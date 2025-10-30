你的頭髮有點乾枯毛躁！2025十大開架護髮品牌揭曉

你的髮絲值得最好的呵護

陸劇《許我耀眼》爆紅後，劇中一句「你的頭髮，有點乾枯毛躁」，瞬間成為社群熱議的話題。這句看似輕描淡寫的評價，卻暗示著「髮絲乾枯毛躁是貴婦圈內的大忌」。然而，維持頭髮的健康與亮麗，難道是上流社會的專利嗎？當然不是！對於追求高CP值的小資女來說，善用開架護髮產品，同樣能實現耀眼柔順的秀髮逆襲！

頭髮的日常護理除了基礎的洗髮與潤髮之外，利用髮油、髮膜等修護產品，也是提升髮質的關鍵。為了幫助您精準鎖定護髮神隊友，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查了近一年（2024/10/27～2025/10/26）期間備受網友討論的十大開架護髮品牌。

透過聲量數據，我們觀察到護髮市場呈現多元化趨勢：從韓國美妝店Olive Young竄紅的熱門話題產品，到數十年來一直穩坐開架寶座的經典不敗款皆榜上有名。無論您需要對抗染燙傷害、解決毛躁困擾，還是渴望擁有持久的輕盈高級香，這份榜單都能讓您找到最適合自己的命定護髮好物！

No.10 RYO 呂

RYO（呂）是韓國知名的頭皮養護專家，創立於2008年，以亞洲智慧為基礎，結合現代科學技術與珍貴的人參、何首烏、黑豆等韓方成分，專注於頭皮的根本護理，目標實現強韌、豐盈的健康秀髮。呂的產品線眾多，針對不同困擾提供客製化解決方案。其中，「強韌蘊髮養護髮膜」是市面上少見的可同步用於頭皮與髮絲的產品，富含人參根細胞、咖啡因萃取，能強韌髮根、減少掉髮，並添加黑豆胜肽與小分子玫瑰蛋白修護髮絲。

呂近年更推出依照性別訂製的ROOT:GEN系列，針對男女不同的落髮原因與頭皮問題打造專屬配方，創造話題，備受肯定，網友分享「可以用在頭皮真的很讚」、「滑順不假滑的感受」、「使用在頭皮稍微按摩有微微的涼感，清爽的感覺很適合夏天」、「用量很省，這瓶真的可以用很久」。

No.9 Mise-en-scène 魅尚萱

Mise-en-scène（魅尚萱）是由韓國美妝巨擘愛茉莉太平洋（Amorepacific）於2000年推出的護髮品牌。其法文原意「場景調度」，象徵著讓消費者能輕鬆打造完美髮型。魅尚萱在全球市場的成績極為亮眼，其明星產品「完美修護護髮精油」至今已連續13年蟬聯銷售第一名，並創下全球累計總銷量突破1億瓶的驚人紀錄。

這款免沖洗護髮精油以滋潤卻不黏膩的質地著稱，全系列皆含有「黃金摩洛哥堅果油」及七種植萃精華油，針對不同髮質推出多款選擇，網友盛讚「用完髮尾都順順的不會毛毛躁躁」、「第一瓶會回購的髮油就是魅尚萱」、「從舊版用到現在少說10罐」。2024年4月，品牌正式宣布由韓國人氣女團aespa接手全球品牌代言人，並推出含有獨家聯名小卡的聯名限量禮盒，成功吸引粉絲搶購，帶動聲量穩定成長，「因為aespa入坑小橘瓶，前前後後也用了3、4罐」、「我也是因為aespa認識魅尚萱！最愛用粉色那瓶」。

No.8 TSUBAKI 思波綺

TSUBAKI（思波綺）是來自日本資生堂旗下的專業美髮品牌，其名稱「TSUBAKI」在日文中即為「山茶花」之意，凸顯了日本山茶花精油作為核心成分的重要性。這種珍貴的天然成分富含油酸，能深層滋養髮絲、修復受損毛鱗片，恢復頭髮的健康光澤與彈性。

思波綺推出的「金耀瞬護髮膜」，被廣大消費者譽為「0秒神級髮膜」。這款髮膜蘊含豐富的頂級山茶花精油、珍珠蛋白和滲透型氨基酸，能快速滲透受損髮芯，最大的特點是使用後不需等待即可沖洗，節省了等待護髮的時間。網友紛紛證實「確實比其他髮膜更快速包覆髮絲、獲得立即滋潤效果」、「比起其他開架髮膜來說真的是不用等就有效果」，使用後髮質變得柔順許多，修護效果媲美沙龍級。然而需注意的是，由於金耀瞬護髮膜的成分含有矽靈，這成為部分注重成分的髮型師避開的因素。儘管如此，憑藉其快速有效的修護力，思波綺的網路聲量在今年內仍保持穩定成長。

