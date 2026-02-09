你的「排尿姿勢」正在毀掉膀胱！1動作尿得更乾淨 遠離泌尿感染

台中榮民總醫院婦產科醫師謝筱芸提醒，若經常感到尿不乾淨，或需要長時間才能順利排尿，其實可以透過調整排尿姿勢來改善這些問題。她建議採取正確的排尿姿勢，讓膝蓋位置高於臀部，同時身體微微前傾，雙手可以靠在大腿上，藉此放鬆骨盆底肌肉，使排尿更加順暢，有效改善尿不乾淨的感覺。

調整坐姿讓膝蓋高於臀部

謝筱芸醫師表示，許多人在排尿時，往往因為姿勢不正確，導致骨盆底肌肉無法充分放鬆，進而影響排尿的順暢度。她建議在如廁時，可以在馬桶前放置一個小矮凳，將雙腳踩在凳子上，使膝蓋位置高於臀部。這樣的姿勢有助於打開骨盆出口，讓尿液更容易排出體外。

廣告 廣告

看更多：排尿困擾別硬撐！怕攝護腺檢查、怕手術？解尿超過1時間快就醫

身體微微前傾雙手靠在大腿

除了調整坐姿，謝筱芸也提醒，在排尿時，身體可以微微向前傾，同時將雙手靠在大腿上，藉此放鬆腹部和骨盆底肌肉。這個動作不僅能夠減輕尿道周圍的壓力，還能促進尿液的順利排出，有效改善尿不乾淨的問題。

看更多：更年期後「排尿問題」纏身？醫師揭露泌尿道萎縮演變過程 即早治療是關鍵

正確姿勢幫助順暢排尿

謝筱芸強調，採取正確的排尿姿勢，不僅能夠使排尿更加順暢，還能減少殘尿量，降低泌尿道感染的風險。她鼓勵民眾在日常生活中，養成良好的排尿習慣，並嘗試調整姿勢，相信很快就能感受到改善的效果。

看更多：夜尿頻繁恐是糖尿病警訊！2情況快就醫 1種人白天腳抬高可改善夜尿

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／謝筱芸醫師

更多健康2.0報導

研究發現：「吃對堅果」可以降低死亡率20%！護心、抗發炎要吃這4種

醫美有「南北差異」？整形外科醫揭密：根本差別在「一次購足或分期付款」

心臟支架別亂放！血管阻塞開刀還是放支架？醫揭「該開刀不開刀」死亡風險增



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章