你的身體比嘴誠實！專家：壓力寫在血管與頭髮上
一位追蹤治療四年的患者，原本已改善腸胃、睡眠及體力問題，卻因父親過世後的遺產爭議，導致健康狀況急劇惡化，出現血壓飆升、胸悶及白髮增多等症狀。
這位患者在父親過世後，面臨兄弟姐妹間因房產分配而產生的激烈爭執。營養功能醫學專家劉博仁醫師表示，雖然患者本想「放棄繼承、求個心安」，但因姐姐希望他一同對抗另一位兄弟，使訴訟壓力全落在他身上。患者在診間坦言：「我快受不了了，最近每天晚上都睡不好，血壓一直往上衝，胸口悶，白頭髮也突然增加好多。」
劉博仁指出，壓力並非單純的心理問題，身體才是最誠實的記錄者。長期壓力會導致交感神經持續緊繃，進而引發一系列生理變化，包括血管收縮、血壓上升、血液黏稠度增加、慢性發炎加劇、動脈硬化加速、心臟自主神經失衡及白髮增多等症狀。
「當一個人長期睡不好、壓力大、家裡事情煩不完，血壓突然不穩、胸悶、白髮變多，真的不是巧合，那是身體在提醒你：我需要幫忙了。」劉博仁強調。
針對壓力管理，劉博仁提出三項實用建議。首先，不要獨自承擔壓力，應向信任的朋友、醫師、心理專業人員傾訴，因為「沉默是壓力最危險的毒」。其次，每天撥出10分鐘讓身體「關機」，通過365呼吸法（3秒吸氣、6秒吐氣，重複5次）、快走或睡前放鬆儀式，啟動副交感神經系統。
第三項建議是調整飲食結構，攝取「抗壓食物」。劉博仁推薦攝取高鎂食物（如深綠蔬菜、香蕉、南瓜籽）以放鬆神經；高多酚抗氧化食物（如藍莓、葡萄、綠茶）以保護血管；富含Omega-3的食物（如鮭魚、亞麻仁籽）以減少發炎反應；維生素B群（如糙米、堅果）以穩定情緒；以及優質蛋白質（如魚、蛋、豆腐）以修復受損細胞。
「你不能決定家人怎麼做，但你可以決定自己怎麼活。」劉博仁總結，雖然人生難免遭遇壓力，但透過適當的調適方法，我們能夠增強身心的抗壓能力，更好地應對生活中的挑戰。