No.7 LUX 麗仕

LUX（麗仕）創立於1899年，致力於為女性提供高品質、高性價比的洗護與沐浴產品。近年來，麗仕在日本市場推出的「髮の補給」系列，主打無矽靈、胺基酸等溫和配方，成功顛覆了消費者對品牌的傳統印象，網友留言「麗仕家的洗髮跟護髮都不加矽磷，好用！真心推」。

除了傳統護髮乳，麗仕近一年在髮油領域的表現也備受矚目。「極輕光護膜輕盈修護髮油」因主打輕盈無負擔、能修護受損毛鱗片，被消費者暱稱為「頭髮雨衣」。此外，「髮の急救安瓶精華油」也曾被網友票選為開架No.1護髮油。這些產品共同的優勢在於輕盈感與修護力兼具，獲得網友高度評價「用了麗仕的修護髮油，隔天出門回家頭髮也還是肉眼可見的柔順」、「使用後手掌不卡油，頭髮也沒有厚重油膩感」、「香味很舒服，而且隔天起來頭髮不打結」。

No.6 Celluver 瑟路菲

Celluver（瑟路菲）是2018年創立於韓國的年輕美妝品牌，以「卓越香氛美學」為核心，致力於將頂級香水的美好香氣融入護髮產品中，深受韓國消費者喜愛。瑟路菲最廣為人知的明星護髮產品正是「韓方摩洛哥香氛免沖洗護髮油」，也被暱稱為「大黑髮油」，曾在韓國Olive Young榮獲香氛髮油類別的冠軍。

「大黑髮油」除了核心的摩洛哥堅果油與植物精華，其最大的特色是提供了「溫甜莓果香」、「神秘玫瑰香」、「知性草木香」、「爽朗花果香」等多種獨特的高級香氣選擇。產品在修護力上也受到肯定，質地清爽、迅速吸收，能有效改善毛躁卻不黏膩，獲得網友好評，「味道是像香奈兒粉瓶的高級感」、「用完直接一秒變超順」。瑟路菲於2024年3月正式進駐全台灣屈臣氏實體門市，期間也推出不少優惠，成功帶動台灣的討論度逐步爬升，，讓網友驚呼「不可能現在屈臣氏就買得到」、「之後不用買貴貴香水了省起來」。

No.5 Dove 多芬

提起多芬（Dove），許多人腦中都會浮現出有名的「潔膚塊」，但近年來多芬在護髮領域也展現了卓越的表現，將高階保養成分帶入開架市場，提供高性價比的日常修護產品。在髮膜產品線中，多芬最知名的產品就是「多芬小金碗胺基酸修護髮膜」。這款髮膜蘊含17種原生髮胺基酸、胜肽和神經醯胺等三種修護成分，透過獨特的仿生修護科技，能精準滲透髮芯，主打「防斷、柔順、修護」。網友盛讚其高CP值與卓越效果，「它的延展性很高，所以其實不用抹太多，很省」、「推薦多芬護髮膜，相信我比去護髮2,000塊有效超多」。此外，產品也標榜「1秒瞬間滲透」，快速好沖的特性深受忙碌的現代人喜愛，「屬於好沖的，一抹就化成水感」、「小金碗很驚人，只要抹上1分鐘後就可以沖掉感受到效果」。

2024年10月，多芬將這款明星髮膜升級為「水光晶凍髮膜」，特別強調晶凍質地，更輕盈不黏膩，並強化了「水光」功效，添加9倍水光精華。這次升級成功吸引追求輕盈感和水光效果的髮族群，繼續維持品牌的討論熱度。

No.4 Fino

說起開架髮膜，你是不是馬上想起了某個紅色瓶蓋、銀色瓶身的身影呢？曾隸屬於資生堂（SHISEIDO）旗下的品牌Fino，其「高效滲透護髮膜」早已成為開架護髮市場中的經典產品之一，經常可見於屈臣氏、康是美、寶雅等通路的熱銷貨架。

