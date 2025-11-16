你真的了解貓咪嗎？讀懂這些「冷知識」才是合格的鏟屎官！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

貓咪總是帶著一種神秘的氣質，牠們慵懶、優雅、聰明又難以捉摸，許多飼主每天與貓咪生活在一起，卻不一定真的了解牠們的小祕密，今天就讓我們一起來揭開「貓咪的五種冷知識」，保證讓你對主子們刮目相看！

一、貓咪的鬍鬚是「導航雷達」

貓咪的鬍鬚不只是裝飾品，而是牠們感知世界的重要工具，每根鬍鬚都能感應空氣流動與距離，幫助牠們判斷空間大小，完美地避開障礙物，在黑暗中行動自如，如果貓咪的鬍鬚被剪掉，牠可能會變得不安，甚至撞到東西或失去方向感。

二、貓咪不一定喜歡喝牛奶

許多人以為貓咪最愛牛奶，但其實大多數成年貓都有「乳糖不耐症」，喝了牛奶反而容易引起腸胃不適或拉肚子，對牠們來說，乾淨的飲用水才是最好的選擇，如果想給點特別的獎勵，可以選擇專為貓咪設計的無乳糖鮮奶。

(示意圖/Unsplash)

三、貓咪能聽到人類聽不見的聲音

貓咪的聽力超乎想像，牠們能聽到高達「64kHz 」的高頻聲音，整整是人類的三倍，這種能力能幫助牠們在野外狩獵時，偵測老鼠或昆蟲的細微聲響，因此有時候你會看到貓咪突然豎起耳朵，緊盯著某個角落，這代表牠們可能真的「聽到了什麼」。

四、貓咪用尾巴表達情緒

貓咪的尾巴就像牠們的「情緒語言」，高高舉起表示開心與自信，尾巴低垂則代表緊張或不安，而當尾巴快速甩動時，通常是生氣或不耐煩的徵兆，因此飼主們可以多觀察貓咪尾巴的變化，就能讀懂牠們當下的心情。

五、貓咪其實會「夢到你」

貓咪每天花很多時間睡覺，而在牠們熟睡時也會進入快速動眼期（REM）這表示貓咪也會做夢，根據行為學家研究，貓咪夢境多半與日常的經歷有關，包含追逐玩具、吃飯或與飼主互動，所以當你看到貓咪睡覺時喵喵叫或輕輕抽動爪子，很可能代表牠正夢見和你玩耍呢。