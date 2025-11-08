你禮貌嗎？信義區醉男問2「低胸辣妹」是男是女 3人打成一團皆送辦
北市信義區松壽路夜店前，今（8）日凌晨4時許發生一起打架案件，有民眾將過程拍下PO在社群媒體，後來才赫然發現其中一方、身穿細肩帶上衣及高跟鞋的「辣妹」竟是泰國籍男子，警方獲報到場，將雙方全部帶回警局偵辦。
警方調查，30歲台籍陳姓男子凌晨酒醉坐在路旁石墩休息時，看見兩名身穿低胸上衣、短裙的「辣妹」站在附近以泰語聊天，遂趁著酒意上前以泰語詢問對方是男是女？對方認為陳男很沒禮貌，雙方爆發口角推擠衝突。
其中，35歲泰籍男子拿起腳上的高跟鞋毆打陳男的額頭，陳男也揮拳反擊，警方到場後將雙方帶回，確認3人都是男性，雙方皆有受傷並相互提告，警方依法受理後送辦。
◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。