這款產品曾榮獲日本cosme美妝大賞等多項獎項，是台日網友推崇的「護髮界霸主」。它蘊含蜂王乳精華、海藻糖、PCA毛髮緊緻成分、修護保濕因子等七大美容液精華，透過獨家「精準修護科技」，確保修護精華能快速滲透至髮芯，特別適合受損、乾燥的髮質。網友分享「這罐算是髮膜界的傳奇了吧，以前學生時代超級愛用它」、「好用便宜又大碗」、「蠻喜歡這個花香味，味道也很持久」。今年9月，有網友在好市多（Costco）分享看見Fino的護髮膜組合優惠，進一步吸引大量討論，帶動聲量爬升。不過，許多髮型師也提醒，此款髮膜成分含有矽靈，頻繁使用可能會影響後續染燙的持久度或效果。

No.3 UNOVE

UNOVE是近年在韓國非常知名的護髮品牌，其產品在Olive Young曾獲得銷售冠軍，因此成為不少人赴韓旅遊的「必買清單」，而現在台灣消費者也可以在屈臣氏方便地買到它了。UNOVE以「專注修護受損髮質」為核心理念，提供沙龍級的居家護髮方案。其中最具代表性、也最熱銷的明星產品是「深層修護香氛護髮膜」，配方中含有高濃度的蛋白質與胺基酸，能密集修護因染燙造成的嚴重受損髮質。除了卓越的修護效果，髮膜和絲柔護髮精油均以獨特的高級香氛而聞名，獲得網友大力推荐，「髮油和髮膜都很好用！髮膜已經用五罐了」、「髮油很好用！濕髮的時候先用」、「推推髮膜！味道很好聞」、「超香超舒服」。

此外，SEVENTEEN成員金玟奎自2024年5月開始擔任UNOVE的全球品牌大使，成功地為品牌在年輕市場上創造了極高的關注度與話題性。許多粉絲在社群上討論金玟奎代言的UNOVE產品是否好用，帶動品牌聲量持續增長。

No.2 PANTENE 潘婷

潘婷提供

潘婷（Pantene）是全球知名的護髮品牌，其核心成分「Pro-V維他命原B5」因卓越的修護效果而聞名，能深入髮芯滋養髮絲，讓頭髮恢復健康強韌。潘婷最受歡迎的產品莫過於「3分鐘奇蹟護髮精華系列」，標榜「3分鐘修護3個月累積損傷」，強調能迅速滲透，且顛覆傳統護髮的厚重油膩感。近期，潘婷更宣布攜手實力派演員許瑋甯成為品牌全新代言人，並共同揭開升級版「3分鐘奇蹟系列」，內含升級版Pro-V B5配合創新液體微膠囊分子，使質地更輕盈、修護更全面。

此外，潘婷的「爆水膠囊髮膜」近期也大受歡迎，該產品以單顆包裝和高效保濕為特色，蘊含高濃度玻尿酸精華，特別適合油性頭皮但髮尾乾枯受損的消費者，「這個神奇小膠囊真的很讚，護髮效果跟速度是目前用過最佳的」、「膠囊髮膜帶出門很方便」、「原本頭髮靜電得很誇張，自從用了膠囊護髮膜就不太有這問題」。近一年來，許多人在各大社團發文揪團購買，熱烈回響帶動聲量爬升。

No.1 L'Oréal Paris 巴黎萊雅

榮登本次開架護髮品牌冠軍的，是全球最大的化妝品公司萊雅集團旗下的品牌L'Oréal Paris（巴黎萊雅）。巴黎萊雅秉持「因為你值得（Because You're Worth It）」的理念，將集團超過百年的先進科學研究應用於護髮產品的研發上，讓更多人能夠以親民價格享受到專業級的護理效果。

巴黎萊雅最家喻戶曉、也最受歡迎的護髮明星產品，莫過於「金緻護髮精油系列」。該系列以其卓越修護效果和輕盈不黏膩的質地聞名，能瞬間被髮絲吸收，有效修護乾燥、毛躁髮質，並提供金色經典款、棕色受損款等多種版本，以滿足不同消費者的需求。

品牌的聲量在2024年底至2025年期間衝上高峰，關鍵來自於「金緻護髮精油柏木櫻桃限量版」的推出。這款主打櫻桃皂香的髮油，由韓星韓韶禧代言，迅速掀起一股搶購熱潮。網友狂讚其高級香味和功效，「根本是TF電光櫻桃香水的髮油版」、「櫻桃和木質調融合竟然完全無違和感很厲害耶」、「用這個櫻桃直接手掌變乾爽，味道也很讚」、「沒有很油，頭髮很好吸收」，成功將巴黎萊雅的討論度推向冠軍寶座。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月27日至2025年10月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

