你的「社恐」不是天生的！心理師：你的童年經歷，藏著社恐的理由
「社恐」近年成了網路流行用語，指的是不擅與人互動，你知道社恐也有分種類嗎？心理諮詢家賈寧於《你為什麼一直在害怕？》一書中探討恐懼的根源，指出多數的恐懼只是虛張聲勢，主要是我們內心的擔憂在作祟，並非真實存在的威脅。透過揭開恐懼的本質，幫助讀者戰勝心中的恐懼，成為更好的自己。以下為原書摘文：
你的「社恐」不是天生的
適度運用社交技巧，恐懼所帶來的危害將可以被控制。社交恐懼非常普遍，各個年齡層的人都會有這種情緒，更無明顯的性別差異。人們很少把「社恐」視為一種心理障礙，只是將它與「害羞」、「膽怯」、「內向」等狀態聯想在一起。
心理學家將人們社交恐懼時的表現分為4類：
第一類：思維方面的表現。例如無法集中精力思考問題，擔心自己會出糗，腦子經常一片空白，不知該說什麼才好。
第二類：行為方面，主要是逃避。例如不敢直視他人的眼睛，習慣用頭髮將臉遮起來，在人多的時候玩手機等，就連表達能力不流暢也屬於這一類。
第三類：人的身體反應，包括臉紅、全身或四肢發抖、出汗、身體僵硬、心跳加速、呼吸困難等。
第四類：人在面臨社交恐懼時，多半會出現內心忐忑、自卑、憤怒、抑鬱等情緒。
根據社交恐懼出現的場所，可以將社交恐懼分為廣泛社交恐懼和特殊社交恐懼。
廣泛社交恐懼：是指那些無條件出現的恐懼心理。例如不敢去公共場所，不敢認識新朋友，不敢和他人討論問題，無論什麼時候都感覺會被人指指點點，不能接受與人聊天。當生活中的每一個環境都成為要避免的社交情景時，躲在家裡不出門自然就成為這群人的最佳選擇。可是一旦躲避恐懼過久，這群人便很容易患上迴避型人格障礙。
特殊社交恐懼：特別是指在一定場合下出現的社交恐懼，例如當眾發言的恐懼、推銷商品的恐懼等。曾經有項調查顯示，有1成的人對當眾發言感到恐懼。這種恐懼的高峰期出現在發言之前，但只要進入狀態中，恐懼感就會逐漸變弱，甚至消失。直到發言結束後，人們便會感到輕鬆。廣泛社交恐懼的危害要比特殊社交恐懼的危害大得多。
特殊社交恐懼只是出現在特定的場所，正常人在這些場所也可能感受到恐懼，但只要使用恰當的社交技巧，這種恐懼的危害往往可被控制。
社交恐懼可能引發精神疾病
社交恐懼會給人們的生活造成很多障礙。首先受到影響的是社會關係。試想，如果閒聊、打招呼變成是一件難事，那麼人們當然很難建立自己的人際關係網。再者，如果當著眾人面前講話時，你會出現明顯的緊張、不安，那麼一來，自信心肯定會大受影響，聽眾對他的印象也不會太好。
此外，社交恐懼可能讓人失去一些職涯發展的好機會。在企業中，身為主管的人勢必一定要具備某種程度的社交能力，很難想像一個當眾說話會結巴的主管，如何管理順從的下屬。
對於嚴重的社交恐懼者，他們的日常生活都會受到影響，例如不敢出門、不敢出門購物、不敢接聽電話等，上述種種行為會讓他們逐漸脫離社會群體。有人若無力打開社交局面時，會以酗酒的方式麻痹自己，認定似乎在酒精的催化下，他們就不再害怕各種社交情境了。然而實際上，他們只會因此受到恐懼和酒精的雙重傷害。
社交恐懼還可能引發其他精神疾病，有些社交恐懼症患者同時也罹患憂鬱症患者。因為有些社交恐懼症患者會封閉自我，長此以往，就會因為缺乏人際交流而罹患憂鬱症。
經歷藏著你「社恐」的理由
成長過程中缺乏關愛，是個人恐懼社交的關鍵。社會心理學家認為，社交恐懼與文化環境有關，認定文化變遷會給人帶來壓力。
一個人處在比較熟悉的文化環境中，多半就會感到輕鬆和舒適。但如果受到一種新的文化衝擊，人際關係和交往方式可能就會產生變化。而若無法適應這種變化，往往就會感到無助，產生各種心理障礙，其中就包括不願與他人交往，試圖保持原有的生活方式。而這種心理傾向若失控，便很有可能會演變成為社交恐懼。
人們習慣原有文化下的思維模式，一旦有新的文化來襲，便很容易產生兩種矛盾心理：一是勇敢接受新的思維方式，二是僵固地保持原來的思維方式。當這兩種邏輯激烈抗爭時，人們就會感覺自己處於某種震盪之中，發現自己無法平衡這兩股力量，這時便可能會感覺無力應付新的人際關係，經常逃避後的結果就是對社交心生恐懼。
對自我的認識，影響人們對社交的態度。西方人對自我的認識是以「自我」為中心，東方人對自我的認識則是以「人際關係」為中心。這種思想觀念的不同，直接影響人們的交往模式。西方人喜歡按照自己的意願做事，而東方人則會為了維護人際關係而顯得綁手綁腳。習慣帶著各種擔憂與人打交道，自然難免對人際交往產生畏懼。
重視群體、忽視個體的思維方式，讓人特別在意自己在社交中留給他人的印象，所以很多東方人在社交中對自己的期望特別高。一旦在人前出糗或失敗，便很容易產生負面情緒，認為自己在社交方面缺乏天分，進而產生避免和人接觸的念頭，避免自己「在人前下不了台」。
原生家庭和諧與否，決定你的社交態度
從個體的角度來說，社交恐懼的原因可以追溯到一個人的嬰兒時期。如果嬰兒從一出生就與父母關係不夠親密，尤其是母親，那麼他對環境的適應過程就會受阻。人類在幼年的很長一段時期，必須依靠父母的照顧才能生活，對父母的依賴，讓嬰兒產生信賴感和依存感。
