你的臉書能用嗎？Meta晚間大當機 網崩潰：是不是被駭了

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社群平台臉書（Facebook）今（12）日晚間驚傳大規模異常。（示意圖／翻攝自pexels）





社群平台臉書（Facebook）今（12）日晚間驚傳大規模異常，不少台灣用戶反映突然無法登入、留言或按讚，甚至遭系統強制登出，短時間內引發大量討論。根據故障回報網站 Downdetector 顯示，台灣時間晚間9時40分左右，臉書出現大量異常回報，最高累積約289筆。

臉書當機了嗎？

有使用者表示，原本正常使用臉書，卻突然被登出，重新登入也出現問題。《EBC東森新聞》實際使用Threads詢問Meta AI，回覆證實臉書當時確實出現異常狀況，全球用戶回報大量連線問題，不少人遇到被登出、無法留言或按讚等情況。

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不少網友第一時間以為帳號遭到異常操作，紛紛表示「我也打不開」、「直接被強制登出」、「我重新開機2次還是沒用」、「嚇死還以為臉書被盜」。

Meta AI，回覆證實臉書當時確實出現異常狀況。（圖／翻攝自Threads）

臉書復活了？

臉書異常狀況約在晚間10時20分左右逐漸恢復，不少網友發現功能重新正常，紛紛回報「我的也復活了⋯⋯終於」、「緊張了一下，還以為手機還是家裡訊號有問題，差點把臉書移除」、「原來不是只有我 想說怎麼怪怪的」、「還以為遭臉書禁言」、「我以為帳號被盜 … 好險沒事」。

目前臉書方面尚未公布此次異常的詳細原因，相關狀況仍待進一步說明。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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