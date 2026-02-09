你的「排尿姿勢」正在毀掉膀胱！1動作尿得更乾淨 遠離泌尿感染
台中榮民總醫院婦產科醫師謝筱芸提醒，若經常感到尿不乾淨，或需要長時間才能順利排尿，其實可以透過調整排尿姿勢來改善這些問題。她建議採取正確的排尿姿勢，讓膝蓋位置高於臀部，同時身體微微前傾，雙手可以靠在大腿上，藉此放鬆骨盆底肌肉，使排尿更加順暢，有效改善尿不乾淨的感覺。
調整坐姿讓膝蓋高於臀部
謝筱芸醫師表示，許多人在排尿時，往往因為姿勢不正確，導致骨盆底肌肉無法充分放鬆，進而影響排尿的順暢度。她建議在如廁時，可以在馬桶前放置一個小矮凳，將雙腳踩在凳子上，使膝蓋位置高於臀部。這樣的姿勢有助於打開骨盆出口，讓尿液更容易排出體外。
看更多：排尿困擾別硬撐！怕攝護腺檢查、怕手術？解尿超過1時間快就醫
身體微微前傾雙手靠在大腿
除了調整坐姿，謝筱芸也提醒，在排尿時，身體可以微微向前傾，同時將雙手靠在大腿上，藉此放鬆腹部和骨盆底肌肉。這個動作不僅能夠減輕尿道周圍的壓力，還能促進尿液的順利排出，有效改善尿不乾淨的問題。
看更多：更年期後「排尿問題」纏身？醫師揭露泌尿道萎縮演變過程 即早治療是關鍵
正確姿勢幫助順暢排尿
謝筱芸強調，採取正確的排尿姿勢，不僅能夠使排尿更加順暢，還能減少殘尿量，降低泌尿道感染的風險。她鼓勵民眾在日常生活中，養成良好的排尿習慣，並嘗試調整姿勢，相信很快就能感受到改善的效果。
看更多：夜尿頻繁恐是糖尿病警訊！2情況快就醫 1種人白天腳抬高可改善夜尿
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／謝筱芸醫師
更多健康2.0報導
研究發現：「吃對堅果」可以降低死亡率20%！護心、抗發炎要吃這4種
醫美有「南北差異」？整形外科醫揭密：根本差別在「一次購足或分期付款」
心臟支架別亂放！血管阻塞開刀還是放支架？醫揭「該開刀不開刀」死亡風險增
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
口臭怎麼刷都沒用？醫揭「意想不到真兇」 很多成年人中鏢卻不知道
「怎麼刷再多次牙，口臭問題還是揮之不去？」35歲的陳小姐從事業務工作，近半年來總覺得喉嚨卡卡的，明明認真刷牙漱口，嘴裡卻還是有難聞的氣味。她原以為是牙周病作怪，看了好幾次牙醫都沒改善，後來在朋友建議下到耳鼻喉科檢查，才發現原來是扁桃腺結石在作祟。 什麼是「扁桃腺結石」? 台安醫院耳鼻喉科袁聖博醫師指出，扁桃腺表面佈滿許多稱為「隱窩」的小凹洞，當食物殘渣、口水分泌物、死亡細胞和口腔細菌聚集在這些隱窩中，逐漸鈣化堆積後就會形成結石。這些結石通常呈現淡黃色或米白色的顆粒狀，大小從米粒到豌豆都有可能。扁桃腺結石主要由細菌屍體和食物殘渣等有機物混合少量鈣鹽組成，質地相對較軟，袁聖博醫師表示，其中的厭氧菌會產生硫化物，帶來類似臭豆腐的腐敗氣味，這就是患者常出現難以消除口臭的主因。扁桃腺結石好發於20歲至70歲的成年人，兒童較為少見。 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭 預防這樣做 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭，即使努力刷牙漱口也無法改善。袁聖博醫師說明，患者經常感覺喉嚨有東西卡住、吞嚥時不順暢，有時會出現喉嚨疼痛、味覺異常等症狀，甚至在咳嗽或打噴嚏時突然吐出帶有強烈臭味的小顆粒。小型結石可能在咳嗽或
高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
「台灣水果」較甜恐害糖尿病？名醫用4字終極解答
蔬果有益健康，但台灣水果甜度較高會否導致血糖飆升？醫師王介立表示，首先，台灣本土研究發現，若台灣人攝取水果量不足，第二型糖尿病的風險會上升。另外，目前的臨床實證尚未支持「台灣水果會導致糖尿病風險上升」，這一說法，因此，「可以放心」吃台灣水果。
抗老不用狂補！研究揭老化真相 醫：顧好3大關鍵器官
台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（7）日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到...