嬰幼兒需要在被人關心和照顧的環境中成長，否則他們就會感到不安，進而產生恐懼。嬰兒所需要的照料不僅僅是餵奶，更多的是與父母尤其是母親，建立親密的聯繫，這在嬰兒剛出生的幾個星期內非常重要。嬰兒特別需要父母的關愛，否則就很難對外界環境產生信任。
心理學家發現，有些在孤兒院長大的小孩，因為一出生就與父母分離，雖然他們在孤兒院中得到很好的照顧，但無法與父母在一起生活的創傷，始終沒有辦法被治癒。即使父母在身邊，但也有可能因為工作或其他原因而對孩子疏於照顧，在這種成長環境下長大的孩子，也不能得到充分的關愛。
這些在嬰兒時期與父母關係就不夠緊密的嬰兒，要比其他孩子更脆弱。因為得不到充分的安全感，讓他們比其他孩子更容易感到恐懼。他們從小就對世界產生抗拒心理，隨時都有保護自己不受傷害的無意識行為。
這讓他們更加不願意與人接觸，缺乏人際互動和社會經驗，造成他們過度地關注自我，甚至將自我封閉起來，只願意生活在自己的世界中。即使一個人在長大後，根本想不起來自己嬰兒時的生活，但小時候的經歷，對他們現在的行為依然影響重大。嬰幼兒時期缺乏關愛的影響是隱性的，就算人們意識不到，但這種影響的確是存在的。
一個成年人的社恐原因，可以追溯到他幼年時期的不良家庭環境，包括缺乏家人關愛、父母婚姻變化、受到不公正的待遇、家人過度保護、家庭錯誤的教育方式、家庭成員之間不和、父母對子女嚴重忽視等。這些因素都可能導致一個人在兒童時期感受到冷漠和孤獨、無助和不安，個性和社交能力發展受到阻礙，因此他會在社交中缺乏自信或感到焦慮，習慣以迴避的態度面對社交。
一個人童年時的經歷，對於他日後的性格有著重要影響。心理學家發現，如果一個人在童年時期受到虐待、欺負、羞辱，成年後患社交恐懼症的可能性便會非常大，社交恐懼的人中，有79%～98%的人在童年時期曾有過不愉快的經歷。
總括來說，社會文化和思維方式，對人們看待社交有著潛移默化的影響。個人成長中缺乏關愛，往往是造成一個人社交恐懼的最深層原因之一。此外，科學家還發現，遺傳、大腦神經問題也有可能會導致一個人對社交心生恐懼，但即便如此，社會環境因素也是產生社交恐懼的另一個主因。
（本文摘自／你為什麼一直在害怕？／時報出版）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
拒絕別人好尷尬？心理師教你「8大拒絕技巧」為人際關係立下界線
I型人不是社恐，只是懶得社交！心理師揭「低社交欲望」因對人過敏
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為你的「社恐」不是天生的！心理師：你的童年經歷，藏著社恐的理由
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 141
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 192
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 71
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 4
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 107
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 59
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 30
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 27
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 206
柯文哲認「但書護航」陳昭姿！謝震武傻眼40字開嗆 2萬人朝聖讚爆
民眾黨近來因「兩年條款」爆發黨內風暴，立委陳昭姿表示將在《人工生殖法》修法通過後才交棒，柯文哲也表示這是陳昭姿的「畢生心願」。對此，政論主持人謝震武提出一句話質疑，引起政治粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」叫好直呼：「不愧是律師，一下子就突破盲點了」！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 241
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 125
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 3
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 19