你的肝可能已經被你操壞！醫公布「6大隱形殺手」 最後1點最多人中

肝臟是我們身體最重要的解毒器官，但現代生活中處處都有傷肝的陷阱！對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師就來告訴大家最常見的6大肝臟受損因素，幫助大家建立正確的護肝觀念，避免讓這個「沉默的器官」默默受傷！

1、突然攝取酒精最傷肝

這可能是最廣為人知，但也最容易被輕忽的傷肝因子！很多人以為只有「酗酒」才會傷肝，但其實長期適量飲酒也會累積傷害。黃士維觀察到，許多人有「小酌怡情」的迷思，以為每天一杯紅酒或啤酒很健康，但肝臟每天都要處理這些酒精，更危險的是「假日狂歡」模式：平常不喝酒，但週末聚餐時大量飲酒。這種暴飲模式對肝臟的衝擊比每天少量飲酒更嚴重，肝臟需要時間代謝酒精，突然大量湧入會讓肝細胞過勞甚至壞死。

2、藥物濫用成隱形殺手

很多人不知道，常見的止痛藥、感冒藥都可能傷肝。特別是含有「乙醯胺酚」(普拿疼主成分)的藥物，長期過量使用會造成肝毒性。黃士維分享，臨床上遇過很多患者因為頭痛、生理痛頻繁吃止痛藥，結果無意中傷害了肝臟！

3、病毒性肝炎持續威脅

B型肝炎、C型肝炎在台灣仍然是重大健康威脅！很多人以為現在疫苗普及就沒問題，但B肝帶原者仍需定期追蹤。更麻煩的是，很多人不知道自己是帶原者，肝臟可能已經慢性發炎好幾年！

至於C型肝炎更隱匿，通常沒有明顯症狀，但會慢慢破壞肝細胞。現在雖然有很好的抗病毒藥物可以治癒C肝，但前提是要先發現，建議成年人至少要做一次完整的肝炎檢查。

4、脂肪肝現代人通病

這是現代人最容易忽略的肝臟殺手！很多人以為脂肪肝「沒什麼大不了」，但非酒精性脂肪肝已經成為肝硬化的重要原因。特別是現代人愛吃甜食、手搖飲料，加上久坐不動，肝臟就像海綿一樣慢慢被油脂浸潤！

5、生活毒素無處不在

塑化劑、農藥殘留、空氣污染、化妝品中的化學成分，甚至清潔劑的揮發氣體，全部都要靠肝臟解毒。特別是住在工業區附近、經常外食、愛用塑膠容器加熱食物的人，肝臟每天都在超時工作！雖然我們無法完全避免環境毒素，但可以減少不必要的接觸，給肝臟一些喘息空間。

6、熬夜作息讓肝臟無法休息

熬夜會影響肝臟的修復能力。肝細胞的再生主要發生在夜間深度睡眠時，長期熬夜等於剝奪了肝臟自我修復的時間！更糟的是，熬夜的人通常會搭配宵夜、咖啡、能量飲料，這些都會增加肝臟負擔。很多科技業、服務業工作者因為輪班或加班文化，作息完全顛倒，肝指數異常的比例明顯偏高！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

