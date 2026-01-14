你的「社恐」不是天生的！心理師：你的童年經歷，藏著社恐的理由

「社恐」近年成了網路流行用語，指的是不擅與人互動，你知道社恐也有分種類嗎？心理諮詢家賈寧於《你為什麼一直在害怕？》一書中探討恐懼的根源，指出多數的恐懼只是虛張聲勢，主要是我們內心的擔憂在作祟，並非真實存在的威脅。透過揭開恐懼的本質，幫助讀者戰勝心中的恐懼，成為更好的自己。以下為原書摘文：







你的「社恐」不是天生的



適度運用社交技巧，恐懼所帶來的危害將可以被控制。社交恐懼非常普遍，各個年齡層的人都會有這種情緒，更無明顯的性別差異。人們很少把「社恐」視為一種心理障礙，只是將它與「害羞」、「膽怯」、「內向」等狀態聯想在一起。

廣告 廣告

心理學家將人們社交恐懼時的表現分為4類：

第一類：思維方面的表現。例如無法集中精力思考問題，擔心自己會出糗，腦子經常一片空白，不知該說什麼才好。

第二類：行為方面，主要是逃避。例如不敢直視他人的眼睛，習慣用頭髮將臉遮起來，在人多的時候玩手機等，就連表達能力不流暢也屬於這一類。

第三類：人的身體反應，包括臉紅、全身或四肢發抖、出汗、身體僵硬、心跳加速、呼吸困難等。

第四類：人在面臨社交恐懼時，多半會出現內心忐忑、自卑、憤怒、抑鬱等情緒。

根據社交恐懼出現的場所，可以將社交恐懼分為廣泛社交恐懼和特殊社交恐懼。

廣泛社交恐懼： 是指那些無條件出現的恐懼心理。例如不敢去公共場所，不敢認識新朋友，不敢和他人討論問題，無論什麼時候都感覺會被人指指點點，不能接受與人聊天。當生活中的每一個環境都成為要避免的社交情景時，躲在家裡不出門自然就成為這群人的最佳選擇。可是一旦躲避恐懼過久，這群人便很容易患上迴避型人格障礙。

特殊社交恐懼：特別是指在一定場合下出現的社交恐懼，例如當眾發言的恐懼、推銷商品的恐懼等。曾經有項調查顯示，有1成的人對當眾發言感到恐懼。這種恐懼的高峰期出現在發言之前，但只要進入狀態中，恐懼感就會逐漸變弱，甚至消失。直到發言結束後，人們便會感到輕鬆。廣泛社交恐懼的危害要比特殊社交恐懼的危害大得多。

特殊社交恐懼只是出現在特定的場所，正常人在這些場所也可能感受到恐懼，但只要使用恰當的社交技巧，這種恐懼的危害往往可被控制。





社交恐懼可能引發精神疾病



社交恐懼會給人們的生活造成很多障礙。首先受到影響的是社會關係。試想，如果閒聊、打招呼變成是一件難事，那麼人們當然很難建立自己的人際關係網。再者，如果當著眾人面前講話時，你會出現明顯的緊張、不安，那麼一來，自信心肯定會大受影響，聽眾對他的印象也不會太好。

此外，社交恐懼可能讓人失去一些職涯發展的好機會。在企業中，身為主管的人勢必一定要具備某種程度的社交能力，很難想像一個當眾說話會結巴的主管，如何管理順從的下屬。

對於嚴重的社交恐懼者，他們的日常生活都會受到影響，例如不敢出門、不敢出門購物、不敢接聽電話等，上述種種行為會讓他們逐漸脫離社會群體。有人若無力打開社交局面時，會以酗酒的方式麻痹自己，認定似乎在酒精的催化下，他們就不再害怕各種社交情境了。然而實際上，他們只會因此受到恐懼和酒精的雙重傷害。

社交恐懼還可能引發其他精神疾病，有些社交恐懼症患者同時也罹患憂鬱症患者。因為有些社交恐懼症患者會封閉自我，長此以往，就會因為缺乏人際交流而罹患憂鬱症。





經歷藏著你「社恐」的理由



成長過程中缺乏關愛，是個人恐懼社交的關鍵。社會心理學家認為，社交恐懼與文化環境有關，認定文化變遷會給人帶來壓力。

一個人處在比較熟悉的文化環境中，多半就會感到輕鬆和舒適。但如果受到一種新的文化衝擊，人際關係和交往方式可能就會產生變化。而若無法適應這種變化，往往就會感到無助，產生各種心理障礙，其中就包括不願與他人交往，試圖保持原有的生活方式。而這種心理傾向若失控，便很有可能會演變成為社交恐懼。

