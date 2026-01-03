你穿對了嗎？日本實驗揭「羽絨外套」正確穿法：結果超意外

近日強烈冷氣團報到，各地有感降溫，不少人將冬天厚衣物都拿出來，外面還會搭上羽絨外套。(穿羽絨外套示意圖) 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 近日強烈冷氣團報到，各地有感降溫，不少人將冬天厚衣物都拿出來，外面還會搭上羽絨外套，不過有專家表示這個穿法是錯的，可能無法保暖。日本專家曾做過實驗，發現羽絨外套內穿著較薄的衣物，反而可以比裡面穿厚重衣物保暖。

日本TBS電視台節目《這樣有什麼差別》曾報導，東京一所專門研究服飾的學校曾做一次實驗，專家讓2名女性在羽絨外套內，分別穿著薄襯衫和厚毛衣，在在溫度10度的房間內待30分鐘，事後使用熱成像儀觀察體表溫度，發現結果是穿薄襯衫更保暖，事後找更多人試驗，結果還是一樣。

廣告 廣告

對此，專家解釋，因為體溫會讓羽絨外套的羽絨，加熱形成的空氣曾，這層空氣層能夠從內部鎖住體溫，使人感覺溫暖。由於薄面料能將更多的體溫傳遞給羽絨，因此更能讓羽絨發揮蓄熱效果。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

還沒冷完！下週新冷氣團接力報到 強度上看「寒流」等級

咱經濟成長贏過「歹厝邊」 賴清德酸立委不審預算：正經工作不做