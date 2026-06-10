你的隱私只值165元！防毒軟體擋不住《麥塊》假模組，駭客直接開鏡頭看你在幹嘛
對於許多 PC 平台的玩家們來說，下載各種遊戲模組（Mods）讓遊戲更好玩可說是再正常不過的事了。不過，現在竟傳出有不法份子針對利用惡意軟體服務「WeedHack」偽裝成 每月活躍玩家數破億的長青作品《Minecraft》遊戲模組，讓駭客每月只需 5 美元（165 元新台幣）訂閱費就能進行竊取受害者密碼、遙控網路攝影機偷錄受害者等不法行為，到目前為止已經有超過 10 萬名玩家受害，還以每天 2000~3000 起案件的速度新增。
這件事由知名防毒軟體 McAfee 的資安研究員發現，新惡意軟體「WeedHack」會偽裝成長青大作《Minecraft》的遊戲模組感染受害玩家的電腦，目前已經記錄到全球有超過 116000 玩家受害，每天還會新增 2000~3000 起案件，感染速度非常快。
McAfee 研究指出，WeedHack 就像是駭客版的軟體訂閱服務一樣，與其他類似功能的惡意軟體工具包每月成本大約需要 250~500 美元（約 7800 至 16500 元新台幣）相比，WeedHack 每月只收 5 美元訂閱費，堪稱「物美價廉」，主要會透過假的 Youtube 教學影片與網站誘使受害者下載，這些假網站的 SEO 排序甚至會超過正常的遊戲模組下載網站。
研究報告中也提及，光是免費版的 WeedHack 就能讓攻擊者偷竊受害玩家在自己電腦瀏覽器中紀錄的密碼與 cookie、Discord 跟 Steam 的憑證，以及加密錢包相關數據，更能讓攻擊者自由偷走受害者《Minecraft》帳號的 session ID。而至於高級版方案威脅性更大，因為高級版提供攻擊者監控受害者螢幕、劫持網路攝影機偷錄受害者、偷偷記錄鍵盤、遠端控制受害者電腦與竊取檔案等功能，形同受害者會直接被奪走對於自己主機的掌控權。
並且，根據 McAfee 的報告，許多 Windows 用戶都會用的內建防毒軟體 Windows Defender 似乎對 WeedHack 並沒有任何辦法，因為惡意軟體會自己停用 Windows Defender 並自行安裝，以深度感染受害者電腦，獲得完整的存取權，而這個新興惡意軟體更已經被發現吸引了許多國外青少年使用，訂閱 WeedHack 來偷錄其他人的生活起居，加劇網路霸凌問題。
也因此，McAfee 也呼籲，玩家們應該要只從那些能夠信賴的遊戲模組網站取得遊戲模組，並且也別因為要執行遊戲模組就關閉防毒軟體，並且也要特別注意，如果模組下載網址藏在 Youtube 影片的資訊欄，那可能就是假的模組，並且如果防毒軟體跳出警告的話，要相信防毒軟體的判斷，不能輕信那些來路不明的連結，以免自己的個人資訊全被偷走，造成重大損失。
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