結果さんま桑（秋刀魚先生）竟然回得這麼隨便，我當時心想『這真的沒問題嗎？』」

木村拓哉的救援與高市首相的「迷妹時刻」

當時高市還對著帶著口罩的木村解釋「我會來打招呼，是因為秋刀魚是我同鄉的前輩」。為了緩解稍顯尷尬卻又滑稽的場面，木村拓哉隨即拉下口罩打圓場「兩位都是奈良同鄉呢」，並且對首相表示「辛苦了」。當高市早苗看清眼前摘下口罩的男子竟是木村拓哉時，她彷彿瞬間屏住了呼吸，眼神中閃過一絲不可置信的驚喜，脫口而出：「這簡直像在做夢一樣。」​

高市早苗隨即返回座位，但是故事的高潮還在後頭。當航班抵達目的地，乘客紛紛準備下機時，高市早苗再次經過兩人身旁，並且一度停下腳步對木村拓哉拋出一句震撼彈：「你的第一本寫真集，是我珍藏的寶物。」即便是見慣大風大浪的木村拓哉，聽了這句話也忍不住在心中驚呼：「真的假的！？（マジか）」

解碼「第一本寫真集」：重回1996年的長假效應

高市首相口中的「寶物」，究竟承載著什麼樣的時代記憶？日本媒體推測，這本「最初的寫真集」極有可能是1996年由JTB出版社發行、知名攝影師橫須賀功光掌鏡的同名寫真集《木村拓哉》。

若將時光倒轉回1996年，那是日本平成文化最璀璨的年份之一。當時24歲的木村拓哉，正留著標誌性的長髮，主演的富士電視台月九劇（星期一晚間九點檔）《長假》（Long Vacation）創下了「週一晚上街頭沒有OL」的社會現象；同年TBS的《協奏曲》更加奠定了他不可撼動的男神地位。

當時35歲的高市早苗正值壯年，約略是政治生涯的起步階段，那位在螢幕上彈著鋼琴、眼神憂鬱的瀨名秀俊（《長假》男主角），或許是她疲憊時的心靈慰藉。日本網友對於這段軼事的反應熱烈，不少人留言驚嘆：「連首相都扛不住大神的魅力」、「原來高市首相也是木拓粉（キムタクファン），瞬間覺得好親切」、「能讓首相說出『是寶物』，木村拓哉果然是平成的遺產」。

虛實交錯的「秋刀魚式」幽默

有趣的是，這段機上奇遇最早其實是由明石家秋刀魚自己「爆料」的，但他那虛實難辨的說話風格，一度讓人以為只是個段子。

早在去年12月23日，於日本電視台播出的《年末爆笑秋刀魚御殿!!》特別節目中，當嘉賓日本維新會黨魁、大阪府知事吉村洋文聊到藝人從政話題，有人問道「秋刀魚先生有收到從政邀約嗎」？秋刀魚回答「沒有，我一直在等啊」，吉村洋文則打趣說「總理大臣就是奈良人，你也許有機會」時，秋刀魚就輕描淡寫地說：「是啊，高市女士，前陣子我在飛機上就遇到了」、「都是奈良老鄉就聊些老家話題啦」。

當時秋刀魚還加碼聲稱，高市早苗曾對他說：「如果是大臣的話就讓你當吧～」這種看起來明顯誇大的綜藝效果，讓在場來賓和觀眾都以為這只是他編造的笑話。直到今年1月木村拓哉在廣播節目中披露細節，所有人這才驚覺：原來秋刀魚是真的遇到了高市首相，只不過「邀他入閣」是瞎掰的。

更多風傳媒報導

