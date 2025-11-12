你的訂單泡水中！蝦皮包裹沖出店外「滿街漂」 官方：協助退款

記者柯美儀／宜蘭報導

宜蘭一處蝦皮「店到店」的貨物漂出店外。（圖／網友＠Ｉｚｈ＿06提供）

受到鳳凰颱風、東北季風雙重影響下，宜蘭出現超大豪雨，造成多處地方淹水。宜蘭一處蝦皮「店到店」的貨物更直接漂出店外，隨水流滿街跑。對此，蝦皮回應表示，已於第一時間派員將包裹收回並完成整理，後續將逐件檢查確認，若有受損會依規定協助退款與賠付，保障買賣雙方權益。

暴雨來得又急又猛，不僅道路積水成河，部分商家也難逃災情。有網友在Threads上傳一段畫面，一處蝦皮「店到店」門市成箱包裹隨著水流漂出店外，在馬路上漂流著，讓網友直呼「你的訂單正在泡水中」。

宜蘭雨勢驚人，南澳、東澳嶺在10、11日兩天累積雨量突破1000毫米，冬山鄉、蘇澳鎮也超過800毫米，三星、羅東累積雨量達600毫米以上。豪雨造成多處災情，不僅各地傳出淹水，南方澳漁村更爆發土石流，蘇澳地區一度被大水包圍、宛如孤島，許多民宅受淹情況嚴重。

對此，蝦皮回應表示，昨晚已第一時間派員將包裹收回整理完畢，後續將逐件檢查確認。如有受損，平台將依規定協助退款買家並賠付賣家。若消費者對於收到的包裹有疑慮，亦可依規定申請退貨退款，以保障用戶權益。

