你知道保險套「前端的小突起」有啥用？醫揭驚人真相：80%的人都用錯

你知道保險套「前端的小突起」有啥用？據了解，80%的人都用錯，「少這動作」秒破功。（示意圖／PIXABAY）

「保險套不是套上去就好！」許多老司機自認經驗豐富，卻在最關鍵的一步栽了跟頭。一名68歲的老周（化名）日前羞澀地到藥局買保險套，沒想到隔天卻苦著臉回報「保險套破了」，這才發現他根本不知道前端「小突起」的真實用途。醫師嚴肅提醒，保險套前端的「儲精囊」若沒排空空氣，破裂機率將大增，這項正確保險套戴法竟有高達8成民眾都做錯！

【網友驚呆！「前端尖尖」竟是保命符】

醫師指出，保險套前端的小突起正式名稱為「儲精囊」，其設計初衷是為了給精液預留緩衝空間。許多人在親熱時因為心急，直接將套子戴上，卻忽略了最關鍵的動作：「捏掉空氣」。

如果儲精囊內殘留空氣，射精時瞬間產生的壓力與氣體碰撞，極易導致套身側漏，甚至是當場「爆開」。正確的做法是在佩戴前，先以拇指與食指輕捏住儲精囊，排掉裡面的空氣，再順著陰莖全程展開至根部，這才是防止滑脫、破裂的唯一正解。

【醫師列「黃金5步驟」：戴兩層反而更容易破】

泌尿科醫師強調，正確使用保險套能達到約 88% 以上的避孕效果，但若步驟錯誤，防護力恐歸零。醫師特別整理出保險套正確戴法SOP：

1. 小心撕開：避免使用剪刀或指甲，以免尖銳物刺破薄膜。

2. 捏掉空氣：先捏住前端儲精囊排除空氣，避免壓力爆裂。

3. 全程佩戴：必須在陰莖勃起、接觸對方器官前就戴上。

4. 趁熱抽出：性行為後應在未完全軟化前捏住根部抽出，嚴防精液外漏。

5. 單層使用：絕對不可戴兩層，摩擦產生的熱能反而更容易讓套子破損。

政府健康宣導資料（含衛福部、地方醫院等）也採用類似步驟強調「撕開 → 捏空氣 → 套上 → 使用後抽出 → 正確丟棄」的流程，特別提醒要把套子完全展開、排出空氣避免滑脫或破裂。

正確使用保險套能達到約 88% 以上的避孕效果。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

【避孕成功率剩一半？專家：這兩秒最重要】

除了動作不確實，醫界也提醒，許多人在挑選尺寸、正反面判斷上也常出錯。甚至有人誤用油性潤滑劑（如凡士林），導致保險套乳膠結構溶解。

醫師最後給出「金句」提醒所有使用者：「保險套不是套上就完成，它是過程中的安全裝備；前端空氣排除這兩秒，遠比事後補救更重要。」掌握正確戴法技巧，不僅能有效避孕，更能大幅降低性病傳播風險，別讓一時的疏忽變成一輩子的遺憾。

