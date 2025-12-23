你看天空！班克西新作曝光 2小童仰躺手指蒼穹

英國倫敦貝沃斯特街頭12月22日出現藝術家班克西的作品，圖為一名女子和壁畫自拍。美聯社



神出鬼沒的英國街頭藝術家班克西（Banksy）又有新作！他22日證實，倫敦街頭兩處不同地點的壁畫出自他手，兩幅畫構圖相同，描繪仰躺的兒童。

美聯社報導，西倫敦貝斯沃特（Bayswater）的一棟建築側牆22日出現一幅畫作，迅速引發民眾猜測。

另一幅出現在倫敦市中心「托登罕宮路」（Tottenham Court Road）地鐵站外。

知名街頭塗鴉大師班克西的新作，12月22日出現在倫敦街頭，一條狗狗在旁經過。美聯社

這兩幅黑白畫作中的人物是兩名仰躺的兒童，都戴著毛帽、穿著靴子，其中一人手指天空。

數小時後班克西22日在官方Instagram上傳在貝斯沃特拍攝的兩張照片，證實是他的作品，但未提及托登罕宮路的畫作。

班克西的創作生涯始於英格蘭布里斯托，迄今不曾公開身分。他的作品主題大多與政治諷刺、移民困境及戰爭有關，成為藝術圈最炙手可熱的物件之一，也是宵小破壞或盜竊的目標。

美聯社指出，班克西的最新作品似乎沒有明顯的政治訊息。

在這兩幅作品之前，班克西最近的作品是今年9月在倫敦皇家司法院外牆上創作的一幅壁畫，描繪一名法官正在毆打一名抗議者。

