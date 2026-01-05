你的餐點已送達？外送員「一鍵AI」偽造送餐 美國平台揭露造假手段

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

一名美國網友近日在社群媒體X上發文爆料，稱自己遭遇了疑似「AI造假送達照片」的情況。外送平台DoorDash向媒體證實確有此事，並對該名涉嫌利用AI生成圖像偽造送餐紀錄的外送員帳號進行永久封鎖。事情曝光後在網路掀起廣泛討論，也引發大眾對於外送平台防弊機制是否足夠完善的關注。

一名美國網友稱自己遭遇了疑似「AI造假送達照片」的情況。（翻攝DoorDash官網）

根據「TechCrunch」報導，事情起因於美國德州奧斯汀的居民霍巴特（Byrne Hobart）在社群平台X上的公開指控，並分享了自己遇到疑似使用AI生成圖片虛構外送現場照片的經歷。

霍巴特回憶道，該外送員在接單後，幾乎同時將訂單狀態更改為「已送達」，並隨附一張顯示餐點已擺放在其門口的照片，但事實上他根本沒拿到。經過仔細觀察，霍巴特發現照片中的環境與其住所並不相符，具有明顯的AI合成痕跡。而在他的貼文發布後，引起不少當地網友共鳴，紛紛留言表示曾有過類似經歷，且外送員的顯示名稱完全相同，這讓事件的真實性大幅提升。

對於該外送員的作案方式，霍巴特猜測，可能是操作了破解版的賬號或使用改裝後的手機，透過平台過去儲存的歷史配送影像獲取了用戶住 家的門口環境，再利用AI生成虛假的已送達照片，以此騙過系統的查核。

針對這起惡意行為，DoorDash在回應「TechCrunch」詢問時表示，公司已在第一時間調查，確認屬實後已將該涉案帳號永久封鎖，並確保受影響的用戶獲得相應補償。DoorDash强調，平台對於任何形式的欺詐行為「零容忍」，未來將持續結合科技手段與人工複審機制，防止不法行爲者濫用平台機制。