陳宗彥傳腦動脈瘤破裂！醫：4成患者1週前曾現「1徵兆」
行政院前發言人陳宗彥日前餐敘結束後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，傳出疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀。醫師提醒，約百分之40的患者在動脈瘤破裂前一週會出現「此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛」，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。
日男切完攝護腺！才知醫「手滑」貼錯病例 院方道歉了
日男切完攝護腺！才知醫「手滑」貼錯病例 院方道歉了
一喝酒就臉紅的人中風風險高？醫揭「致命基因風險」
生活中心／綜合報導尾牙季到了，不少公司、朋友聚餐一場接一場，餐桌上少不了喝酒助興，但也常看到有人才喝幾口，臉、脖子甚至全身立刻通紅。多數人以為只是酒量差，但其實這與「酒精不耐症」體質有關。國內研究指出，台灣約有47%人口帶有相關基因，比例居全球之冠，而這不只是攸關喝酒不舒服，還可能和腦中風提早報到有關。
便利商店店員職業傷害曝！「足底筋膜炎」成隱形殺手
29歲的小雯在便利商店工作已經5年，最近每天早上起床腳一踩地就痛得像針刺，走幾步後稍微好轉，但站櫃檯超過2小時又開始隱隱作痛。下班時不只腳底痛，連腰也僵硬得直不起來。
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
無牙吃飯 8旬婦三餐餅乾泡牛奶
今年80多歲的陳奶奶，牙齒早就掉光，多年來三餐都吃餅乾泡牛奶。因為營養不足，瘦到沒力氣離開床，直到獲得全口假牙補助，多年來終於有了牙齒，咬下第一口菜的瞬間，陳奶奶開心地淚溼眼眶，直說「謝謝醫師」。牙醫師表示，長者缺牙容易發生吸入性肺炎，或營養不良導致肌少症，甚至骨折，若沒有假牙補助政策，可能反而耗費更多醫療與健保資源。
水果吃太多會飆血糖、糖尿病？名醫4字解答！快看最新飲食指南
蔬果有益健康，但有些人擔心吃太多水果會危害健康。醫師王介立表示，根據官方調查，絕大多數性別、年齡層的台灣人，攝取水果的份數都未達標準，因此，結論是「根本沒有」吃太多這個問題。「因此，當我說出『要多吃水果』這句話時，我完全不覺得我是在做壞事。」
6個月嬰兒第一次喝牛奶竟休克 醫：近5年來這類過敏愈來愈多
一位心急如焚的媽媽，帶著六個月大的小嬰兒，來到林口長庚醫院急診室，嬰兒極度虛弱，整個臉都腫了起來，身體出現甚多蕁麻疹的紅...
降血脂藥「66種副作用」假的？最新研究：僅4種有因果關聯 專家這麼看
斯他汀類（他汀）藥物（Statins）是臨床治療高血脂相當有效的降血脂藥物，仿單上卻列了至少66種副作用，令人心驚。醫學期刊《刺絡針》（The Lancet）最新發布研究成果顯示，只有4項副作用與藥物有關，且發生率相當低。（記者：簡浩正）
陳宗彥腦溢血！醫示警：腦動脈瘤破裂前會出現劇烈頭痛
行政院前發言人陳宗彥3日與友人聚餐時破戒喝酒，返回飯店後頭痛欲裂，送抵馬偕醫院時已昏迷，經診斷為顱底動脈瘤破裂導致腦溢血。腦動脈瘤破裂死亡率達三分之一，但四成患者在破裂前一周會出現爆炸性頭痛。
腹痛「一開刀腸子已爛光」患者驟逝 急診醫喊：上班像在走鋼索！
醫病關係日益緊張，尤其第一線的急診科醫師感受特別深刻。一位急診醫師表示，最近看診的感覺就像在「走鋼索」，不知甚麼時候會出事！他以近日接獲的一位患者為例，因肚痛冒冷汗到急診就醫，短短2小時血壓驟降，緊急剖腹發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。急診醫坦言，很怕家屬提告，但很多恐怖的疾病如心肌炎、腦部靜脈血栓，都無法第一時間發現，但後果經常都要醫師背責任，實在令人膽戰心驚。
青花椰苗抗癌關鍵是它！比青花菜高100倍 護肝抗發炎更有效
青花菜是十字花科抗癌之王，其中的關鍵成分是蘿蔔硫素。不過，功能醫學營養師呂美寶指出，還沒有成熟的青花椰苗營養價值更勝一籌，蘿蔔硫素含量竟比青花菜高出數十倍。蘿蔔硫素能抗發炎、護肝並提升代謝，透過咀嚼更
急診不是神…腹痛就醫「剖腹驚見腸子壞死」隔天身亡！醫怕被告嘆：上班像在走鋼索
急診診斷與救治過程總是分秒必爭，但並非所有病症都能當下診斷出來，一名急診醫師就分享他這天碰到一名80多歲老翁因便秘、聲音沙啞就醫，經檢查後才發現是巨大胸主動脈瘤，所幸即時察覺診治，才避免憾事。不過這位急診醫師也遇過另外一名症狀疑似腸中風的腹痛病患，卻在送醫後病情急轉直下，緊急開刀後仍不幸過世，也讓醫師憂心恐遭事後究責，為此無奈坦言：「很常有自己上班是在走鋼索的感覺。」
喝錯咖啡恐傷身！6大族群地雷一次看「幾乎人人都中」
咖啡成分與比例的差異，會對健康產生截然不同的影響。營養師楊斯涵表示，並非所有人都適合用相同方式飲用咖啡，依據個人身體狀況選擇適合的咖啡種類，才能喝得健康又安心。
老花眼藥水新突破！ FDA點頭放行 醫曝台灣為何買不到
老花眼藥水迎來新進展，FDA（美國食品藥物管理局）近日核准首款雙效老花眼藥水，點藥30分鐘內見效、視力改善可維持長達10小時，被視為老花族擺脫眼鏡的新希望。不過眼科醫師指出，這類藥物並非人人適合，台灣高度近視人口多，適用族群相對有限，成為藥商評估是否引進台灣的重要考量。