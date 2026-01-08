你的一生打算在馬桶上度過多久？彭啓明揭「一輩子上廁所時間」喊話這事

記者李鴻典／台北報導

你的一生，打算在馬桶上度過多久？環境部長彭啓明說，根據估算，男性一輩子在廁所的時間大約是1年，女性則長達1.5年！既然一生要花這麼長的時間與馬桶共處，廁所的環境品質就至關重要。希望台灣的廁所能持續進步，最重要的是「如廁文化」維護環境，需要每個人都願意多做一點點，這才是改變的關鍵。

彭啓明說，歡迎大家經過環境部時，來看看這個馬桶陣。（圖／翻攝自彭啓明臉書）

彭啓明今（8）天在臉書發文寫下，昨天，智慧城市聯盟會長、華碩電腦執行長胡書賓率隊來到環境部。會議結束後，他特別帶大家到門口參觀這個壯觀的「馬桶陣」，沒想到大家都對這個議題非常有興趣！

廣告 廣告

為什麼我們要這麼重視馬桶？彭啓明貼出圖表指出，看看這張圖表就算得出來：根據估算，男性一輩子在廁所的時間大約是1年，女性則長達1.5年！這還沒扣除嬰幼兒時期，也沒算上年長後時間拉長的情況。

彭啓明說，根據估算，男性一輩子在廁所的時間大約是1年，女性則長達1.5年。（圖／翻攝自彭啓明臉書）

彭啓明說，更重要的是，請問您每天滑手機上廁所的時間，有超過10分鐘嗎？如果您也是「手機馬桶族」，那您的「馬桶人生」絕對比數據上的更長！既然我們一生要花這麼長的時間與馬桶共處，廁所的環境品質就至關重要。

彭啓明說，廁所的環境品質至關重要。（圖／翻攝自彭啓明臉書）

彭啓明提到，相信每個人都有過不好的公廁經驗，當然也有過很棒的體驗。我們希望台灣的廁所能持續進步，但這絕不僅僅是硬體設施的升級而已。最重要的是「如廁文化」維護環境，需要每個人都願意多做一點點，這才是改變的關鍵。

彭啓明說，最重要的是「如廁文化」維護環境，需要每個人都願意多做一點點，這才是改變的關鍵。（圖／翻攝自彭啓明臉書）

彭啓明說，歡迎大家經過環境部時，來看看這個馬桶陣，一起思考我們如何讓台灣的如廁環境更美好。

彭啓明說，歡迎大家經過環境部時，來看看這個馬桶陣。（圖／翻攝自彭啓明臉書）

更多三立新聞網報導

鄭麗文頒最高榮譽獎章給蔡正元 學者驚問：「百年大黨」鼓勵人民犯法？

川普對中關稅壁壘猶如經濟大戰 她問：為什麼國民黨要挑釁美國？

震撼彈！白宮聲明：川普簽署公告 退出66個國際組織

江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來

