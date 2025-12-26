你的2026台韓美日陸劇Disney+ 全包了！玄彬、池昌旭、泰勒絲、楊洋和日本強檔動畫陪你跨年！華麗告別2025吧～
歲末年初，想要好好告別 2025、迎向全新的一年？ Disney+ 會是你 2026 年開場的最佳答案與選擇！ Disney+ 除了漫威系列之外，其實其中豐富礦藏還有更多！台、韓、美、日、陸劇 Disney+ 全包了，包括玄彬聯手鄭雨盛所主演的《韓國製造》，還有由李銘順、范少勳、陳姸霏、林予晞演出的全新台劇《凶宅專賣店》，以及楊洋和章若楠的《雨霖鈴》等……年底就把 Disney+ 會員申辦起來、與親友歡聚同樂時加滿熱鬧氛圍！
想要用華麗的姿態為 2025 收尾、並作為 2026 的歡樂應景開場不能沒有迪士尼！本文整理出 Disney+ 必看影劇華麗片單，包括今年熱播好評影劇和 2026 年初即將上線的必看作品，一次完整收錄！
1、玄彬VS鄭雨盛《韓國製造》殘酷對決拼出職涯代表作
玄彬回歸小銀幕並自我突破！ Disney+ 端出你沒看過的「史上最強玄彬」在《韓國製造》登場絕對必看！演技愈發成熟的玄彬首度雨鄭雨盛同台，兩人在這齣 Disney+ 獨播時代劇中，一個飾演亦正亦邪的情報局幹將，徹底揮灑玄彬的個人魅力；飾演檢察官的鄭雨盛更是瘋批查控，兩人見招拆招、各種諜報對決戲碼超好看！
《韓國製造》以70年代的韓國為時代背景，青龍雙影帝一個恣意追逐名利、一個拼命捍衛正義，他們的共通點是不擇手段的也要作案 / 辦案！根本是最利之矛與最強之盾的巔峰對決、贏不厭詐，絕對顛覆大家對於黑白界線的認知！除了影帝飆戲好好看，演員陣容也是一時之選：《獵犬》禹棹奐、《黑暗榮耀》鄭星一、《魷魚遊戲２》盧載沅和《寄生上流》曹汝貞都來為這場世紀鬥爭助陣。
該劇諜戰時代劇型的影像質感更是韓劇近年最頂，幕後黃金製作陣容是《首爾之春》製作團隊搭配《哈爾濱》禹民鎬導演坐鎮指揮！有《韓國製造》這部超強諜報鉅作來為大家的 2026 做開局，這一場「握有權勢，翻轉命運」 VS「絕對正義，終結混亂」 的終結無間對決殊死戰，絕對值得期待！
2、池昌旭帶來重口味大人系韓劇《操控遊戲》超有感！
懸疑凶殺類型再加上復仇爽劇的《操控遊戲》，因有池昌旭、都敬秀各自演出正派反派角色，帶來痛感十足的權謀腹黑超炸裂能量！池昌旭飾演被打入冤獄後力圖振作、立誓復仇的青年，他為了揪出幕後黑手都敬秀，幾度被設局而掉入深淵，但卻又在死亡大逃殺遊戲之中奮起重生。
都敬秀首度主演反派的瘋狂表現也大受讚譽！網友認為她所飾演的安耀漢可說是年度最強魔王角色，他所表現出來的反社會人格，視人間苦難於無物、讓大家慘到極致的作風實在令人恨得牙癢癢！
《操控遊戲》可說是 2025 年末必看壓軸韓劇，看池昌旭一路以來過關斬將、不斷進化的動作戲已經很過癮，有都敬秀這號人物的存在，讓整場比賽更好看。且到劇集後半段，池昌旭獲得李光洙相助後，進一步瓦解暗黑資本帝國的過程簡直大快人心，絕對是年度必看重口味「大人系」韓劇！
3、台劇《凶宅專賣店》沒有賣不掉的房子、只有除不去的執念！
房價貴桑桑，世道或恐已經進入「凶宅也能賣得掉」的時代！金鐘影帝李銘順領銜主演、金馬獎演員范少勳與陳姸霏再加上「角頭」施名帥和新加坡影后洪慧芳，陸明君、林予晞和江宜蓉等豪華卡司的全新台劇《凶宅專賣店》描述「專賣凶宅」的房仲店長李銘順招募到菜鳥范少勳一起賣凶宅，無奈怨靈執念太深，只好求助於「通靈少女」陳姸霏來除穢！
《凶宅專賣店》各集情節改編自震撼台灣的社會真實事件，幕後則是賣座鬼片《女鬼橋》團隊給力共創，絕對能夠刷新大家對於台灣恐怖影集的想像。接地氣的靈異驚悚形式就像《泥娃娃》一樣能為大家帶來驚喜，故事緊掐人性弱點且洋溢出的靈異驚悚氛圍最是對味！喜歡台式靈幻劇型的朋友們敬請期待，千萬不能錯過這一味！
4、看泰勒絲《The Eras Tour》全新紀錄片＋演唱會電影見證時代巨星風采！
