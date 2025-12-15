你真正害怕的是什麼？專家帶你看清「恐懼真面目」從克服1習慣開始

你會對未來感到恐懼嗎？領導力思維教練路克．馬瑟斯（Luke Mathers）於《逆習慣》一書中，匯集了演化生物學、神經科學、斯多葛主義哲學等集體智慧，教導讀者如何讓好奇心成為自己的超能力，重新認識那些已經為健康與幸福帶來負面影響的舊習慣。以下為原書摘文：







害怕被嚇到



大約在100年前，有位名叫克萊兒．維克斯（Claire Weekes）的年輕女士即將成為澳大利亞歷史上首位女性科學博士，這位準博士卻在1927年出現扁桃腺發炎的症狀，接著體重開始減輕、心悸。肺結核在當時是一種令人聞之色變的可怕疾病，在缺乏足夠證據的情況下，某位醫生居然做出她得到該病的診斷，並且將她送往城外的療養院。

飽受驚嚇且孤單的克萊兒，滿腦子都是自己就快死的念頭。在療養院待了6個月後，她的健康狀況比剛進來時更糟。每天焦慮地在「恐慌症」中掙扎。不過當時並沒有恐慌症這個名詞，她將自己的病症稱為「病態神經」。

某天她和剛打完第一次世界大戰的朋友談到自己的症狀，朋友聽完後對她說，部隊裡也有一些因為戰爭而出現「彈震症」的士兵，日益嚴重的恐慌感讓他們出現和克萊兒一樣的生理症狀。朋友從那些士兵身上學到的事，對克萊兒造成改變一生的重大影響。

即使已經離開戰場，士兵們的心跳速率仍然降不下來，掌心不停地流汗，而且每天都覺得危險迫在眉睫。這些症狀引起克萊兒科學研究的好奇心，她想知道關於那些問題有沒有什麼好的解決辦法。朋友的回答不僅幫助克萊兒度過療養院的可怕日子，更提供了處理恐懼與焦慮的方法。

朋友到底從那些士兵身上學到了什麼？「向恐懼打開心門！」朋友繼續解釋：「不要對抗恐懼，隨它漂浮而去。」這句話啟發了克萊兒，她聽從朋友的建議，並且發展出一套面對恐懼和焦慮的處理方法。這套方法包含以下4個重點：「面對、接受、漂浮、讓時間流逝」。

藉由這四字箴言，她學習認知感到焦慮時身心出現的第一個徵兆（面對），接受那種不舒服的感受，然後讓感受漂浮起來，如同天空的浮雲，最後讓這種感受隨時間過去而消逝。開始這麼做之後，她的病症很快就復原，而所謂的「病態神經」則學習與之共存。不再需要為什麼事感到恐懼。





因為害怕而恐懼



2000年初澳大利亞的另類搖滾樂團「凱特之事」提醒了人們，有很多事我們自以為最先發現，其實老早就有人想到了。人們創造出像是創傷後壓力症候群（PTSD）、注意力不足過動症（ADHD）、強迫性精神官能症（OCD）這些名詞之前，克萊兒．維克斯這類科學家早已經對恐懼、焦慮，以及人們如何處理這些情緒等事情進行了研究。

就連維克斯博士也不是最先想弄清楚這些情緒讓人們出現何種反應，以及造成哪些影響的人。《活出意義來》一書的作者，二戰納粹集中營倖存者維克多．弗蘭克用很美的幾句話總結：「有件事你無法從我身上剝奪走，那就是我能選擇如何回應你對我所做的一切。無論在任何情況下，人類最後的自由就是選擇用什麼態度面對。」

早在這些五花八門的心理學術語被人發明的數千年前，羅馬人和希臘人就知道如何面對它們。塞內卡曾說：「想像出來的痛苦遠超過真實遭遇。」瑞典有句老諺語是這麼說的：「擔心經常為小事帶來大陰影。」所以我們從以上學到什麼？害怕自己會恐懼是個奇怪的習慣，由來已久。





想辦法與恐懼相處



時間快轉到40年後，維克斯博士在科學界已經享有盛名，在演化生物學上有了新的理解，尤其擅長研究爬行動物。攻讀醫學的她也成了一位全科醫生，幫助病患對付「病態神經」更獲得無數好評。在她20多歲時，從退伍的朋友身上學會擁抱恐懼，加上非常熟悉我們的演化系統如何運作，這些經驗都成為醫療工作時的重要基礎。

1962年，59歲的她出版了第一本書，之後同系列的5本書都暢銷全球。《自救你的神經》（Self-Help for Your Nerves）一書中，她批判了佛洛伊德心理分析，以及行為主義者。她認為這些方法都沒有幫助，因為它們只是遮蔽了恐懼，而不是真正面對與接納恐懼。

到了1970年，她的理論發展更加完善。她寫下：「緊張的人必須了解當感到恐慌時，心中出現的並非只有一種恐懼，而是兩種不同的恐懼。我將它們稱為第1和第2種恐懼。」

她解釋第1種恐懼是生物學上出現的「戰鬥、逃跑或呆若木雞」反應，這個部分我們無能為力改變。第2種恐懼則是對第一種恐懼做出的反應，這部分我們能夠決定要怎麼做。對許多人來說，預設的習慣迴路就是對抗恐懼反應，不然就是進入百分之百的海鞘模式，分散自己的注意力以迴避，「這感覺很糟，我們快逃吧」。

維克斯博士表示，很久以前百分之百的海鞘模式還能派上用場，但現在已不管用。她說自己的病患並非因為人格有缺陷，或有著受虐的童年，才遭受「病態神經」之苦。造成問題的原因反而出在病患們都有逃避恐懼的習慣，以至於症狀惡化。或者因為經常心驚膽顫而讓神經系統變得過度敏感。

自在地與第1種恐懼共處，是減少第2種恐懼的方法。1980年的時候，蘇珊．傑佛斯（Susan Jeffers）寫了《恐懼OUT：想法改變，人生就會跟著變》這本書，書名正是處理第2種恐懼的最佳建議。因為覺得憂慮而感到憂心忡忡，是人們需要去克服的奇怪習慣。

在某次採訪中，已經80多歲的維克斯博士被問到是否曾經歷過恐慌發作。她回答：「是的，我的確經歷過你們所謂的恐慌症。事實上，我現在仍然有這個問題。有時會從睡夢中驚醒。」看著採訪者臉上露出不可思議的神情，她繼續說：「你可以把同情心留給別人，我不需要也不想要。所謂的恐慌症只不過是腦袋裡普通的化學物質暫時跑錯地方，它對我來說沒有任何特別的意義！」

（本文摘自／逆習慣：好奇心改變一切／大田出版）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為你真正害怕的是什麼？專家帶你看清「恐懼真面目」從克服1習慣開始