人們習慣原有文化下的思維模式，一旦有新的文化來襲，便很容易產生兩種矛盾心理：一是勇敢接受新的思維方式，二是僵固地保持原來的思維方式。當這兩種邏輯激烈抗爭時，人們就會感覺自己處於某種震盪之中，發現自己無法平衡這兩股力量，這時便可能會感覺無力應付新的人際關係，經常逃避後的結果就是對社交心生恐懼。

對自我的認識，影響人們對社交的態度。西方人對自我的認識是以「自我」為中心，東方人對自我的認識則是以「人際關係」為中心。這種思想觀念的不同，直接影響人們的交往模式。西方人喜歡按照自己的意願做事，而東方人則會為了維護人際關係而顯得綁手綁腳。習慣帶著各種擔憂與人打交道，自然難免對人際交往產生畏懼。

重視群體、忽視個體的思維方式，讓人特別在意自己在社交中留給他人的印象，所以很多東方人在社交中對自己的期望特別高。一旦在人前出糗或失敗，便很容易產生負面情緒，認為自己在社交方面缺乏天分，進而產生避免和人接觸的念頭，避免自己「在人前下不了台」。





原生家庭和諧與否，決定你的社交態度



從個體的角度來說，社交恐懼的原因可以追溯到一個人的嬰兒時期。如果嬰兒從一出生就與父母關係不夠親密，尤其是母親，那麼他對環境的適應過程就會受阻。人類在幼年的很長一段時期，必須依靠父母的照顧才能生活，對父母的依賴，讓嬰兒產生信賴感和依存感。

嬰幼兒需要在被人關心和照顧的環境中成長，否則他們就會感到不安，進而產生恐懼。嬰兒所需要的照料不僅僅是餵奶，更多的是與父母尤其是母親，建立親密的聯繫，這在嬰兒剛出生的幾個星期內非常重要。嬰兒特別需要父母的關愛，否則就很難對外界環境產生信任。

心理學家發現，有些在孤兒院長大的小孩，因為一出生就與父母分離，雖然他們在孤兒院中得到很好的照顧，但無法與父母在一起生活的創傷，始終沒有辦法被治癒。即使父母在身邊，但也有可能因為工作或其他原因而對孩子疏於照顧，在這種成長環境下長大的孩子，也不能得到充分的關愛。

這些在嬰兒時期與父母關係就不夠緊密的嬰兒，要比其他孩子更脆弱。因為得不到充分的安全感，讓他們比其他孩子更容易感到恐懼。他們從小就對世界產生抗拒心理，隨時都有保護自己不受傷害的無意識行為。

這讓他們更加不願意與人接觸，缺乏人際互動和社會經驗，造成他們過度地關注自我，甚至將自我封閉起來，只願意生活在自己的世界中。即使一個人在長大後，根本想不起來自己嬰兒時的生活，但小時候的經歷，對他們現在的行為依然影響重大。嬰幼兒時期缺乏關愛的影響是隱性的，就算人們意識不到，但這種影響的確是存在的。

一個成年人的社恐原因，可以追溯到他幼年時期的不良家庭環境，包括缺乏家人關愛、父母婚姻變化、受到不公正的待遇、家人過度保護、家庭錯誤的教育方式、家庭成員之間不和、父母對子女嚴重忽視等。這些因素都可能導致一個人在兒童時期感受到冷漠和孤獨、無助和不安，個性和社交能力發展受到阻礙，因此他會在社交中缺乏自信或感到焦慮，習慣以迴避的態度面對社交。

一個人童年時的經歷，對於他日後的性格有著重要影響。心理學家發現，如果一個人在童年時期受到虐待、欺負、羞辱，成年後患社交恐懼症的可能性便會非常大，社交恐懼的人中，有79%～98%的人在童年時期曾有過不愉快的經歷。

總括來說，社會文化和思維方式，對人們看待社交有著潛移默化的影響。個人成長中缺乏關愛，往往是造成一個人社交恐懼的最深層原因之一。此外，科學家還發現，遺傳、大腦神經問題也有可能會導致一個人對社交心生恐懼，但即便如此，社會環境因素也是產生社交恐懼的另一個主因。



（本文摘自／你為什麼一直在害怕？／時報出版）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

拒絕別人好尷尬？心理師教你「8大拒絕技巧」為人際關係立下界線

I型人不是社恐，只是懶得社交！心理師揭「低社交欲望」因對人過敏



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為你的「社恐」不是天生的！心理師：你的童年經歷，藏著社恐的理由