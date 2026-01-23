你知道我是你女兒嗎？她KTV慶生醉倒 遭獸父開房性侵逞

台中一名獸父，假借替女兒慶生邀她到KTV唱歌，之後趁著對方酒後昏睡性侵得逞。（示意圖，Pixabay）

台中一名獸父2023年7月間，假借替女兒慶生邀她到KTV唱歌，之後趁著對方酒後昏睡性侵得逞，導致女兒陷入長期憂鬱、睡眠障礙，數個月後才敢向母親訴苦，並報警提告。最終法官未採信獸父辯駁，認為他在女兒醒來並明確拒絕後，仍不願收手提升犯意，台中地院依強制性交罪，判處有期徒刑4年。

判決指出，父女雖無法律上的父女關係，但具有血緣關係（非婚生之父女）。2023年7月5日當晚，父親以慶生為由，邀女兒至KTV歡唱，期間雙方都有喝酒。深夜11點多兩人離開KTV，父親藉口警方臨檢不宜開車，提議到汽車旅館投宿。

廣告 廣告

進房後女兒因酒後不適開始嘔吐，泡澡時一度在浴缸昏睡，醒來發現父親坐在後方與她共浴，馬上離開上床睡覺。沒想到父親竟趁女兒酒後精神不濟、難以抗拒時進行性侵，過程中女兒被驚醒，質問「你知道我是你女兒嗎？」口頭拒絕並伸手試圖推開對方，可父親在短暫停手後，仍不顧女兒反抗繼續施暴。

事後女兒獨自搭車離開並向男友訴苦，幾個月後她才將此事告知母親並報警提告。不過父親否認性侵，稱兩人之後仍有聯繫聊天、一同出遊甚至烤肉，足以證明父女關係正常。

但法官認為，家內性侵案件被害人，可能因與加害人存在親情、照顧、經濟等依賴關係，陷入心理層面的掙扎與困惑，導致其不敢報案或延遲報案，故不能將「完美被害人」的迷思加諸在被害人身上。

加上法官認為，父親在女兒醒來明確拒絕後仍持續施暴，犯意從乘機性交，上升至強制性交，整體評價為一罪，且父親犯後態度不佳，沒有尋求女兒諒解或主動達成調解，毫無悔意可言，審酌後依強制性交罪，判處有期徒刑4年。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

高虹安揭新竹棒球場監視器畫面！包商偷埋廢土全都錄 還聲請保全證據妨礙調查

病倒躺床「遭分居尪掀棉被硬上」 人妻崩潰：用手進行愛情動作片行為

乳業千金黃荷娜傳「供出藝人涉毒名單」換減刑 回國自首恐藏內幕