近期《The Eras Tour》巡迴演唱會最蔚為佳話的幕後故事，是泰勒絲為了感謝演唱會團隊成員與自己一起完成這場歷時 21 個月、賣破 20 億美元的「音樂史上規模最大巡演」，竟發放近 2億美元的獎金給幕後功臣們，不論是伴舞、燈光音響的前線技術人員，到治療師和司機們全都收到感謝支票！這麼有愛的天后必須支持起來！紀錄片《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》首度加入新曲目〈The Tortured Poets Department〉的驚喜現場、以及演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》帶大家一起走到此次史詩級巡迴的溫哥華最終場演出，還有TTPD全新舞台絕對必看！這麼high的巡演內容，根本太適合在跨年與年終親友聚會必播，現在就打開 Disney+ 、跟著泰勒絲世界巡演一起唱！
此系列除了完整收錄這位引領全球流行文化先鋒的偶像巨星，長達三年的世界巡演百變風采，能看見最愛的泰勒絲在近幾年的完美狀態展現，更有她在籌備演唱會的幕後點滴過程（包括發放獎金），以及她與驚喜嘉賓莎賓娜 Sabrina Carpenter、紅髮艾德 Ed Sheeran 精彩互動乃至未婚夫特拉維斯 Travis 的閃光現場！透過演唱會帶給觀眾絢爛舞台和華麗服裝視覺震撼，也誠意十足地將泰勒絲的成就與榮耀、以及她與粉絲間的緊密感情魅力，和身為創作者戮力自我突破精神，都透過這場音樂壯遊悉數呈現！
5、楊洋＋章若楠《雨霖鈴》帥美出武俠類型新高點！
2026最期待陸劇第一名，莫過於是楊洋和章若楠主演的武俠新劇《雨霖鈴》！古裝劇男神楊洋繼《凡人修仙傳》後，與《難哄》「氧氣美女」章若楠搭檔演出，仙氣洋溢的全新組合簡直帥美出武俠類型新高點！光是得知這兩人組隊演出，《雨霖鈴》就被觀眾視為「爆款預定」之作，討論度居高不下！
《雨霖鈴》原著取材於名著《三俠五義》，描述經典人物「四品帶刀護衛」展昭（楊洋飾）在朝堂上鬥貪官污吏、在民間行俠仗義的過程。他與來自玲瓏山莊的女俠霍玲瓏（章若楠飾）一起闖盪武林，不但武打戲值得期待，感情戲也賞心悅目。還有演員方逸倫飾演的「白玉堂」聯盟成為「江湖鐵三角」，勢必會為 2026 的陸劇品質奠定下不俗的高度。
6、日本動漫《迪士尼扭曲仙境：動畫版》全新仙境宇宙觀放送！
日本動漫風格征服全球觀眾之後，加上迪士尼獨有的「仙境宇宙觀」會激盪出怎樣的火花？改編自日超人氣手遊的《迪士尼扭曲仙境：動畫版》就是來顛覆大家的動畫觀影經驗！作品充滿友情之愛、倒吃甘蔗越來越好看的情節進展，讓人追著追著，發現《迪士尼扭曲仙境：動畫版》真香！
故事描述高中生圓滿雄劍被傳送到異世界的「扭曲仙境」、住進傳奇紅心宿舍並接受魔法學院訓練，紅心宿舍裡住著一群大家耳熟能詳的「迪士尼經典反派」！他們將和怪物與一堆神祕事件，一起顛覆擾亂圓滿雄劍的精神與價值體系，而圓滿雄劍能夠撐下去並戮力找尋到回到自己的世界的正確道路嗎？
結語：
事實上，2025全年度加上2026年初的強打好戲不只這些，還包括了台灣獨創職人劇《動物園》，帶大家走進宛如「真人版動物方城市」的動物飼育員工作生活之中！《延禧攻略》編劇新作，由侯明昊與古力娜扎主演的《玉茗茶骨》，以及更多日本強檔動畫《鬼滅之刃》與《膽大黨》，和《迪士尼扭曲仙境動畫版》等強勢IP也能為觀眾打開多元異世界的大門！
還有千萬不能忘記2025年度必追的韓劇《暴風圈》和《宇宙Marry Me?》在台灣也都是 Disney+ 獨播！無論你是韓劇鐵粉、音樂或動畫謎、深度影痴還是把追劇當吃飯喝水呼吸一樣是每日必須？ Disney+ 都是寶庫都能滿足你！現在就訂閱 Disney+ 並從中找到專屬於自己歲末年初的必看片單、迎接嶄新的 2026 吧！
不只線上節目精彩，線下實體活動也要陪伴大家歡樂跨年！今年年末，Disney+ 將這份追劇的感動搬上台北街頭，在信義區香堤廣場打造「精彩影旅」快閃體驗裝置，從韓劇、華語作品、日本動漫，Disney+ 豐富的亞太內容將化身機場主題互動展區，快閃登場，讓你一秒置身航站「精彩影旅」，專屬機票推薦最適合你的亞洲影劇，參與粉絲團活動還有機會獲得演員簽名海報等獨家限量周邊！
Disney+就是要讓你每次打開一部作品，就像是開啟一趟旅程，儘管身處台北，卻能一鍵起飛，直達亞洲影劇大片！
《Disney+精彩影旅》活動資訊
時間：12月19日至2026年1月15日
地點：台北信義區香堤廣場（新光三越A8、A9、A11之間）
開放時間：全日開放
互動裝置開放時段：每週五六日18:00-22:00
