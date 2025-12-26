你的錢還安全嗎？7大死亡雷區 誤踩一步恐傾家蕩產

財經中心／師瑞德報導

2026年法規環境將迎來劇變！KPMG日前舉辦研討會，全面解析「七大法律地雷」。從房產借名登記失效、AI治理風險、虛擬資產監管到反避稅查緝，法規紅線無所不在。專家示警，企業與個人若不提前因應這7大變革，資產恐面臨縮水甚至歸零風險。（AI製圖）

2026年即將到來，全球局勢動盪，你辛苦累積的資產安全嗎？KPMG安侯建業與安侯法律事務所日前舉辦《2026國內外法令展望研討會》，氣氛異常凝重。專家們語重心長地拋出震撼彈，揭露了七大「法令地雷」。這些雷區不僅涉及企業生存，更直接衝擊民眾的房產與荷包。律師警告，現在的法律風向已經變了，若還抱持舊觀念操作，輕則罰款了事，重則資產化為烏有！

地雷一：借名登記驚天逆轉！房子恐變別人的

這絕對是民眾最大的地雷！過去為了節稅、規避農民資格或原住民身分，許多人習慣找親友當「人頭」借名登記買房買地。但安侯法律事務所合夥律師黃沛頌發出紅色警報：法院見解已經大逆轉！他指出，最高法院「108年度台上大字第1636號裁定」已開出第一槍，明確否認以人頭方式取得原住民保留地的效力。

更可怕的是，這股火已經燒向一般土地，近期法院實務針對「私有農地」借名登記，若認定你是為了規避「非自耕農不得取得」的法規，將直接視為「脫法行為」而判決無效。這意味著，你出的錢可能拿不回來，房子和地在法律上根本不屬於你，資產瞬間蒸發！

地雷二：AI進化「自主代理人」！機器人闖禍企業買單

AI已經不只會陪你聊天，它現在會自己做決定！KPMG安侯企管數位創新服務副總林大中示警，AI發展正式邁入具備決策與執行能力的「自主代理人（Agentic AI）」階段。地雷在於，當AI能自主調用工具、甚至自動執行商業行為時，如果它「自作主張」簽了錯誤合約、侵犯了他人版權，甚至因演算法錯誤造成鉅額虧損，這筆帳算誰的？這是前所未有的法律黑洞。若企業沒有建立嚴密的「越權執行」控管機制，未來恐將面臨無止盡的法律訴訟與天價賠償。

地雷三：CFC反避稅大刀揮下！富豪傳承卡關

台灣私人財富預估2027年將達46兆元，但富豪們別高興太早，財政部的反避稅大刀已經架在脖子上！安侯法律主持律師卓家立指出，過去大老闆習慣透過境外公司（CFC）或信託來藏錢避稅，現在每一筆都逃不過國稅局法眼。

隨著CFC與信託申報實務細節不斷補充，家族傳承若只靠「財富移轉」絕對死路一條。真正的地雷在於缺乏「家族治理」，若沒簽署「家族憲章」凝聚共識，龐大資產反而會成為家族內鬥的導火線，導致富不過三代的悲劇。

地雷四：虛擬資產專法殺到！沒牌照就是非法

幣圈玩家與新創業者注意，野蠻生長的時代結束了！台灣目前正草擬「虛擬資產服務法」草案，這是一道超高門檻的法規高牆。安侯法律事務所合夥律師鍾典晏表示，未來所有虛擬資產服務商，必須依服務項目分別取得主管機關「許可」，否則就是違法經營。

特別是想發行「穩定幣」的企業，必須設置足額準備資產並接受嚴格監督。想賺新興財的企業若沒做好合規準備，一旦新法上路，恐面臨被勒令停業或鉅額罰款的下場。

地雷五：再生醫療雙法上路！細節藏魔鬼

生技業被視為下一個護國神山，但「再生醫療雙法」卻是雙面刃！安侯法律事務所資深律師蘇嘉瑞提醒，新法已於2024年6月通過，針對細胞治療、外泌體開發、細胞代工製造（CDMO）等領域，設下了極為嚴格的品質與安全規範。

地雷在於「法規遵循成本」暴增，且如何銜接「生技醫藥產業發展條例」的租稅優惠更是一門大學問。業者若在法規適用上解讀錯誤，不僅拿不到補助，還可能因違規而被撤銷執照，讓投入的研發資金血本無歸。

地雷六：海外併購變錢坑！隱形成本嚇死人

為了躲避地緣政治與高關稅，台商瘋狂出海買廠，但這往往是惡夢的開始！KPMG畢馬威財務諮詢協理陳韋丞分析，供應鏈重整迫使企業透過併購加速布局，但海外併購充滿了「隱形地雷」。除了看得見的關稅與收購價，更致命的是當地的勞資法規、文化衝突、以及複雜的跨境稅務規劃。很多台商因為急著買，忽略了盡職調查，結果買到一間有巨額潛在債務或勞資糾紛的工廠，併購變成接盤俠，拖垮母公司獲利。

地雷七：資產管理中心門檻高！沒實力別進場

政府力推「亞洲資產管理中心高雄專區」，看似滿地黃金，實則考驗真本事！雖然一口氣開放38項創新措施，涵蓋外部資產管理（EAM）、家族辦公室等，但安侯法律事務所合夥律師蘇瀚民指出，這也代表監理標準將直接與新加坡、香港等國際金融中心看齊。地雷在於「合規能力」，金融機構與資產管理業者若沒有足夠的法遵底氣與跨境服務能力，根本吃不到這塊46兆的大餅，反而可能因為試辦業務違規而信用破產。

