「你知我行．里山倡議」繪本第二輯赴日發行

▲「你知我行．里山倡議」繪本第二輯，收錄台灣四農村社區以在地智慧，實踐人與自然和諧共處永續故事。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.19)

[NOWnews今日新聞] 農業部農村及水土保持署歲末推出「你知我行．里山倡議」繪本第二輯，收錄台灣四農村社區以在地智慧，獲選為聯合國里山倡議國際夥伴關係（IPSI）的精選案例（Case study），今日在台中市中央書局舉行發表會。副局陋蘇茂祥表示，期待藉由手繪繪本，將台灣農村實踐「人與自然和諧共處」的永續經驗，以更輕鬆、有溫度的方式推向國際。

農村水保署自2017年加入IPSI夥伴會員以來，便積極推動人與自然和諧共處的里山精神。面對里山倡議科學的「三摺法」理論，農村水保署承擔起「知識轉譯」的重任。副署長蘇茂祥表示，將艱澀的學術案例化繁為簡，轉化為手繪繪本，大幅降低門檻，讓不同年齡、國籍與專業背景的大眾，都能輕易理解並感受土地的溫暖與愛。

廣告 廣告

▲「你知我行，里山倡議」繪本的發行，期盼將台灣農村實踐「人與自然和諧共處」的永續經驗，以更輕鬆、有溫度的方式推向國際。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.19)

這套繪本共有四冊，包括《黑翅鳶之歌》、《小白魚造大浪》、《白石上岸．黑石下海》與《穿越100分的橋》，結合了簡顯感性文字、手感插畫美學，並以中、日及英文不同版本發行，下周並且要到東京誠品書局舉辦銷售發表會。今日舉行新書發表會時，邀請四個社區代表發言說故事，他們用樸實言詞述說對土地與故鄉的愛，引發與會人員共鳴與感動。

蘇茂祥說，「你知我行．里山倡議」繪本第二輯的四大篇章，涵括了：從海到山，從生活到生態。以《黑翅鳶之歌》繪本為例，描繪的是台中霧峰五福社區的黑翅鳶，從猛禽成為益全香米友善耕種的常客與品牌大使，印證良禽擇良田而棲佳話。

▲發表會因應四個農村的物產特色，進行食物設計與展演，將里山蘊藏的無限感動深植在味道裡，（圖／記者金武鳳攝，2025.12.19)

《小白魚造大浪》述說的是南投埔里一新社區瀕臨消失的保育類小白魚，促使當地從茭白筍田開始轉型，興起一波波生態保育行動。另外《白石上岸．黑石下海》，是澎湖湖東紅羅社區，先民智慧利用海底的珊瑚礁石灰岩砌菜宅、玄武岩築石滬，演繹出人與環境和諧共處的獨特里山里海地景。

《穿越100分的橋》發生在新竹北埔南埔社區，典型客家聚落，歷經沒落後，以「稻浪、甘藷、柑橘、夕陽」相互輝映的黃金水鄉風貌，激發無比活力。

此次發表會設計了豐富多元的感官體驗，因應四個農村的物產特色進行食物設計與展演，將里山蘊藏的無限感動深植在味道裡，邀請了社區代表親自發言與說故事，分享最真實的實踐歷程。同時，也安排繪本說書人現場展開兼顧生產與生態永續的里山地景故事，讓與會者能從聽覺、味覺、視覺等多角度，全面感受里山倡議的生命力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中歌劇院「藝想春天」3月登場 9檔中外節目即日啟售

台中七期「白派豪宅」甩掉陰霾 立愷投資接手重啟銷售

打造奢華旅宿新體驗 勤美洲際攜手捷安特推「騎遇流光」