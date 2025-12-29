你的Gmail帳戶還是當年的尷尬英文嗎？ Google新功能讓你「原地投胎」

許多人在學生時期申請Google帳號時，可能使用了現今看來相當尷尬的英文ID，過去若想擺脫這些「黑歷史」，往往只能重新申請一個新帳號；不過，Google近期悄悄更新了支援文件，宣布使用者將可以選擇把現有以gmail.com結尾的Google帳戶電子郵件地址，直接變更為另一個同樣以gmail.com結尾的新地址；這項功能目前正採取逐步推播的方式向所有用戶開放，若在設定中尚未看到選項，再等等就有了！

舊信件自動轉寄 雲端相簿與資料庫完全不受影響

這項新功能最大的亮點在於「無痛轉移」；過去更換帳號最大的阻力在於資料備份與聯繫中斷，但根據 Google的說明，當用戶執行更換電子郵件地址的操作後，舊的Gmail地址並不會憑空消失，而是會自動轉為該帳號的「備用電子郵件地址」。

這意味無論是寄到新地址還是舊地址的信件，通通都會進入同一個收件匣中，用戶完全不必擔心漏接重要郵件；更重要的是，帳戶內原本儲存的所有資料，包含Google相簿的照片、雲端硬碟的檔案、Google Play的購買紀錄以及過往的訊息，都將完整保留並維持原狀，使用者可以繼續使用新或舊的地址登入所有Google服務，實現真正的無縫接軌。

更換前的必讀須知

若想檢查自己是否已獲得改名資格，用戶只需透過電腦前往「Google帳號」頁面，點選左側的「個人資訊」，接著進入「電子郵件」選項下的「Google帳戶電子郵件」；若已經可以更新，畫面中將會出現「變更Google帳戶電子郵件地址」的按鈕。

雖然操作簡單，但Google也特別提醒，更換地址可能會對部分第三方服務的「使用Google帳戶登入」功能造成影響，且Chromebook使用者或使用遠端桌面的用戶也需留意相關設定重置的風險；因此，在執行變更前，建議先備份重要資料，並確認相關連動服務的狀態。

每年僅限更換一次 舊ID將永久鎖定

雖然Google開放了這項便民功能，但也設下了嚴格的防濫用機制；首先，用戶每12個月只能進行一次Gmail地址變更，且單一帳號一生最多只能新建三個新地址（包含現有地址最多同時持有四個）；此外，為了安全起見，即便您更換了新名稱，原本被換掉的「舊ID」仍會作為您的備用地址，無法被他人註冊使用；若更換後反悔，用戶隨時可以切換回舊的電子郵件地址。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）