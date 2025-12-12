你租約換了嗎？房租指數再創新高 專家指「租金補貼」是原因之一

記者陳韋帆／台北報導

房租指數持續創高！專家指出，通膨、房價走揚、房東成本、租金補貼等，都是漲租原因。（圖／資料照）

房租指數持續創高！11月房租指數109.67持續創高。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，通膨、房價走揚、房東成本增加都是影響租原因，另外，租金補貼間接增加租客租金承受力，隨舊租約陸續換約，也會帶動漲幅。

據主計處資料，今年11月消費者物價指數（CPI）110.18、年增1.23%，其中，房租指數109.67、年增2.02%，年增率創27個月年增率新低，進一步觀察各區域房租漲勢變化，中南部明顯收斂漲勢趨緩，北部則漲勢持平。

曾敬德表示，租金走揚因素多，包括通膨、房價上揚、房東稅負與生活支出增加，以及管理費增加等都可能間接影響房租表現。

至於房租有沒有可能下跌？他認為，目前市場供需並無供過於求現象，且政府的租金補貼雖降低租客負擔，卻也間接增加租客租金的承擔能力，故短期內難見下滑趨勢。

不過，曾敬德也提到，最直接影響租金因素，主要還是房價、市場供需，目前房價已進入盤整期，若政府能大量推出社宅，並降低社宅租金，再加上消費者開始「由買轉租」，也是未來可能讓租金下滑的一種可能。

