你的錢還安全嗎？7大死亡雷區 誤踩一步恐傾家蕩產
財經中心／師瑞德報導
2026年即將到來，全球局勢動盪，你辛苦累積的資產安全嗎？KPMG安侯建業與安侯法律事務所日前舉辦《2026國內外法令展望研討會》，氣氛異常凝重。專家們語重心長地拋出震撼彈，揭露了七大「法令地雷」。這些雷區不僅涉及企業生存，更直接衝擊民眾的房產與荷包。律師警告，現在的法律風向已經變了，若還抱持舊觀念操作，輕則罰款了事，重則資產化為烏有！
地雷一：借名登記驚天逆轉！房子恐變別人的
這絕對是民眾最大的地雷！過去為了節稅、規避農民資格或原住民身分，許多人習慣找親友當「人頭」借名登記買房買地。但安侯法律事務所合夥律師黃沛頌發出紅色警報：法院見解已經大逆轉！他指出，最高法院「108年度台上大字第1636號裁定」已開出第一槍，明確否認以人頭方式取得原住民保留地的效力。
更可怕的是，這股火已經燒向一般土地，近期法院實務針對「私有農地」借名登記，若認定你是為了規避「非自耕農不得取得」的法規，將直接視為「脫法行為」而判決無效。這意味著，你出的錢可能拿不回來，房子和地在法律上根本不屬於你，資產瞬間蒸發！
地雷二：AI進化「自主代理人」！機器人闖禍企業買單
AI已經不只會陪你聊天，它現在會自己做決定！KPMG安侯企管數位創新服務副總林大中示警，AI發展正式邁入具備決策與執行能力的「自主代理人（Agentic AI）」階段。地雷在於，當AI能自主調用工具、甚至自動執行商業行為時，如果它「自作主張」簽了錯誤合約、侵犯了他人版權，甚至因演算法錯誤造成鉅額虧損，這筆帳算誰的？這是前所未有的法律黑洞。若企業沒有建立嚴密的「越權執行」控管機制，未來恐將面臨無止盡的法律訴訟與天價賠償。
地雷三：CFC反避稅大刀揮下！富豪傳承卡關
台灣私人財富預估2027年將達46兆元，但富豪們別高興太早，財政部的反避稅大刀已經架在脖子上！安侯法律主持律師卓家立指出，過去大老闆習慣透過境外公司（CFC）或信託來藏錢避稅，現在每一筆都逃不過國稅局法眼。
隨著CFC與信託申報實務細節不斷補充，家族傳承若只靠「財富移轉」絕對死路一條。真正的地雷在於缺乏「家族治理」，若沒簽署「家族憲章」凝聚共識，龐大資產反而會成為家族內鬥的導火線，導致富不過三代的悲劇。
地雷四：虛擬資產專法殺到！沒牌照就是非法
幣圈玩家與新創業者注意，野蠻生長的時代結束了！台灣目前正草擬「虛擬資產服務法」草案，這是一道超高門檻的法規高牆。安侯法律事務所合夥律師鍾典晏表示，未來所有虛擬資產服務商，必須依服務項目分別取得主管機關「許可」，否則就是違法經營。
特別是想發行「穩定幣」的企業，必須設置足額準備資產並接受嚴格監督。想賺新興財的企業若沒做好合規準備，一旦新法上路，恐面臨被勒令停業或鉅額罰款的下場。
地雷五：再生醫療雙法上路！細節藏魔鬼
生技業被視為下一個護國神山，但「再生醫療雙法」卻是雙面刃！安侯法律事務所資深律師蘇嘉瑞提醒，新法已於2024年6月通過，針對細胞治療、外泌體開發、細胞代工製造（CDMO）等領域，設下了極為嚴格的品質與安全規範。
地雷在於「法規遵循成本」暴增，且如何銜接「生技醫藥產業發展條例」的租稅優惠更是一門大學問。業者若在法規適用上解讀錯誤，不僅拿不到補助，還可能因違規而被撤銷執照，讓投入的研發資金血本無歸。
地雷六：海外併購變錢坑！隱形成本嚇死人
為了躲避地緣政治與高關稅，台商瘋狂出海買廠，但這往往是惡夢的開始！KPMG畢馬威財務諮詢協理陳韋丞分析，供應鏈重整迫使企業透過併購加速布局，但海外併購充滿了「隱形地雷」。除了看得見的關稅與收購價，更致命的是當地的勞資法規、文化衝突、以及複雜的跨境稅務規劃。很多台商因為急著買，忽略了盡職調查，結果買到一間有巨額潛在債務或勞資糾紛的工廠，併購變成接盤俠，拖垮母公司獲利。
地雷七：資產管理中心門檻高！沒實力別進場
政府力推「亞洲資產管理中心高雄專區」，看似滿地黃金，實則考驗真本事！雖然一口氣開放38項創新措施，涵蓋外部資產管理（EAM）、家族辦公室等，但安侯法律事務所合夥律師蘇瀚民指出，這也代表監理標準將直接與新加坡、香港等國際金融中心看齊。地雷在於「合規能力」，金融機構與資產管理業者若沒有足夠的法遵底氣與跨境服務能力，根本吃不到這塊46兆的大餅，反而可能因為試辦業務違規而信用破產。
更多三立新聞網報導
藍白合變藍白抄？郭國文酸雷同轉大人ETF：樂見拿香跟拜但勿違預算法
算命發大財！台灣人一年砸2.9億算命 年輕人瘋「人類圖」產值飆4倍
幣圈痛點有解！台新銀行聯手HOYA BIT 首創「24H出金零時差」
學校屋頂變金礦！大同智能打造「智慧微電網」 南台科大搶頭香當示範
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 13 小時前 ・ 184
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 109
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 72
原計畫聖誕節發動攻擊 張文提早行動原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人。警方反覆抽絲剝繭調查發現，張文早在本月13日有預定大同區的千慧旅館作為「作戰總部」，但他還埋藏伏筆，另外也預定大同區的紫園飯店，預定聖誕節入住，警方表示，這兩間飯店都是同時間下訂，但最後因存款不足無法刷卡付款，張文只能以現金訂下千慧旅館。 本月19...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 58
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 17
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 139
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 33
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 1 天前 ・ 34
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 18 小時前 ・ 74
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 18 小時前 ・ 7
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 14
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 85
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 322
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 61
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 27
耶誕老人昨22:42通過台灣！國防部公開飛越照 網一看笑了
耶誕老人昨22:42通過台灣！國防部公開飛越照 網一看笑了EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 47
趁藍營虛弱攻城掠地？吳靜怡：柯文哲選「這縣市」恐成政壇震撼彈
即時中心／高睿鴻報導在野黨近期爭議滿天飛，政治評論員吳靜怡今（24）天接連點出，藍白兩黨不顧台灣過半數民意，四度封殺1.25兆國防特別條例；另，又以總統賴清德破壞憲政平衡為由，高喊「彈劾」；以及，深陷弊案的前民眾黨主席柯文哲，近期又頻頻發聲搏版面，引人注目。吳靜怡更點出，柯最近還透露想到南部經營，雖然許多人猜測可能是台南，但她卻直言說：「柯文哲若到高雄，恐怕才會成為政壇震撼彈！」。民視 ・ 1 天前 ・ 287