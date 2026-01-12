你的錢被盯上了！「8件大事」沒搞懂恐吃大虧 看這篇學自救

財經中心／師瑞德報導

2026年變天了！安永盤點八大驚人趨勢，從「幣圈查稅」到「川普關稅」全都有。最可怕的是職場霸凌正式入法，老闆沒處理好恐被告慘；外籍人才免永居就能領勞退，人事成本暴增。律師更警告，離婚門檻放寬，沒簽婚前協議恐身家不保，這幾點沒搞懂真的會吃大虧。（AI製圖）

邁入2026年，全球稅務與法律環境大洗牌！不管你是跨國大老闆、玩幣圈的投資人，還是擔心職場霸凌的小資族，今年都有新規定要適應。安永聯合會計師事務所今（12）日盤點「2026年八大關鍵趨勢」，其中加密資產將被「全都錄」納入國際交換、美國前總統川普回鍋後的「川普2.0」關稅政策牽動供應鏈，以及最新的職場霸凌與外籍攬才新制，都是今年必懂的重點。

幣圈注意！加密貨幣將「全都露」 逃稅難度大增

廣告 廣告

首先，幣圈投資人皮要繃緊了！安永稅務服務部營運長林志翔指出，OECD正式啟動《加密資產申報框架》（CARF），全球稅務資訊交換進入新階段。這意味著，未來透過虛擬貨幣進行跨境逃稅將變得更困難。目前已有超過70國承諾在2027至2029年啟動交換，歐盟、日本已跑在前頭，美國也計畫2028年加入。台灣財政部也正在研議加密貨幣課稅規定，投資人最好及早準備。

「川普2.0」關稅風暴來襲 台商供應鏈得重練

美國政局變動也牽動台商神經。安永執業會計師吳雅君分析，在「川普2.0」政策下，貿易保護主義升溫，關稅壁壘可能讓產品成本飆升。她建議台商重新檢視供應鏈布局，善用「首次銷售原則」或申請原產地解釋令來降低衝擊。同時，移轉訂價也不再只是稅務問題，執業會計師林志仁提醒，關稅變動會影響集團利潤分配，企業應全面覆核內部交易價格，以免踩雷。

全球最低稅負制上路 小心「重複課稅」地雷

針對跨國企業最頭痛的「全球最低稅負制（GMT）」，安永執業會計師林宜賢示警，現行台灣CFC制度加上GMT，可能會造成嚴重的「重複課稅」問題。他呼籲政府應全面檢視稅制，避免企業被扒兩層皮。此外，為了鼓勵企業整併，政府也修法提供股份轉換的緩課優惠，執業會計師葉柏良建議企業可善用產業控股公司架構，提升競爭力。

外籍人才有福了！免永居也能領勞退

在人才政策方面，台灣對外國人更友善了！執業會計師林鈺芳指出，2026年起外籍優秀畢業生來台就業更便利。執業會計師溫珮絃更點出，外國專業人才適用勞退新制的門檻放寬，不再需要永久居留證，今年起入職者直接適用新制，雖然雇主成本增加，但有助於留才。

職場霸凌零容忍！企業沒做好恐觸法

最後，法律風險也不容忽視。安永圓方國際法律事務所律師闕光威提醒，《職業安全衛生法》已將職場霸凌納入規範，企業若沒做好預防或調查，可能面臨法律責任。另外，隨著離婚門檻放寬，他也建議個人可透過婚前協議預先規劃財產分配，避免家事糾紛演變成財產大戰。

更多三立新聞網報導

全村的希望！台塑四寶慘澹 靠「他」逆勢噴發

富到流油！台積電豪擲10億掃貨債券 手握4,300億現金曝光

重大轉向！史上最長護盤！國安基金退場

暴力噴出！紐約期金衝破4600美元 5000美元擋不住

